Tout sur Paul Thomas Anderson et le mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Elizabeth Goodenough/Everett Collection

Maya Rodolphe50, et Paul Thomas Anderson, 52 ans, ont eu une romance réussie depuis 2001 et elle semble toujours aussi forte. Bien que l’actrice ait été sous les feux de la rampe avec sa carrière réussie au fil des ans, son mari a un parcours bien à lui. Les tourtereaux sont apparus ensemble lors de nombreux événements et n’ont pas hésité à parler de leur amour dans diverses interviews, même s’ils gardent leur vie personnelle aussi privée que possible. Il est donc clair que ces deux-là partagent un lien spécial.

Plus à propos maya rodolphe

Découvrez-en plus sur Paul et sa romance avec Maya ci-dessous!

Comment Maya et Paul se sont-ils rencontrés ?

Maya et Paul n’ont jamais partagé publiquement comment ils se sont rencontrés, mais des étincelles ont commencé à voler en 2001 après la rupture de Paul avec le chanteur Fiona Pomme. Maya a admis qu’elle ne voulait pas partager la façon dont ils se sont rencontrés au public parce qu’elle voulait que cela reste entre eux. « Non, c’est une chose douce… Trop personnelle. Je ne veux pas le partager », a-t-elle dit Le gardien en 2015.

Paul est un cinéaste impressionnant.

Paul a été nommé parmi les meilleurs cinéastes du monde par Le gardien et a réalisé plusieurs films populaires et même des vidéoclips tout au long de sa longue carrière. Certains des films sur lesquels il a travaillé incluent Soirées boogie, Magnolia, Amour bourré de punch, Il y aura du sanget Pizza Réglisse. Ses vidéoclips ont été produits pour de nombreux artistes épiques, dont son ex Fiona, Radioheadet HAÏM.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Paul a été nominé pour onze Oscars au fil des ans, mais en 2022, il n’en a pas encore remporté un. Les personnes impliquées dans ses films en ont remporté quelques-uns, ce qui prouve qu’il sait comment choisir le type de distribution et d’équipe talentueux pour réaliser un projet mémorable.

Maya et Paul ne sont techniquement pas mariés.

Bien que les deux n’aient jamais officiellement dit «oui», Maya se réfère toujours à Paul comme son «mari» et Paul se réfère à elle comme sa «femme». Dans une interview avec Le New York Times, Maya a expliqué pourquoi elle avait utilisé le terme “mari” au lieu de “petit ami” depuis qu’elle l’avait soudainement laissé échapper à quelqu’un dans un restaurant après la naissance de leur premier enfant en 2005. “Il aime le “mari” parce que les gens savent ce que c’est. cela signifie », a-t-elle dit en se référant à Paul. “Cela signifie qu’il est le père de mon enfant, et je vis avec lui, et nous sommes un couple, et nous n’allons nulle part.”

Lien connexe Lié: La fille d’Amy Adams : voici Aviana Olea Le Gallo, l’enfant unique de la star “enchantée”

Les tourtereaux ont-ils des enfants ?

Maya et Paul ont quatre enfants ensemble. Ils comprennent des filles perlené en 2005, Lucilené en 2009, Minniené en 2013, et son fils Jackné en 2011. Pearl est apparu dans le film de Paul Pizza Réglisse ainsi que le clip de HAIM pour leur chanson “Lost Track”. En 2017, Maya a jailli d’être maman. “Je trouve qu’être parent est infiniment fascinant et stimulant de la manière la plus merveilleuse, et chaque jour est différent du suivant”, a-t-elle déclaré. Parade. “Cela nécessite simplement beaucoup de réflexion et de ne pas être si dur avec vous-même et d’essayer d’être la meilleure version possible de vous-même, ce qui est vraiment difficile à retenir. C’est un bon exercice. »

Le film de Paul de 2017, “Phantom Thread”, était en quelque sorte inspiré par leur relation.

Paul a confirmé que le film, qui parle «d’un couturier de renom dont la vie est perturbée par une jeune femme volontaire nommée Alma, qui devient sa muse et son amant, a été quelque peu inspiré par sa romance avec Maya. “Je me souviens que j’étais très malade, juste avec la grippe, et j’ai levé les yeux et ma femme m’a regardé avec une tendresse qui m’a fait penser, ‘Je me demande si elle veut me garder comme ça, peut-être pendant une semaine ou deux’ ,” il a dit Collisionneur en 2018. « Je regardais les mauvais films quand j’étais au lit, pendant cette maladie. Je regardais Rébecca, L’histoire d’Adèle H.et La belle et la Bête, et j’ai vraiment commencé à penser qu’elle m’empoisonnait peut-être. Donc, ce noyau d’idée, que j’avais en tête quand j’ai commencé à travailler sur l’écriture de quelque chose.