Tout sur Parler, le réseau social que Kanye West achète, considéré comme le foyer de l’extrême droite

Kanye West a déclaré vouloir racheter le réseau social Parler.

Parler, temporairement retiré des magasins d’applications Apple et Google pour avoir omis de modérer les appels à la violence après l’attaque contre le Capitole américain, est devenu connu comme un foyer pour les utilisateurs d’extrême droite exprimant une rhétorique extrémiste.

Le rappeur a lui-même récemment été critiqué pour des commentaires racistes et antisémites, voyant des restrictions imposées sur ses comptes Twitter et Instagram.

Considéré comme une maison en ligne pour la rhétorique extrémiste mal accueillie sur les réseaux sociaux établis, Parler a gagné des fans de l’extrême droite et un acheteur en herbe dans la célébrité Kanye West.

Le rappeur de 45 ans, qui s’appelle désormais Ye, a déclaré dans un communiqué qu’il souhaitait acheter Parler pour s’assurer que ceux qui ont des opinions politiques conservatrices “ont le droit de s’exprimer librement”.

Parler a été temporairement retiré des magasins d’applications Apple et Google l’année dernière pour ne pas avoir modéré les appels à la violence après l’attaque du Capitole américain par des partisans de l’ancien président américain Donald Trump.

‘Symbole de statut?’

Parler a été lancé à l’été 2018 par l’ingénieur logiciel John Matze et Rebekah Mercer, un important donateur du Parti républicain.

Peu connue jusqu’en 2021, la plate-forme a attiré l’attention après que Trump a été évincé de Twitter en raison des craintes que ses messages ne déclenchent plus de violence dans ses efforts pour annuler sa défaite électorale.

Le rachat proposé de Parler par Ye intervient alors que le rappeur fait face à des accusations de racisme et antisémitisme qui ont entraîné des restrictions sur ses comptes Twitter et Instagram.

“En possédant Parler, Kanye peut s’assurer qu’il peut dire ce qu’il veut sur la plate-forme”, ont déclaré Megan Brown et Joshua Tucker du centre des médias sociaux et de la politique de l’Université de New York dans une note.

“Bien sûr, il se peut aussi que la possession d’une plate-forme de médias sociaux devienne désormais un symbole de statut pour les ultra-riches au franc-parler, en particulier ceux qui ont rencontré des problèmes avec les plates-formes existantes.”

Trump a lancé son propre réseau de médias sociaux plus tôt cette année, tandis que l’accord de 44 milliards de dollars du chef de Tesla, Elon Musk, pour acheter Twitter semble être de retour après ses efforts pour se retirer.

Loin de Facebook

Parler a été téléchargé 8,5 millions de fois depuis son lancement, dont 6,2 millions de fois aux États-Unis, selon les chiffres de data.ai.

Seuls 58 000 téléchargements de Parler ont été enregistrés en septembre dans les principaux magasins d’applications gérés par Apple et Google, contre quelque 72 millions de téléchargements de Facebook au cours de la même période.

Parler n’a pas répondu à une demande d’informations sur les finances et le nombre d’utilisateurs de la plateforme.

Trump n’a pas de compte officiel sur Parler.

Ye, qui a ouvert son compte Parler la semaine dernière, y est suivi par 1 800 abonnés alors qu’il compte plus de 31 millions de followers sur Twitter et 18,2 millions de followers sur Instagram.

Interdit un peu

Les inquiétudes suscitées par la désinformation et la rhétorique susceptibles de causer des dommages dans le monde réel ont poussé Apple et Google à retirer Parler de leurs magasins d’applications rivaux après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

La plate-forme de cloud computing d’Amazon Web Services a donné un raisonnement similaire pour décider de cesser d’héberger Parler sur ses serveurs, désactivant ainsi le site Web de médias sociaux.

Parler a depuis été autorisé à revenir dans l’App Store et la boutique Google Play, apparemment après avoir aligné ses systèmes de modération de contenu sur les politiques des entreprises technologiques rivales.

“Google et Apple exigent tous deux des politiques de modération de contenu qui suppriment le contenu illégal, y compris l’incitation à la violence, c’est pourquoi ils ont été interdits en premier lieu”, ont déclaré Brown et Tucker.

Public limité

Parler est l’un des nombreux réseaux sociaux courtisant les ultraconservateurs opposés à l’idée de plateformes filtrant dangereusement les messages incendiaires ou trompeurs.

Les rivaux de Parler incluent Gettr, Gab, Rumble et le propre Truth Social de Trump, qui a eu quelques problèmes techniques après son lancement en février.

Le réseau social de Trump s’est également retrouvé indésirable dans la boutique de Google pour le contenu adapté aux appareils mobiles sous Android jusqu’à ce qu’il améliore ses systèmes de modération de contenu.

Selon une étude récente du Pew Research Center, seuls 6% des Américains obtiennent régulièrement des informations de l’une de ces applications de médias sociaux dites “alternatives”.