Tout sur l’horaire du groupe B

Les fans de football du Pays de Galles ont dû endurer une longue et douloureuse attente pour voir leur équipe nationale à la Coupe du Monde de la FIFA. Et les hommes de Rob Page sont désormais prêts à participer à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après 64 ans. Le Pays de Galles a été placé dans le groupe B de la Coupe du monde du Qatar avec la puissante Angleterre, l’Iran et les États-Unis d’Amérique.

Lors du match d’ouverture du groupe A, l’Angleterre affrontera l’Iran le 21 novembre au Khalifa International Stadium. L’Angleterre, sous Gareth Southgate, a failli remporter deux victoires lors de deux compétitions majeures. La brillante course de l’Angleterre à la Coupe du Monde de la FIFA 2018 s’est terminée en demi-finale. Lors de l’UEFA EURO 2020, l’Angleterre a été battue par l’Italie lors de la bataille finale. Les Trois Lions vont maintenant chercher à rectifier les erreurs et à soulever la Coupe du Monde de la FIFA pour la toute première fois depuis 1966.

L’équipe de football d’Iran, quant à elle, sera cette fois dirigée par l’entraîneur expérimenté Carlos Queiroz.

Lors du deuxième match du Groupe B, les États-Unis et le Pays de Galles s’affronteront le 22 novembre au stade Ahmed bin Ali.

En toute honnêteté, le groupe B semble être assez difficile pour l’équipe de football des États-Unis. Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018, les États-Unis seront impatients de présenter un spectacle dominant cette fois. Cependant, la qualification pour les KO sera certainement une tâche herculéenne pour les hommes de Gregg Berhalter.

Après la fin de la phase de groupes, les huitièmes de finale commenceront à partir du 3 décembre. Les quarts de finale se joueront les 9 et 10 décembre. Les deux demi-finales se joueront les 14 et 15 décembre. La bataille finale à haute tension est devait avoir lieu le 18 décembre au stade de Lusail.

Programme du groupe B :

21 novembre

Angleterre vs Iran – Khalifa International Stadium – 18h30 IST

22 novembre

États-Unis contre Pays de Galles – Stade Ahmed bin Ali – 00h30 IST

25 novembre

Pays de Galles contre Iran – Stade Ahmed bin Ali – 15h30 IST

26 novembre

Angleterre vs États-Unis – Stade Al Bayt – 00h30 IST

30 novembre

Pays de Galles vs Angleterre – Stade Ahmed bin Ali – 00h30 IST

Iran vs États-Unis – Stade Al Thumama – 00h30 IST

