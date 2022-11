Tout sur l’horaire du groupe G

Neymar réalise une saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain. Ses fans s’attendent à ce que le joueur de 30 ans mène le Brésil à un sixième titre record en Coupe du monde et devienne la star du tournoi. La Serbie ou la Suisse sont susceptibles de passer au tour suivant à partir de ce groupe. Les Serbes Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic sont en pleine forme et les garderont en bonne position.

La Suisse dirigée par Granit Xhaka est connue pour frapper au-dessus de son poids. Ils ont atteint les huitièmes de finale de la précédente Coupe du monde et les quarts de finale de l’Euro 2020. La Suisse s’appuiera à nouveau fortement sur Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri.

Il sera intéressant de voir si le Cameroun est le cheval noir de ce groupe. Ils ont certainement la capacité de réussir une surprise ou deux.

Calendrier du groupe G

Suisse vs Cameroun : 24 novembre, 15h30 IST, stade Al Janoub

Brésil vs Serbie : 25 novembre 00h30 IST, Lusail Iconic Stadium

Cameroun vs Serbie : 28 novembre, 15h30 IST, stade Al Janoub

Brésil vs Suisse : 28 novembre, 21h30 IST, Stadium 974

Serbie vs Suisse, 3 décembre, 00h30 IST, Stadium 974

Cameroun vs Brésil : 3 décembre, 00h30 IST, Lusail Iconic Stadium

Équipe du Brésil :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid) Marquinhos (PSG), Thiago Silva (C) (Chelsea), Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Séville)

Milieux de terrain : Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man. United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Man. United), Lucas Paqueta (West Ham)

Attaquants : Antony (Man. United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar Jr (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelone), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid)

Entraîneur : Tite

Equipe du Cameroun :

Gardiens : Andre Onana (Inter Milan), Devis Epassy (Abha), Simon Ngapandouetnbu (Marseille)

Défenseurs : Nicolas Nkoulou (Aris), Collins Fai (Al-Tai), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Enzo Ebosse (Udinese), Christopher Wooh (Rennes)

Milieux de terrain : Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Pierre Kunde (Olympiacos), Samuel Gouet (Mechelen), Martin Hongla (Hellas Verona), Gael Ondoua (Hannover 96), Olivier Ntcham (Swansea City), Jerome Ngom (APEJES de Mfou )

Attaquants : Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), Karl Toko Ekambi (Lyon), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Moumi Ngamaleu (Dynamo Moscou), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Bryan Mbeumo (Brentford), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Souaibou Marou (Coton Sport

Entraîneur : Rigobert Song

Effectif de Serbie :

Gardiens : Marko Dmitrovic (Séville), Pedrag Rajkovic (RCD Majorque), Vanja Milinkovic Savic (Torino)

Défenseurs : Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Brême), Filip Mladenovic (Legia Varsovie), Strahinja Erakovic (Etoile Rouge Belgrade), Srdan Babic (Almeria)

Milieux de terrain : Nemanja Gudelj (Séville), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Sasa Lukic (Turin), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Vérone) , Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Vérone)

Attaquants : Dusan Tadic (C) (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Marseille)

Entraîneur : Dragan Stojković

Effectif Suisse :

Gardiens : Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Kohn (Red Bull Salzburg)

Défenseurs : Manuel Akanji (Manchester City), Eray Comert (Valence), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Mayence 05)

Milieux de terrain : Michel Aebischer (Bologne), Edimilson Fernandes (Mayence 05), Fabian Frei (Bâle), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Lucerne), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Francfort), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea)

Attaquants : Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Red Bull Salzbourg), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (FC Augsbourg)

Entraîneur : Murat Yakin

