Tout sur les deux enfants du défunt acteur et chanteur – Hollywood Life

Crédit d’image : Sipa/Shutterstock

David Cassidy était un chanteur et acteur connu pour avoir joué dans La famille Partridge, Ruby et les Rockits, et plus.

Il a accueilli deux enfants au cours de sa vie.

La star est malheureusement décédée en novembre 2017.

Sa fille joue dans le thriller à venir Tomber aux côtés de l’actrice Kate Bosworth plus tard en 2023.

La famille perdrix étoile David Cassidy était un acteur et musicien à succès au cours de sa vie. Non seulement il a joué dans la sitcom à succès pendant quatre saisons, mais il est également devenu un acteur nominé aux Emmy Awards en 1978. Le regretté natif de New York s’est marié trois fois au cours de sa vie et a même accueilli deux enfants. Apprenez tout sur les enfants adultes de David, leur vie et bien plus ici !

La fille de David, Katie Cassidy

David a apparemment aussi transmis l’amour du jeu à ses enfants ! Non seulement le hitmaker “Je pense que je t’aime” était une star, mais sa fille, Katie Cassidy, 36 ans, en est devenue une elle-même. La beauté blonde est entrée dans la vie de David lorsqu’il a eu une relation amoureuse avec Le fantôme actrice Sherry Williams à la fin des années 1980. Bien que le duo ne se soit jamais marié, leur paquet de joie se révélera être leur plus grande création ensemble.

Quelques mois seulement avant sa mort en 2017, David a déclaré PERSONNES qu’il était simplement le “père biologique” de Katie, mais pas plus que cela. “Je n’ai jamais eu de relation avec elle. Je n’étais pas son père. J’étais son père biologique mais je ne l’ai pas élevée », avait-il déclaré à l’époque. Katie a été omise du testament de David, car il a laissé ses millions à son fils.

Katie a continué à travailler sur de nombreuses émissions de télévision à succès, notamment Une fille bavarde, Flèche, Freddy, et plus. Elle est connue pour apparaître dans l’édition 2007 de Une fille bavarde comme le personnage de Juliet Sharp qui drogue Serena (Blake Lively) et date Nathaniel Archibald (Chace Crawford). Dans FlècheKatie joue le rôle de Black Canary aux côtés Stephen amell et Emily Bett Rickard. Plus récemment, la bombe de 36 ans a révélé qu’elle devrait jouer dans le thriller de 2023 Tomber aux côtés de Coup de cœur bleu étoile Kate Bosworth. “Au-delà de l’excitation d’annoncer mon dernier projet #FALLOUT ! Ces quelques mois ont été incroyables à travailler avec mon casting rockstar. Je ne peux pas attendre que vous le voyiez tous », a-t-elle légendé l’annonce Instagram le 1er février 2023.

Son fils Beau Cassidy

David était aussi un papa fier de son fils, Beau Cassidy32 ans, qu’il a accueilli en 1991 avec sa troisième épouse, Sue Shifrin. Beau est entré dans la vie de ses parents la même année qu’ils se sont mariés et est notamment le demi-frère de Katie. Beau a également poursuivi une carrière d’acteur comme son père et sa sœur, cependant, il ne semble pas qu’il ait eu autant de succès qu’eux. Certains des titres de sa page IMDb incluent Burt Paxton, l’esclave amoureux de Bigfoot, et Nourriture chinoise.

Le joueur de 32 ans ne semble pas être public sur les réseaux sociaux, mais il est clair qu’il compte plus de 484 abonnés sur Instagram. On ne sait pas non plus si Beau et Katie ont une relation, car il ne semble pas faire de camées sur ses comptes de médias sociaux. Notamment, son oncle, Shaun Cassidyest également célèbre et a joué aux côtés de David dans Ruby et les Rockits. Le profil d’acteur de Beau indique également qu’il a fréquenté la NSU University School en Floride et a joué dans plusieurs pièces sur le campus pendant son séjour là-bas. Plus tard, Beau a fréquenté l’Université de Boston où il a étudié le théâtre pendant deux ans.

La famille recomposée de Katie

Comme mentionné précédemment, Katie n’était pas proche de David, ce qui a conduit à une famille recomposée avec sa mère, le mari de Sherry, Richard Bénédon. Bien que l’on ne sache pas publiquement quand sa mère et Richard se sont mariés, ils ont accueilli deux enfants ensemble, dont les sœurs de Katie. Jenna et Jamie Benedon. Katie a partagé la carte de vœux de la famille heureuse en décembre 2022 et l’a sous-titrée : « Joyeuses fêtes ! Xxx. »

