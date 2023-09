Tout sur ses 2 fils avec Jessica Biel – Hollywood Life

Voir la galerie





Justin Timberlake est l’un des chanteurs les plus célèbres au monde, depuis son passage chez NSYNC jusqu’à sa carrière solo et d’acteur.

Il est marié à Jessica Biel depuis 2012.

Le couple a deux fils : Silas et Phinneas.

Justin devrait présenter aux Video Music Awards 2023 le 12 septembre.

Justin Timberlake est une icône musicale depuis près de trois ans. Après avoir fait ses débuts sur Le club Mickey Mouse dans les années 90, il devient rapidement célèbre en tant que membre du boys band NSYNC vers la fin de la décennie. Après la séparation du groupe en 2002, il s’est lancé dans une carrière solo à succès avec des tonnes de tubes comme « Sexy Back », « Cry Me A River » et bien d’autres encore. Dans la foulée de sa musique, il s’est également essayé à la comédie et au théâtre, apparaissant dans des films comme Le réseau social et Palmer. Il devrait se présenter aux Video Music Awards avec ses anciens membres du groupe le 12 septembre 2023 et tous les regards seront certainement tournés vers lui.

Bien que Justin, 42 ans, soit une popstar majeure, ses relations ont également fait la une des journaux, depuis son époque. Britney Spears dans les années 90 à son mariage avec Jessica Bienne. Justin et Jessica, 41 ans, se sont mariés le 19 octobre 2012. Issus de leur décennie de mariage, le couple a deux adorables fils. Découvrez ici tout ce que vous devez savoir sur les enfants du chanteur.

Silas Randall Timberlake

Après que Justin et Jessica se soient mariés en octobre 2012, ils ont accueilli leur premier fils. Silas, 7, en avril 2015. Bien que le couple soit tous deux de grandes stars, ils ont pour la plupart gardé leurs enfants à l’écart des projecteurs. Même s’ils sont très privés de leurs enfants, le couple a parfois partagé des photos de leurs deux garçons sur les réseaux sociaux, mais ils gardent toujours leurs visages privés. Justin et Jessica ont partagé des photos des garçons avec leur père pour la fête des pères. Lors de la célébration en 2022, Justin a partagé une photo d’eux deux assis sur un piano et les a appelés tous les deux ses « deux mélodies préférées » sur Instagram. Lorsque la famille a célébré Halloween en 2021, Jessica a partagé quelques photos d’eux tous dans Harry Potter-des costumes inspirés. Silas était habillé comme le garçon qui a survécu, tandis que sa mère et son père étaient respectivement les professeurs McGonagall et Dumbledore, et son jeune frère était la chouette Hedwige.

Après que le couple ait accueilli Silas, Justin a expliqué comment le fait d’avoir un fils avait influencé sa musique, notamment en sortant sa chanson à succès « Can’t Stop The Feeling » dans un album de 2016. Aujourd’hui entretien. «Je ne sais pas si cela a été directement inspiré pour que mon fils puisse écouter quelque chose de moi, car il y a beaucoup de musique qu’il ne peut pas écouter de moi. Pas encore », a-t-il plaisanté.

En parlant de musique, Justin a déclaré qu’il serait un bon mentor pour son fils s’il décidait de suivre ses traces dans le monde du divertissement. « S’il le voulait suffisamment, je suppose que je pourrais lui apprendre beaucoup de choses sur ce qu’il ne faut pas faire », a-t-il déclaré. Le journaliste hollywoodien en février 2017.

Même si le couple ne partage pas le visage de leurs enfants, Justin et Jessica ont tous deux parlé des valeurs avec lesquelles ils souhaitent élever leurs enfants. Lors de la célébration de la fête des pères en 2020, la popstar a écrit qu’elle voulait apprendre à Silas à ne pas discriminer les personnes de races différentes, à la lumière des manifestations Black Lives Matter qui ont balayé le pays. « Nous essayons d’apprendre à notre fils à aimer et à respecter tout le monde – nous lui apprenons que tous les gens sont tous créés égaux et que personne ne devrait être traité différemment en raison de la couleur de sa peau », a-t-il écrit dans une légende sur Instagram.

Jessica a également révélé que lorsque Silas n’avait que trois ans, elle lui enseignait l’égalité des sexes et le respect des femmes tout en prononçant un discours à la Maker’s Conference 2018, selon Agitation. « Si les jeunes hommes respectent leur mère et que celle-ci impose des limites, cela change ce qu’ils sont lorsqu’ils grandissent. Il faut le faire très tôt », a-t-elle déclaré. «Je veux qu’il comprenne et ait un partenariat égal avec celui qu’il choisit et qu’il soit éduqué de cette manière. Cela me motive.

Phinnéas Timberlake

Jessica et Justin ont accueilli leur deuxième fils Phinnéas, 2, en juillet 2020. Justin a partagé sa première photo de son plus jeune fils en juin 2021, en partageant une série de photos pour la fête des pères sur Instagram. La photo montrait le chanteur et ses deux fils jouant ensemble à un jeu vidéo. Jessica a posté une adorable photo de famille sur le réseau social d’eux quatre l’année suivante avec un doux message pour son mari.

Bien que le couple apprécie clairement de garder leurs enfants à l’écart des projecteurs, Justin a admis qu’il n’avait pas l’intention de les protéger éternellement des regards du public lors d’une interview en 2021 sur le Expert en fauteuil podcast. « J’essaie de faire en sorte que nous puissions vivre une vie où nous ne sommes pas étrangement privés, mais nous sommes conscients de faire en sorte qu’ils puissent rester des enfants le plus longtemps possible », a-t-il déclaré. « Et ne pas avoir le poids de quelqu’un d’autre qui les traite différemment à cause de quelque chose que font leurs parents. »