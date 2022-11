Tout sur l’horaire du groupe E

Le groupe E, composé des anciens champions d’Espagne et d’Allemagne, semble être l’un des plus difficiles sur papier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le Costa Rica et le Japon sont les deux équipes restantes du groupe.

Lors du match d’ouverture du Groupe E, l’Allemagne, vainqueur de la Coupe du monde 2014, affrontera le Japon le 23 novembre au Khalifa International Stadium. Lors de la deuxième rencontre du groupe E, l’Espagne, championne du monde 2010, affrontera le Costa Rica le même jour au stade Al Thumama de Doha.

Programme du groupe E :

23 novembre

Allemagne vs Japon – Khalifa International Stadium – 18h30 IST

Espagne vs Costa Rice – Stade Al Thumama – 21h30 IST

27 novembre

Japon vs Costa Rice – Stade Al Rayyan – 15h30 IST

28 novembre

Espagne vs Allemagne – Stade Al Bayt – 12h30 IST

2 décembre

Japon vs Espagne – Stade international Khalifa – 00h30 IST

Costa Rica vs Allemagne – Stade Al Bayt – 00h30 IST

Effectif d’Allemagne :

Gardiens – Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs – Matthias Ginter (Fribourg), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap (Southampton), Christian Guenter (Fribourg)

Milieux de terrain – Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Mueller (tous du Bayern Munich), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Eintracht Francfort)

Attaquants – Kai Havertz (Chelsea FC), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niclas Fullkrug (Werder Brême), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Entraîneur – Hansi Flick

Effectif d’Espagne :

Gardiens : Unai Simon (Athletic Club), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion), David Raya (Brentford FC)

Défenseurs : Cesar Azpilicueta (Chelsea FC), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric Garcia (FC Barcelone), Hugo Guillamon (Valencia CF), Pau Torres (Villarreal CF), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelone) , José Gaya (Valence CF)

Milieux de terrain – Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernandez (Manchester City), Gavi (FC Barcelone), Carlos Soler (Paris St Germain), Marcos Llorente (Atletico de Madrid), Pedri Gonzalez (FC Barcelone), Koke Resurreccion (Atletico de Madrid)

Attaquants – Ferran Torres (FC Barcelone), Nico Williams (Athletic Club), Yeremi Pino (Villarreal CF), Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (Paris St Germain), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelone)

Entraîneur – Luis Enrique

Équipe du Japon :

Gardiens – Eiji Kawashima (Strasbourg), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Saint-Trond)

Défenseurs : Yuto Nagatomo (Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart)

Milieux de terrain – Gaku Shibasaki (Leganes), Wataru Endo (Stuttgart), Junya Ito (Reims), Takumi Minamino (Monaco), Hidemasa Morita (Sporting CP), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Kaoru Mitoma ( Brighton & Hove Albion), Ritsu Doan (Fribourg), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Attaquants – Takuma Asano (Bochum), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Shuto Machino (Shonan Bellmare).

Entraîneur – Hajime Moriyasu

Équipe de Costa Rica

Gardiens – Keylor Navas (Paris St Germain), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (CD Lugo)

Défenseurs – Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios FC), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati)

Milieux de terrain – Eltsine Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano) Jewisson Bennette (Sunderland), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas FC), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense)

Attaquants – Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano) Johan Venegas (Alajuelense)

Entraîneur – Luis Fernando Suarez

