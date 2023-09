Tout sur sa bataille contre la dysplasie cléidocrânienne – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadway World/Shutterstock

Porte Matarazzo21 ans, est devenu célèbre après avoir joué dans la série Netflix Choses étranges et a endossé le rôle de Dustin Henderson en 2016. Au fil des années, il est apparu dans d’autres projets, notamment Société d’honneur, Rencontres farceuses, Les Chroniques de Noël, et plus. Plus récemment, il a travaillé sur Sweeney Todd à Broadway. Le jeune homme de 21 ans s’est rendu sur Instagram en février 2023 pour parler de son rôle dans la production musicale à succès. « ‘Il est définitivement assez endommagé mais sérieux. Il aspire non seulement à de l’attention, mais aussi à une certaine forme d’amour. @gatenm123 sur la motivation de Tobias Ragg en tant que personnage. #InTheChair », a-t-il sous-titré la publication commune avec l’Instagram de la production.

Outre son travail à Broadway et sur Netflix, Gaten a également fait la une des journaux pour avoir été ouvert sur sa santé. Il a parlé ouvertement de son combat contre la dysplasie cléidocrânienne sur son compte Instagram officiel au fil des ans et a même documenté les interventions chirurgicales qu’il a subies. Continuez à lire ci-dessous pour en savoir plus sur le trouble de santé rare de Gaten.

Gaten Matarazzo diagnostiqué avec une dysplasie cléidocrânienne

L’étoile montante vit avec la dysplasie cléidocrânienne depuis sa naissance, ce qui signifie qu’il souffre de cette maladie rare depuis plus de deux décennies. Il a parlé de son état lors d’une interview en 2018 sur Les médecins, où il a partagé qu’il était né sans clavicules. « Je pense que ce que les frères Duffer, les réalisateurs de la série, voulaient vraiment faire, c’était s’assurer que chaque personnage de la série était unique et qu’ils avaient quelque chose de réaliste et de personnel », a-t-il déclaré à propos de à Choses étranges.

Lorsque Gaten a révélé son état aux showrunners, ils ont décidé de l’écrire dans la série. « Quand ils ont appris que j’avais cette maladie… ils ont aimé la façon dont je leur en ai parlé et une fois que j’ai eu le rôle, ils ont dit qu’ils allaient l’intégrer et l’utiliser de manière réaliste », a-t-il expliqué. Il a également mentionné que les réalisateurs l’avaient remarqué en train de s’étirer et que ses épaules se « touchaient » lorsqu’il le faisait. C’est alors qu’il a annoncé qu’il était né sans clavicule. Le personnage de Gaten a été victime d’intimidation dans la série en raison du fait qu’il était « cool » et « réaliste ».

Qu’est-ce que la dysplasie cléidocrânienne ?

La dysplasie cléidocrânienne (CCD) est connue comme une maladie génétique qui affecte les dents et les os, comme le rapporte Johns Hopkins Medicine. Cette maladie est considérée comme rare car elle touche une personne sur un million, selon le site Web de l’organisation de santé. Le CCD affecte également le crâne, le visage, la colonne vertébrale, les clavicules et les jambes. Les personnes atteintes de CCD peuvent avoir des os « formés différemment » ou plus fragiles. Comme dans le cas de Gaten, les clavicules peuvent également être absentes chez les personnes atteintes de CCD.

Les médecins diagnostiqueront généralement le CCD à l’aide de rayons X, en testant la mutation du gène RUNX2 ou en effectuant un examen. Il existe de nombreuses options de traitement pour les personnes atteintes de CCD, mais cela peut varier au cas par cas. Certains traitements comprennent : la chirurgie orthopédique, les procédures de reconstruction faciale et dentaires.

Depuis combien de temps Gaten Matarazzo est-il malade ?

Comme mentionné précédemment, Gaten est né avec le CCD et souffre de cette maladie depuis plus de 20 ans. Ces dernières années, Gaten a parlé de son opération chirurgicale pour sa maladie via une publication Instagram le 29 janvier 2020. « Chirurgie numéro 4 ! C’est un gros problème ! Pour en savoir plus sur la dysplasie cléidocrânienne et sur la façon dont vous pouvez aider les personnes atteintes de cette maladie, vous pouvez vous rendre sur ccdsmiles.org », a-t-il légendé le selfie avant son intervention.

Comment va Gaten Matarazzo aujourd’hui ?

Deux jours plus tard, Gaten est revenu sur les réseaux sociaux pour informer ses fans du succès de l’opération et faire la lumière sur le CCD. « Même si mon expression sur cette photo ne le montre pas, l’opération a été un succès complet. C’était tellement gros que c’est peut-être le dernier dont j’ai besoin. Espérons du moins », a-t-il expliqué dans la longue légende.

« Ceux qui souffrent de dysplasie cléidocrânienne ont généralement des dents surnuméraires, qui sont des dents supplémentaires qui poussent dans les gencives. J’ai subi plusieurs interventions chirurgicales pour extraire ces dents de mes gencives et aider à exposer les dents qui auraient déjà dû pousser compte tenu de mon âge », a-t-il poursuivi. « Lors de cette opération, une équipe de professionnels de la santé extraordinaires a extrait 14 dents surnuméraires et exposé six de mes dents d’adulte. J’étais sous tension pendant quatre heures. Ma convalescence ces derniers jours s’est bien déroulée et je ne remercierai jamais assez l’équipe qui a pratiqué l’opération. Merci à tous pour vos aimables vœux et vos prières. Cela signifie beaucoup. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur la dysplasie cléidocrânienne, vous pouvez consulter ccdsmiles.org. Merci encore à tous.