Tout sur l’horaire du groupe A

Le Qatar est désormais prêt à devenir le tout premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le plus grand et le plus grandiose tournoi de football débutera le 20 novembre. Au total, 32 pays participeront à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Tasse. Les nations participantes prendront part à trois matches chacune lors de la phase de groupes. Les matchs de la phase de groupes se joueront selon un format de tournoi à la ronde.

Le pays hôte, le Qatar, affrontera l’Équateur lors du match inaugural de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 le 20 novembre. Le Qatar et l’Équateur ont été placés dans le groupe A avec les Pays-Bas et le Sénégal. Lors des qualifications, l’Équateur avait obtenu la quatrième place de son groupe pour réserver sa place en Coupe du monde. Le match d’ouverture de la Coupe du monde devrait se jouer au stade Al Bayt.

Dans le deuxième match du Groupe A, les finalistes de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 – Pays-Bas affronteront le Sénégal un jour plus tard. Après avoir échoué à se qualifier pour la dernière édition de la Coupe du Monde de la FIFA, les hommes de Louis van Gaal seront déterminés à présenter une performance inspirée cette fois et à démarrer leur voyage sur une note complète. Le match entre les Pays-Bas et le Sénégal aura lieu au stade Al Thumama. Pendant ce temps, pour le Sénégal, ce sera sa troisième participation à la Coupe du Monde de la FIFA.

Les équipes du groupe A seront vues en action pour leur deuxième match le 25 novembre. Le Qatar, lors de sa prochaine phase de groupes, affrontera le Sénégal. Les Pays-Bas, quant à eux, affronteront l’Équateur le même jour.

Après la fin des matches de la phase de groupes, les éliminations commenceront à partir du 3 décembre. Ensuite, les quarts de finale auront lieu les 9 et 10 décembre. Les deux demi-finales se joueront les 14 et 15 décembre. à venir le 18 décembre au stade de Lusail.

Horaire du groupe A :

20 novembre :

Qatar vs Equateur (Stade Al Bayt) – 21h30 IST

21 novembre :

Sénégal vs Pays-Bas (Stade Al Thumama) – 21h30 IST

25 novembre :

Qatar vs Sénégal (Stade Al Thumama) – 18h30 IST

Pays-Bas vs Equateur (Khalifa International Stadium) – 21h30 IST

29 novembre :

Pays-Bas vs Qatar (Stade Al Bayt) – 20h30 IST

Equateur vs Sénégal (Khalifa International Stadium) – 20h30 IST

