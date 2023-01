Tout sur Paige Butcher et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hahn Lionel/ABACA/Shutterstock

Eddie Murphy sort avec Paige Butcher depuis 10 ans.

Paige Butcher est mannequin et actrice.

Eddie Murphy et Paige Butcher ont deux enfants ensemble.

Eddie Murphy est l’un des comédiens les plus célèbres de tous les temps. De sa carrière de stand-up à ses nombreux films bien-aimés (comme Venant en Amérique et Le professeur fou), Eddie, 61 ans, fait rire le public depuis des générations. Il a remporté un Emmy et a même été nominé pour un Oscar pour ses performances incroyables dans des projets comme Saturday Night Live et son rôle dans Filles de rêverespectivement.

Tout au long de sa carrière, Eddie a eu une série de relations très médiatisées et il a eu 10 enfants avec cinq femmes différentes. Il entretient une relation de longue date avec Paige Boucher, 43 ans, depuis plus d’une décennie. En savoir plus sur la relation d’Eddie avec Paige et certaines de ses romances passées ici.

Eddie sort avec Paige depuis 2012

Eddie et la beauté australienne sont liés de manière romantique depuis plus d’une décennie. On a supposé que le couple avait commencé à se fréquenter après avoir été repéré ensemble en novembre 2012, par USA aujourd’hui. Alors que les rumeurs de romance n’ont commencé qu’en 2012, on suppose que le couple s’est rencontré pour la première fois sur le tournage de La maison de Big Momma 2 en 2006. Six ans après avoir commencé à sortir ensemble, Eddie et Paige ont révélé qu’ils s’étaient fiancés en 2018. Malgré leur relation de longue date, Paige apprécie clairement son intimité. Elle a parlé de ne pas avoir de médias sociaux dans une interview de 2013 avec Salon de la Vanité. “Je suis en couple avec une célébrité, donc j’avais l’impression qu’il y avait déjà assez de moi là-bas. J’avais l’impression de donner trop d’informations. Je donnais trop d’accès aux gens. J’aime garder le plus de confidentialité possible maintenant », a-t-elle déclaré.

Paige est une actrice et mannequin

Comme elle aurait rencontré Eddie pour la première fois sur un plateau de cinéma, il n’est pas surprenant que Paige soit également dans l’industrie du divertissement. Sa mère était designer et son père était mannequin, et elle a révélé qu’elle avait commencé le mannequinat lorsqu’elle était enfant. Elle a dit qu’elle avait environ sept ou huit ans dans le Salon de la vanité entrevue. À part La maison de Big Momma 2, elle a aussi eu un petit rôle dans la comédie romantique Quelque chose doit donner, selon son IMDb. Malgré ses deux rôles au cinéma, elle a déclaré qu’elle n’avait plus d’intérêt pour les rôles d’actrice.

Eddie et Paige ont 2 enfants ensemble

Après quatre ans ensemble, Eddie et Paige ont accueilli leur première fille Izzy Oona, 6, en mai 2016, après avoir annoncé pour la première fois que le mannequin était enceinte en novembre. Ils ont confirmé que leur fille était née dans une déclaration à Personnes. “La mère et la fille vont bien”, a déclaré le représentant.

Le couple a accueilli un fils Max Charles Murphy, 4, en novembre 2018. Le nom du plus jeune enfant de Murphy est un hommage au défunt frère d’Eddie Charlie Murphy, décédé à 57 ans en avril 2017. Charlie était aussi acteur et comédien, tout comme son frère.

Eddie a déjà été marié deux fois

Avant que lui et Paige ne se fiancent en 2018, il s’était marié deux fois auparavant et avait eu une poignée d’autres relations à long terme. Son premier mariage était avec Nicole Mitchell, 55 ans, de 1993 jusqu’à leur séparation en 2005. Leur divorce a été finalisé l’année suivante. Ensemble, ils ont eu cinq enfants : Bria, 33, Milles, 30, Shayne, 28, Zola, 23, et Belle, 20. Après Nicole, il a eu un bref mariage avec le producteur Tracey Edmonds, 55, en janvier 2008. Peu de temps après avoir appris qu’ils s’étaient mariés, le couple a annoncé qu’il se séparait et a révélé qu’il n’était pas légalement marié, par UPI. “Après mûre réflexion et discussion, nous avons décidé conjointement de renoncer à une cérémonie légale car il n’est pas nécessaire de définir davantage notre relation”, a déclaré le représentant d’Eddie à l’époque.

Il a huit enfants de son premier mariage et d’autres relations

Outre ses enfants avec Paige et Nicole, Eddie a engendré des enfants avec trois autres femmes. Son fils aîné Éric, 33 ans, est né de la petite amie du comique Paulette McNeely en 1989. Plus tard, il a eu un fils Christian, 32 ans, avec sa petite amie Capuche de Tamra en 1990. Eddie est brièvement sorti avec Spice Girl Mélanie Brun (aussi connu sous le nom Mel B) en 2006, et elle est tombée enceinte d’une fille Ange Iris Murphy Brown, 15. Il y a eu un débat entre les deux pour savoir si Angel était sa fille, mais un test de paternité a prouvé qu’Eddie était son père.

