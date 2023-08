Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Jenelle Evans est une personnalité de la télévision qui est devenue célèbre dans la série de télé-réalité à succès 16 et enceinteet plus tard le Maman ado retombées.

Elle a accueilli trois enfants avec trois hommes différents.

Jenelle est mariée à David Eason.

Plus récemment, son fils, Jace, a été signalé comme un fugitif le 15 août 2023, mais a été signalé en sécurité quelques heures plus tard.

Jenelle Evans31 ans, est devenue célèbre alors qu’elle n’était qu’une adolescente, alors qu’elle jouait dans 16 et enceinte en 2010. Plus tard, le joueur de 31 ans est apparu dans plusieurs spin-offs de la série, notamment Maman ado 2 et Teen Mom: Le prochain chapitre. La naissance de son fils aîné, Jace Vahnen 2009 a changé le cours de la vie de Jenelle pour toujours et a fait d’elle un nom familier pour les fans de télé-réalité.

Plus récemment, Jenelle et sa famille ont eu une brève frayeur après que Jace, maintenant âgé de 14 ans, ait été signalé comme un fugueur le 15 août 2023. tous ont fait une fois que les enfants aussi. Jace, a eu des ennuis à l’école, nous avons décidé de lui retirer son téléphone et c’est à ce moment-là qu’il a décidé de s’enfuir », a déclaré la mère de trois enfants. TMZ dans une déclaration à l’époque.

Elle a ensuite assuré au point de vente que l’incident n’était pas lié à son mariage avec David Raison. « Jace est un bon garçon et nous ne nous occupons de rien que la plupart des familles ne traitent pas en élevant des enfants, cela n’a absolument rien à voir avec ma situation avec David, nous ne nous disputons pas devant nos enfants ou ne nous battons pas dans devant nos enfants », a-t-elle poursuivi. « C’est un adolescent étant un adolescent fou que nous avons décidé de lui retirer son téléphone. » Il a ensuite été confirmé que Jace était localisé et en sécurité avec sa mère quelques heures plus tard, comme l’a rapporté le département Facebook du département du shérif de Brunswick Co. À la lumière du récent incident avec Jace, vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur les trois enfants de Jenelle.

Jace Vahn

Le fils aîné de l’ancienne de MTV, Jace, est né en 2009 au milieu de ses années de lycée. Jenelle a accueilli son premier enfant avec son petit-ami d’alors Andrew Lewiscependant, les deux se sont séparés peu de temps après l’arrivée de Jace, comme le rapporte PERSONNES. Au moment de la naissance de Jace, Jenelle et Andrew ont fait de sa mère, Barbara Evans, le tuteur légal de l’enfant. Le père n’a plus été impliqué dans la vie de son fils à partir de ce moment-là.

Des années plus tard, en mars 2023, Barbara a confié à sa fille la garde de Jace après plus d’une décennie sans le faire. Jenelle est allée sur Instagram le 18 mars pour partager une vidéo d’elle-même en train de signer les papiers pour être à nouveau la tutrice légale de son fils. « #MyHappyEnding, C’EST OFFICIEL ! Merci à tous pour le soutien ! Les mots ne peuvent pas décrire [sic] comme je suis vraiment heureux. Notre famille est complète maintenant! Merci maman », a-t-elle sous-titré la vidéo émouvante à l’époque.

Beaucoup plus récemment, la fière maman est allée sur Instagram le 2 août 2023 pour célébrer le 14e anniversaire de son fils. Jenelle a célébré le moment en partageant deux photos aux côtés de Jace. « 14 ANS TOUT LE MONDE ! #JoyeuxAnniversaire à Jace ! Tu es en train de devenir un jeune homme tellement poli. Je suis heureux tant que tu es heureux ! @jace_vahn », a-t-elle légendé le message de célébration. De nombreux fans ont profité des commentaires pour réagir en voyant l’adolescent grandir. « Je n’arrive pas à croire qu’il soit si grand, joyeux anniversaire », a déclaré un fan, tandis qu’un autre a ajouté : « Omg, il a tellement grandi ! Awww Jace ! »

Kaiser Orion Griffith

Cinq ans après que Jenelle a donné naissance à son premier enfant, elle a ensuite accueilli son deuxième fils, Kaiser Orion Griffith. Son deuxième enfant est né le 30 juin 2014, au milieu de sa relation avec son ex, Nathan Griffith. Les anciens tourtereaux ont fini par mettre fin à leur romance en août 2015, notamment peu de temps après le premier anniversaire de Kaiser. Depuis lors, Jenelle et Nathan se sont battus à plusieurs reprises pour la garde de leur petit, par PERSONNES.

Jenelle a la garde principale de l’enfant de neuf ans, tandis que son père l’a « un week-end sur deux », selon le rapport 2020 du magazine. Elle a partagé une fois avec PERSONNES à propos de son expérience d’être enceinte de Kaiser. « Une fois, j’ai failli le perdre pendant la grossesse, c’était mon deuxième fils, Kaiser », a-t-elle déclaré au point de vente. « La péridurale n’a tout simplement pas fonctionné et ils sont venus et l’ont réparée, [but] ça n’a plus fonctionné. Alors, ils ont juste dit ‘Welp, nous devons juste le faire.’ Alors, je l’ai fait accoucher naturellement, et c’était la pire douleur de ma vie.

Elle est récemment allée sur Instagram pour partager des photos de famille avec tous ses enfants, y compris Kaiser, pour Pâques 2023. « Ambiance de Pâques et ciel ensoleillé ! #JoyeusesPâques », a-t-elle légendé les adorables clichés de l’époque. La fille de David, qu’il a accueillie lors d’une précédente relation, a également été photographiée.

Ensley Jolie Season

Quelques mois seulement avant que David et sa femme ne se marient, ils ont accueilli leur fille Ensley Jolie Season, le 24 janvier 2017. La fillette de six ans est la première et unique fille de Jenelle et nombre de ses fans ne cessent de commenter à quel point elles se ressemblent. Jenelle a perdu la garde d’Ensley et de Kaiser pendant une brève période en 2019 après que David aurait abattu leur chien de compagnie pour avoir mordu sa fille.

Plus tard, elle est allée sur Instagram pour rédiger une déclaration sur ses enfants en juin. « Ce sont les petites choses de la vie. Avec tout ce qui s’est passé ces derniers temps, j’ai réalisé que l’amour d’un enfant pour sa mère ne s’estompera jamais. Aucune distance, pas de temps, personne ne peut changer cet amour spécial », écrivait-elle à l’époque, par PERSONNES. Elle a retrouvé la garde des deux enfants en juillet 2019.

Plus récemment, Jenelle est allée sur Instagram le 4 août pour partager un selfie de famille avec d’autres photos prises par ses enfants. « Laissez vos enfants prendre des photos pour vous », a-t-elle légendé le doux carrousel de clichés. Beaucoup de ses 3,1 millions de followers ont profité des commentaires pour la complimenter sur son adorable famille. « Vous avez dit « copier-coller » avec Ensley », a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Votre fille est votre jumelle. Les enfants ont l’air tellement adultes et heureux.