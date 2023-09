Tout sur ses 3 mariages – Hollywood Life

Crédit d’image : AFFI/Shutterstock



Whoopi Goldberg est devenu célèbre pour la première fois dans le rôle de Celie dans le film de 1985, La couleur violetteet sa carrière est montée en flèche depuis lors puisqu’elle a joué dans des films dont Loi sur les sœurs, Loi sur les sœurs 2et Le roi Lion. Bien que Whoopi ait eu une carrière assez illustre, elle a également eu de nombreuses relations tout au long de sa vie, dont trois mariages, qui se sont tous soldés par un divorce. Bien que Whoopi n’ait eu que trois mariages, elle a eu des relations avec d’autres, notamment, Ted Danson de 1992 à 1994 et Frank Langella de 1996 à 2001.

Bien qu’il ait été marié trois fois, Whoopi a révélé dans une interview en 2016 avec le New York Times, qu’elle n’a été amoureuse qu’une seule fois. Elle a également expliqué qu’elle n’était « pas intéressée » par le mariage. « Je suis beaucoup plus heureux seul. Je peux passer autant de temps avec quelqu’un que je le souhaite, mais je ne cherche pas à être avec quelqu’un pour toujours ni à vivre avec quelqu’un. Je ne veux personne chez moi », a admis Whoopi.

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur ses trois mariages.

1. Alvin Martin

Whoopi marié Alvin Martin en 1973, alors qu’elle n’avait que 18 ans. En 1973, peu de temps après leur mariage, Whoopi et Alvin ont donné naissance à leur fille, Alex Martin, le seul enfant de Whoopi. Le couple a divorcé en 1979 après six ans de mariage.

Bien qu’Alex soit le seul enfant de Whoopi, Alex a donné naissance à trois de ses propres enfants avec son mari, Bernard Doyenfaisant de Whoopi une grand-mère.

2. David Claessen

David Claessen, un cinéaste néerlandais, était le deuxième mari de Whoopi, qu’elle a épousé sept ans après son divorce d’avec Alvin. David et Whoopi se sont mariés en 1986 et sont restés ensemble pendant deux ans, où ils ont été photographiés publiquement lors des premières de films. Le couple a divorcé en 1988.

3. Lyle Trachtenberg

Lyle Trachtenberg était le troisième et dernier mari de Whoopi. Lyle et Whoopi se sont mariés en 1994, six ans après son divorce avec David. Malheureusement, le mariage de Whoopi et Lyle n’a duré qu’un an puisqu’ils ont divorcé en 1995.