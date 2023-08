Tout sur ses 2 enfants avec Alexis Ohanian – Hollywood Life

Voir la galerie





Serena Williams est une joueuse de tennis de renommée mondiale, classée première joueuse de tennis féminine pendant 319 semaines.

Serena est mariée au co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian depuis 2017.

Elle a eu sa fille Olympia Ohanian en septembre 2017.

Elle a annoncé qu’elle avait eu son deuxième enfant dans un TikTok le 22 août 2023.

Peu de joueurs de tennis ont atteint le niveau de grandeur qui Serena Williams a. En plus d’être l’une des joueuses les mieux notées au monde, elle est également la seule joueuse à remporter deux titres du Golden Slam en simple et en double, et elle a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple. Elle a remporté 14 titres en double avec sa sœur Vénus. En septembre 2022, Serena, 41 ans, a annoncé qu’elle envisageait de commencer à se concentrer sur d’autres choses que le tennis.

L’un des nouveaux centres d’intérêt de la vie de Serena a été sa famille grandissante. Elle a été mariée au co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian, 40 ans, depuis novembre 2017, et le couple a eu leur première fille Olympie deux mois avant. Plus récemment, Serena a annoncé qu’elle avait accueilli son deuxième enfant dans une vidéo TikTok le 22 août 2023. En savoir plus sur les deux enfants de Serena ici.

Ohanien olympien

Serena a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant en avril 2017. Elle a donné naissance à sa fille Olympia, 5 ans, en septembre de la même année, avant qu’elle et Alexis ne se marient. L’icône du tennis a eu quelques soucis après l’accouchement, souffrant d’une embolie pulmonaire, ce qui a rendu son retour au tennis plus difficile, par Vogue. Après avoir eu Olympia, elle a révélé qu’elle aimait voir une version plus jeune d’elle-même dans sa fille. « Maintenant que j’ai 36 ans et que je regarde mon bébé, je me souviens que c’était aussi l’un de mes objectifs quand j’étais petite, avant que le tennis ne prenne le dessus, quand j’étais encore une fille normale qui jouait à la poupée. Oh, mon Dieu, j’adorais mes poupées », a-t-elle dit Vogue.

Au fur et à mesure qu’Olympia grandissait, Serena a partagé de nombreux aperçus de sa petite fille sur les réseaux sociaux. Le duo mère-fille s’habille souvent dans des tenues assorties, et il est facile de voir qu’elle est absolument une mère adorée. Étant donné à quel point le tennis a joué un rôle dans l’éducation de Serena, beaucoup de gens se sont demandé si sa fille pratiquerait également ce sport. Serena a montré que sa fille s’intéressait à quelques sports différents, montrant même des clips d’elle jouant au football. Malheureusement pour les fans, il ne semble pas qu’Olympia s’intéresse beaucoup au tennis, comme elle l’a révélé dans une interview de mars 2023 sur Personne à personne avec Norah Donnell. « En fait, elle n’aime pas trop jouer au tennis », a-t-elle déclaré. « C’est un peu décevant pour moi, mais elle est vraiment très douée pour ça. Nous essayons donc de trouver un moyen de la faire jouer un peu.

Bébé n ° 2

Serena a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant lors d’une apparition au Met Gala 2023 en mai. Elle a montré sa bosse de bébé dans une robe noire moulante Gucci. Après l’événement, elle a révélé qu’elle et Alexis avaient attendu pour annoncer la nouvelle à Olympia parce qu’elle « ne peut pas garder un secret ». Elle a posté la douce vidéo d’elle et d’Alexis lui parlant du bébé sur ses réseaux sociaux.

@serena Bienvenue mon bel ange ♬ son original – Serenawilliams

Près de quatre mois après avoir annoncé sa grossesse pour la première fois, Serena a révélé qu’elle avait donné naissance au nouveau bébé dans une vidéo TikTok. Le clip a été réglé sur la chanson « Beautiful » de Bazzi avec Camila Cabello. Cela montrait Alexis travaillant sur un ordinateur, puis le joueur de tennis s’est assis à côté de lui, suivi d’Olympia. Serena s’est alors levée et a marché dans le cadre avec le nouveau-né. « Bienvenue mon bel ange », a-t-elle écrit en légende.