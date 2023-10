Tout sur Rebecca Romijn – Hollywood Life

Crédit d’image : Hahn Lionel/ABACA/Shutterstock

John Stamos et Rebecca Romijn étaient l’un des couples les plus chauds des années 90. Fraîchement sorti du succès de Full house, John a rencontré Rebecca, alors mannequin, en 1994, et ils sont sortis ensemble pendant quatre ans avant de se rencontrer. Alors que leur relation se poursuivait, Rebecca a fait le saut dans le métier d’actrice en jouant dans le classique X Men films, incarnant le personnage classique de bande dessinée Mystique. Le couple a finalement divorcé après sept ans de mariage.

Bien qu’ils aient tous deux rencontré de nouveaux partenaires depuis, John a parlé de sa séparation d’avec Rebecca dans une nouvelle interview avec Personnes, publié le 18 octobre 2023. « Mon premier mariage était bouleversant pour moi. J’ai aussi été brisé pendant trop longtemps », a-t-il déclaré au média. Suite à l’interview révélatrice de John, découvrez-en plus sur son mariage avec Rebecca Romijn.

Comment John Stamos a-t-il rencontré Rebecca Romijn ?

Comme la sitcom à succès de John Full house était sur le point de se terminer en 1994, lui et Rebecca ont commencé leur histoire d’amour dans les coulisses d’un défilé de mode. Elle participait à un défilé de mode Victoria’s Secret lorsqu’elle et John se sont rencontrés, selon Nous chaque semaine. Les deux hommes se sont clairement entendus et ils sont sortis ensemble pendant encore trois ans, jusqu’à ce que John propose en 1997.

Ils se sont mariés en 1998

Après la demande en mariage de John pour le réveillon de Noël en 1997, le couple s’est marié environ un an plus tard. Ils se sont dit « oui » le 19 septembre 1998. Leur cérémonie a eu lieu au Beverly Hills Hotel. Après leur mariage, Rebecca a commencé à couper son nom de famille comme Romijn-Stamos.

Ils sont allés à la première de « X-Men 2 » de Rebecca après s’être séparés

Bien que le couple n’ait annoncé leur séparation qu’en 2004, John a révélé qu’ils s’étaient séparés auparavant. Il a quand même assisté à la première du deuxième X Men film avec elle en 2003, mais il a depuis déclaré qu’ils étaient déjà séparés depuis des mois. « Vous savez ce qui était drôle cette nuit-là, la première de X-Men 2. Nous y sommes allés ensemble, mais nous étions déjà séparés depuis environ 6 mois, je ne pouvais rien dire », a-t-il déclaré. Howard Stern dans une interview en 2006.

Ils ont divorcé en 2005

Après avoir foulé le tapis rouge à X-Men 2 ensemble, le couple a finalement annoncé leur séparation en 2004. John a demandé le divorce en 2005 et a évoqué des « différences irréconciliables ». Rebecca a parlé du divorce lors d’une discussion en 2022 sur Le discours. « Vivre un divorce est terrible, c’est horrible », a-t-elle déclaré. Animation ce soir. «J’étais avec lui pendant 10 ans. Le divorce est comme un échec et j’ai dû abandonner beaucoup de choses qui étaient très tristes.

Qu’a dit John à propos de leur relation ?

John devrait parler de sa relation avec Rebecca dans ses prochains mémoires Si tu me l’avais dit. Il a expliqué à quel point il était difficile de rédiger ces chapitres dans le livre mentionné ci-dessus. Personnes entretien. Il a parlé de sa perception d’elle au moment du divorce lors de l’entretien. « Dans mon esprit à l’époque, elle était le Diable et je la détestais », a-t-il déclaré. «Je ne pouvais pas croire à quel point je la détestais et cela a ruiné ma vie. Avec le recul, et j’en parle [in the book], parce que c’est l’une des étapes des AA où la quatrième étape consiste à exposer tous vos griefs, tout ce que les gens vous ont fait. Je dis : « Aucun ».

John a en outre expliqué qu’il avait depuis accepté certaines des choses qui avaient conduit à leur séparation. « Vous commencez à penser, c’est comme : « Oh, elle n’était pas le Diable. Peut-être que j’étais autant coupable qu’elle », a-t-il déclaré. «C’était très public et c’était très douloureux. Je n’ai pas beaucoup écrit à ce sujet, mais c’est difficile. Il a expliqué qu’après la séparation, il avait commencé à boire beaucoup.

Outre les mémoires, le Maison plus pleine La star a également expliqué qu’il n’avait que ses meilleurs vœux pour Rebecca et son mari, Jerry O’Connell. «Je suis content pour eux. C’est ça. Il suffit de lâcher prise et — « Que Dieu vous bénisse, tant mieux pour vous. » Je suis là, tu es là. Mais il m’a fallu beaucoup de temps pour y arriver », a-t-il déclaré dans une interview en 2021 sur le La vie est courte podcast, via Bon entretien de votre maison. « Il a l’air d’être un gars formidable. »

Qu’a dit Rebecca à leur sujet ?

Rebecca a également partagé à plusieurs reprises ses réflexions sur leur relation. Quand je parle avec Jerry sur Le discours, elle a dit qu’elle avait « beaucoup de souvenirs vraiment amusants » de son temps avec John. «J’ai beaucoup de bons souvenirs de lui. Beaucoup de choses chez lui me manquent. Mais oui, c’est délicat. C’est une décision très difficile à prendre lorsque l’on décide de mettre fin à un mariage. C’était déchirant », a-t-elle déclaré.

Ils se sont tous deux remariés depuis leur séparation

Dans les années qui ont suivi leur divorce, John et Rebecca ont tous deux fondé une famille avec de nouveaux partenaires et ils semblent très heureux. Après s’être séparée de John, elle a commencé à sortir avec Jerry Maguire star Jerry O’Connell, et ils se sont mariés en 2007. Elle a eu des filles jumelles, Chariot et Charlie, tous deux âgés de 14 ans, avec lui en 2008.

John a épousé mannequin et actrice Caitlin McHugh en février 2018. Ils ont un fils Gamelle, 5 ans, né en avril de la même année.