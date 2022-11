Tout sur Sarah Biffin, la miniaturiste anglaise qui peignait sans les mains

Sa contribution à l’histoire de l’art a longtemps été méconnue, comme celle de nombreuses femmes artistes. Pourtant, Sarah Biffin a marqué l’époque victorienne avec ses portraits qu’elle a peints en tenant son pinceau entre les dents en raison de son handicap. Désormais, la galerie Philip Mold & Co à Londres rend hommage à l’artiste à travers une grande exposition.

Les visiteurs de « Sans mains : l’art de Sarah Biffin » pourront admirer près de 25 œuvres du peintre anglais. Il s’agit notamment d’une série d’autoportraits, de portraits commandés, de natures mortes et de lettres écrites par Sarah Biffin, tous créés “sans les mains”.

C’est ainsi que Sarah Biffin a réalisé la plupart de ses créations, défiant la phocomélie qui l’a fait naître sans bras ni jambes. Cette malformation congénitale ne l’empêche pas de développer un réel talent pour la peinture et la couture dès son plus jeune âge.

Sarah Biffin est née en 1784 dans une famille d’agriculteurs du Somerset. Elle accède à l’indépendance à l’âge de 20 ans, après s’être contractée avec un certain M. Dukes. Elle a ensuite continué à se produire dans des foires et des spectacles à travers l’Angleterre avec son imprésario, qui l’a décrite comme la « huitième merveille » du monde. Pendant 15 ans, des foules de spectateurs viennent la voir coudre, écrire et peindre des aquarelles avec sa bouche et son épaule.

Lors d’une foire à Édimbourg, George Douglas, le 16e comte de Morton, a demandé à Sarah Biffin de peindre son portrait. Il a emporté le travail avec lui entre les séances pour s’assurer qu’il n’y avait pas de supercherie, et s’est ensuite arrangé pour qu’elle prenne des cours de peinture de William Marshall Craig, un peintre de la prestigieuse Royal Academy of Arts.

Son talent désormais reconnu, Sarah Biffin expose son travail dans toute l’Angleterre et réalise des commandes pour la noblesse et la royauté britanniques. “Sarah Biffin était la figure la plus extraordinairement inspirante”, explique le galeriste Philip Mold dans une vidéo promotionnelle sur l’exposition. “Elle a surmonté de tels défis – son origine rurale dans le Somerset, le fait qu’elle était une femme artiste à une époque dominée par les hommes, et ces défis physiques extrêmes qu’elle a transcendés pour devenir une sommité dans sa profession.”

