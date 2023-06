Tout sur sa fiancée et ses relations passées – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Jonah Hill est un acteur nominé aux Oscars, connu pour des films comme « Superbad », « The Wolf Of Wall Street », et bien d’autres.

Jonah Hill sort actuellement avec Olivia Millar, avec qui il serait fiancé

Le couple a accueilli son premier enfant le 1er juin 2023

Jonas Colline est un acteur incroyablement prolifique, qui peut jouer dans un large éventail de rôles. Alors qu’il était une vedette dans des comédies pour adolescents comme Super mal, il a montré qu’il est incroyablement polyvalent, remportant des nominations aux Oscars pour ses rôles dans des films comme le loup de Wall Street et Boule d’argent. Pourtant, il est souvent revenu à la comédie avec des succès massifs comme 21 rue du saut et c’est la suite, en plus d’offrir sa voix pour des tubes comme Fête de la saucisse.

Au fil des ans, Jonah, 39 ans, a eu des relations amoureuses avec un certain nombre de femmes différentes. Il a dit que sans sa carrière à Hollywood, il pensait qu’il se serait installé à un plus jeune âge. Il a également admis qu’il pensait qu’il se serait concentré sur la famille s’il n’avait pas été acteur dans une interview de 2014 avec Le gardien. «Je serais probablement marié avec des enfants maintenant. Il m’est difficile de me concentrer sur les relations avec mon travail maintenant, mais sinon je me serais probablement concentré uniquement sur cela », a-t-il déclaré.

Jonah a fait la une des journaux lorsque sa petite amie Olivia « Liv » Millar a été aperçue avec ce qui semblait être une bague de fiançailles au doigt sur de nouvelles photos, via Courrier quotidien. Aucun des deux n’a confirmé s’ils étaient fiancés. Cependant, une chose a été confirmée : ils sont devenus parents en juin 2023 ! En savoir plus sur les romances passées d’Olivia et Jonah ici.

Olivia Millier

Jonah et Liv ont accueilli leur premier enfant ensemble le 1er juin 2023 après avoir révélé leur grossesse fin mars. Rien d’autre n’est connu sur la naissance de leur enfant au moment d’écrire ces lignes.

Le couple se voit depuis au moins septembre 2022, par Personnes. Jonah et Liv ont été aperçus dans un magasin de vêtements pour enfants en janvier, mais pour la plupart, ils ont gardé leur relation privée. Pendant qu’elle sort avec le 21 rue du saut star, Liv travaille dans la mode. Elle est copropriétaire de la boutique Chasseresse, spécialisée dans les «marques vintage, durables et régénératives», selon sa bio Instagram.

Sarah Brady

Avant de rencontrer Olivia, Jonah était romantiquement lié au surfeur Sarah Brady. En plus de frapper les vagues, dont elle partage régulièrement des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, Sarah est également étudiante en droit, selon sa biographie Instagram. Alors que Jonah a supprimé ses réseaux sociaux, il a fait occasionnellement des photos de lui avec l’internaute. Selon la rumeur, le couple aurait même été fiancé à un moment donné, mais il a démenti les rumeurs avec une publication humoristique sur Instagram. « Je suis engagé. Mais pas à ma copine. Je suis fiancé à ta mère. Je sais que c’est choquant, mais veuillez respecter notre vie privée en ce moment », a-t-il écrit, par Personnes. Ni Jonah ni Sarah n’ont officiellement confirmé leur rupture, mais à l’automne, il a été vu avec Liv.

Gianna Santos

Si Jonah est effectivement fiancé à Liv, ce ne sera pas son premier engagement. Le C’est la fin star avait d’abord proposé à Gianna Santos en septembre 2019, après que le couple soit sorti ensemble pendant un an. Une collègue créative, Gianna travaille également dans les mondes du divertissement et de la mode dans la direction artistique, le stylisme et la production, selon son site Web. Malheureusement, l’amour de Jonah et Gianna n’était pas censé être, et le couple a annulé leurs fiançailles après un an en octobre 2020, par E ! Nouvelles.

Brooke Glazer

L’une des relations les plus courtes de Jonah, il aurait fréquenté une diététicienne Brooke Glazer au printemps 2014, et le couple a été vu en train de s’embrasser lors d’un rendez-vous romantique dans un parc en mai de la même année, par Nous hebdomadaire. La relation a ensuite été signalée comme ayant pris fin au début de 2015, par Centrale AZ.

Isabelle McNally

Avant de se lier avec Brooke, Jonah aurait vu l’actrice Isabelle McNally. Une source a révélé que les deux se voyaient depuis « quelques mois de plus » avant d’être repérés pour la première fois en septembre 2013, par Nous hebdomadaire. On ne sait pas exactement quand le couple a commencé à sortir ensemble ou quand ils se sont séparés, mais Isabelle est aussi une actrice, ayant joué dans un certain nombre de projets différents. Elle a eu des rôles dans des séries comme Bates Motel, étrangers, et Château de cartes ainsi que des films tels que Frances Ha, Avant que je disparaisse, et plus, par IMDb.

Alana Haïm

Jonas aurait été lié à un musicien Alana Haïm, 31 ans, des chouchous du rock indépendant du même nom brièvement en 2014. Il aurait rencontré le musicien « Want You Back » lors d’une soirée organisée par Adam Levine selon Étoile. « Ils se sont bien entendus et ont commencé à sortir ensemble presque immédiatement », a déclaré un ami au point de vente. Certains rapports ont brièvement lié les deux, mais leur relation n’a pas duré. Les deux n’ont pas commenté publiquement leur histoire d’amour.

Alexandra Hoffmann

Au début de sa carrière, Jonah a été brièvement lié à l’icône du cinéma de Dustin Hoffmann La plus jeune fille Alexandre, 35. Le couple est sorti ensemble pendant neuf mois, mettant fin à leur relation en septembre 2012, par Courrier quotidien. Bien que leur relation n’ait pas duré, elle aurait inspiré le copain de Jonah James Franco faire le film Pourquoi lui? James a partagé une histoire hilarante sur le fait que Jonah était nerveux au début de la relation lors d’une conversation « Acteurs sur Acteurs » avec Dustin pour Variété. « Jonas parlait à Ben Stiller une fois sur le plateau, et il s’est dit : ‘Je vais partir en vacances avec Dustin Hoffman. Je ne le connais pas. C’était vraiment au début de sa relation, et il était vraiment nerveux à ce sujet, et il pensait que tu ne l’aimerais pas. Il ferait une mauvaise impression ou quelque chose comme ça », a expliqué James.

Jordan Klein

Alors que la carrière de Jonah commençait, il était romantiquement lié à Jordan Klein, qu’il connaissait depuis le lycée. Après quatre ans de fréquentation, le couple aurait rompu en octobre 2011, par Nous hebdomadaire. Malgré les rapports, même au début de sa carrière, Jonah était très privé de sa vie personnelle et parlait rarement de ses relations.

