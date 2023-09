Tout sur Melissa Cohen – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Hunter Biden est le fils cadet du président Joe Biden et de sa première épouse Neilia Hunter Biden.

Hunter a été marié deux fois : d’abord avec Kathleen Buhle, et maintenant avec Melissa Cohen.

Hunter a cinq enfants, issus de ses deux mariages et d’une autre relation.

Hunter a été inculpé d’accusations fédérales concernant les armes à feu le 14 septembre 2023.

Chasseur Biden est sous les yeux du public depuis plusieurs années, parce que son père est président Joe Biden. Fils d’un homme politique de longue date, Hunter, 53 ans, a fait l’objet d’attaques politiques occasionnelles. Les opposants de son père se sont parfois attaqués à lui alors qu’il luttait contre la toxicomanie et l’alcoolisme, et il a également fait l’objet d’attaques politiques liées à un scandale lié à son ordinateur portable.

À la suite d’une enquête sur ses problèmes fiscaux, on s’attendait à ce que Hunter plaide « coupable » aux accusations fiscales afin d’éviter une accusation d’arme à feu, mais dans une tournure inattendue, il a plaidé « non coupable » aux accusations fédérales mercredi. 26 juillet. Un désaccord sur l’accord de plaidoyer était survenu à propos de l’accusation d’arme à feu, selon Actualités CBS. Quelques semaines après l’échec de l’accord, Hunter a été inculpé de trois accusations fédérales concernant les armes à feu devant le tribunal de district américain du Delaware, selon CNBC.

Hunter a été accusé de deux chefs d’accusation pour avoir menti sur la consommation de drogues illégales lors de l’achat d’un revolver. La troisième accusation concernait la possession d’une arme à feu par un consommateur illégal de drogues. Pour deux des chefs d’accusation, le fils du président risque une peine maximale de 10 ans de prison et 250 000 dollars d’amende.

Outre la politique et ses problèmes juridiques, les relations et la vie de famille de Hunter ont parfois fait l’objet d’un intérêt public. Il a été marié à sa deuxième femme Mélissa Cohen depuis 2019. Outre sa relation avec Melissa, il est également en couple avec son défunt frère Beau’s veuve Hallie de 2017 à 2019. Il a également engendré une fille avec Lunden Alexis Roberts. Apprenez-en plus sur Melissa et sa relation avec Hunter ici.

Comment Hunter a-t-il rencontré Melissa ?

Hunter et Melissa, 36 ans, ont connu une évolution rapide dans leur relation. Le couple s’est marié chez elle à Los Angeles six jours seulement après leur rencontre en mai 2019. Hunter a admis qu’il avait été immédiatement épris de Melissa lors de leur première rencontre dans une interview en octobre 2019 avec Actualités ABC. «Je suis immédiatement tombé amoureux d’elle. Et puis je suis tombé amoureux d’elle chaque jour davantage.

Le mariage du couple a été filmé sur un téléphone portable par un ami qui a assisté à la cérémonie intime. Le couple s’est également fait tatouer le mot « shalom » en hébreu. Hunter a révélé que le lendemain de la cérémonie, il avait appelé son père lors d’une interview avec Le new yorker. «J’ai appelé mon père et je lui ai dit que nous venions de nous marier. Il était sur haut-parleur et il lui a dit : « Merci d’avoir donné à mon fils le courage d’aimer à nouveau » », a-t-il déclaré. «Il m’a dit: ‘Chérie, je savais que lorsque tu retrouverais l’amour, je te récupérerais.’»

Melissa est née et a grandi en Afrique du Sud

Melissa est née à Johannesburg, en Afrique du Sud et a vécu dans un orphelinat la première année de sa vie. Elle a été adoptée par un couple juif en Afrique du Sud. Elle a fréquenté le Greenside Design Center College of Design, avant de déménager à Los Angeles à l’âge de 21 ans pour fréquenter l’UCLA pour un programme d’horticulture.

Elle est militante environnementale et réalisatrice de documentaires

Même si elle fait désormais partie d’une grande famille politique, Melissa n’a pas eu peur du monde politique par le passé. Elle est militante écologiste depuis de nombreuses années. Elle a travaillé pour l’organisation Greenpeace et a également fondé la société Tribal Worlds, qui « promeut la conservation autochtone », selon Le Washington Post. Elle a également travaillé sur un documentaire intitulé Terres tribales, qui a ensuite été abandonné en 2016, selon La liste.

Ils ont un fils

Melissa a donné naissance au fils du couple Beau, 3, en mars 2020. Leur fils porte le nom du défunt frère aîné de Hunter, décédé en 2015. Beau est le cinquième enfant de Hunter. Il a également trois filles avec son ex-femme et une quatrième fille issue d’une relation en 2018.

Hunter s’est marié une fois auparavant

La première épouse de Hunter était Kathleen Buhle, avec qui il a été marié de 1993 jusqu’à leur séparation en 2017. Leur divorce a été finalisé en 2019. Elle a parlé de leur mariage et des combats de Hunter contre la dépendance dans ses mémoires de 2022. Si nous rompons : un mémoire sur le mariage, la dépendance et la guérison.