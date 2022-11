Tout sur les appies – Kelowna Capital News

– Histoire et recettes par Ellie Shortt Photographie par Don Denton

Le monde s’ouvre encore. Après un sommeil de deux ans, nous nous frottons les yeux fatigués et les ouvrons à des joies lumineuses et pétillantes remplies de famille, d’amis et de nourriture. Nous accueillons à nouveau nos proches lors de rassemblements jubilatoires et trinquons lors de célébrations tant attendues.

Les anniversaires, les baby showers, les fiançailles et les mariages trouvent enfin de la place dans nos calendriers sociaux. En fait, en tant que bienfaiteur de l’une de ces festivités, vous vous sentirez peut-être un peu rouillé après une si longue interruption d’hébergement. Quoi porter? Comment décorer ? Comment avoir à nouveau des conversations naturelles et normales avec d’autres humains ?

Bien que je ne puisse vous aider avec aucun de ces dilemmes, j’ai quelques suggestions sur ma partie préférée d’une fête : la nourriture !

Selon le lieu, l’ambiance, la liste des invités et les objectifs, vous pourriez envisager un dîner assis ou une soirée de style cocktail plus décontractée. Aujourd’hui, je suis ici pour plaider en faveur de ce dernier. Si elle est planifiée de manière optimale et préparée de manière appropriée, une affaire de bouchées peut offrir une plus grande facilité pour l’hôte et un environnement de mélange et de mélange plus gérable pour les invités.

Vous pouvez prendre plusieurs de vos plats les plus appréciés et les convertir astucieusement en bouchées, qui reposeront magnifiquement sur un plateau, attendant consciencieusement que les invités se servent eux-mêmes. Une pile de serviettes et peut-être quelques seaux esthétiques dans lesquels jeter les récipients usagés sont tout ce dont vous avez vraiment besoin à leurs côtés, et après tout votre travail acharné des jours précédents, vous – oserais-je le dire – pouvez réellement profiter de la fête vous-même (haleter!). Faites-en autant que vous le pouvez à l’avance et économisez tout assemblage de dernière minute nécessaire pour les tâches quotidiennes. Si cela ne vous semble pas trop difficile (ou déroutant pour les invités), je peux même suggérer d’étiqueter vos seaux à jeter si vous souhaitez un nettoyage plus rapide et un tri plus facile des restes de nourriture, des matières recyclables et de la vaisselle.

En parlant de vaisselle : je trouve qu’en servant des appies, cela peut être frustrant pour les invités si la vaisselle est trop salissante. Personne ne veut ramasser du slop avec la paume de sa main, le slurper frénétiquement, déverser tout le long de sa robe en soie ou de sa belle chemise blanche. Personne! Et oui, je parle d’une expérience embarrassante. Au lieu de cela, un récipient soigné, bien rangé et inventif peut non seulement fournir une option de service sûre, mais aussi esthétique !

Mettez-le dans un chignon

Tout a meilleur goût enveloppé dans des glucides. Fait. Et un petit pain moelleux ne fait pas exception ! Les petits pains coulissants sont assez faciles à trouver, mais si vous vous sentez particulièrement imparable, vous pouvez en fabriquer vous-même. Personnellement, lorsque j’organise un événement, je souhaite minimiser le travail occupé (vous avez déjà assez à faire) et vous recommander de vous procurer des petits pains à glissière dans votre épicerie, ou même de contacter votre boulanger local préféré pour voir ce qu’il propose. Quoi qu’il en soit, vous voudrez quelque chose de léger et de moelleux (pensez à la texture de la brioche) pour un maximum de facilité à manger.

Certaines de mes choses préférées à servir dans un petit pain incluent des sliders de porc effiloché avec une salade de chou crémeuse et croquante, des sliders de poulet frit croustillants avec des cornichons épicés faits maison, ou même simplement des hamburgers de bœuf classiques avec du cheddar vieilli et de la confiture de bacon.

Mettez-le sur un bâton

L’une de mes astuces de fête préférées consiste à prendre ma salade du jour la plus appréciée et à la mettre sur une brochette. La poire, le brie et le mini chou frisé sur une brochette plaisent toujours à la foule; figue, prosciutto et roquette est un choix élégant et accrocheur; ou optez simplement pour le classique ultime des tomates cerises, du bocconcini et du basilic pour un caprese déconstruit. Le tout, ajouterai-je, se marie à merveille avec un filet de réduction balsamique.

Mettez-le dans une tasse

Prenez de la soupe. Mettez-le dans une très petite tasse. Placez quelque chose de pain sur le rebord. Je promets que vos invités vous remercieront. C’est mignon, Pinterest-able et Insta-digne, mais aussi vraiment délicieux et satisfaisant. Je veux dire, qui n’aime pas un coup de soupe réchauffant et quelque chose de copieux à tremper dedans ?

Et bien sûr, si vous organisez une fête pendant les mois d’été, vous pouvez facilement le faire avec une soupe froide comme un gaspacho de courgettes avec de la focaccia. Pour quelque chose d’un peu plus approprié pour l’automne et l’hiver, je suggère une soupe classique à la courge musquée avec du levain rustique ou une soupe aux tomates apaisante avec une tranche de sandwich au fromage grillé.

Mettez-le dans une cuillère

Quelque chose de charnu ou de copieux sur quelque chose de croustillant ou de crémeux. C’est un bon point de départ pour construire votre création stuff-on-spoon. Pensez aux boulettes de viande d’agneau à la grecque sur du tzatziki, aux pétoncles poêlés sur des pois écrasés à la menthe ou au chou-fleur rôti croustillant sur du baba ganoush. Donnez-lui ensuite une touche colorée avec une garniture d’herbes fraîches ou de micro-légumes.

Mettez-le dans un fond de tarte

Tout et n’importe quoi peut aller dans une tarte et avoir un goût délicieux. Sucré, salé, rustique ou élégant, il n’y a nulle part où vous ne pouvez pas aller (et personne que vous ne pouvez pas plaire) avec des trucs dans une croûte feuilletée. Surtout, il peut être complètement et entièrement préparé à l’avance, tout ce que vous avez vraiment à faire est de le réchauffer (si nécessaire), de l’assiette, d’ajouter la garniture et de servir. Pas de gâchis. Pas d’histoires. Pas de vaisselle supplémentaire à laver. Juste une petite brillance !

Et n’y pensez pas trop. Une micro quiche aux oignons caramélisés et fromage de chèvre est toujours gagnante, tout comme une classique tartelette aux herbes et aux champignons. Même les tartes bien-aimées comme la citrouille ou la pomme se prêtent bien à l’option mini-tart-shell.

Bien sûr, ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses suggestions. Les bocaux, les cônes (à la fois en papier et comestibles), les emballages et même les verres à shot se prêtent tous bien à une sorte de mélange, de mélange, de grignotage et de bouffe. En cas de doute, pensez à certains aliments préférés et imaginez comment vous pourriez les rendre mini, en bouchées, faciles à utiliser avec les doigts ou à tenir dans la main et, espérons-le, pas trop salissants. Et si les invités repartaient avec de la sauce coulant sur le menton et sur leurs tenues ? Eh bien, comme le vin renverse sur une nappe, je dis que c’est le signe d’un bon moment.

Pétoncles poêlés avec purée de petits pois à la menthe

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Donne 12 cuillères à canapé

Ingrédients

12 pétoncles de taille moyenne

¼ à 1⁄3 tasse de beurre non salé, divisé

2 tasses d’eau

2 tasses de petits pois surgelés, décongelés

¼ tasse de feuilles de menthe fraîche (plus un supplément pour la garniture)

Sel de mer et poivre frais concassé au goût

3-4 cuillères à soupe d’huile d’olive extra vierge

les directions

Ajouter l’eau dans une casserole moyenne et porter à ébullition. Ajouter les petits pois, la menthe fraîche et une pincée de sel. Réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que les pois soient tendres, environ 5 minutes. Égouttez les petits pois et la menthe dans une passoire. Transférer dans un robot culinaire, ajouter environ 3-4 cuillères à soupe de beurre et réduire en purée. Ajoutez lentement l’huile d’olive jusqu’à ce que vous ayez atteint la texture désirée, soit une pâte épaisse ou une pâte lisse. Ajouter du sel et du poivre au goût. Réserver ou transférer dans un récipient hermétique pour conserver au réfrigérateur jusqu’à une semaine.

Lorsque vous êtes prêt à servir, faites chauffer une grande poêle à feu vif et faites fondre 1 à 2 cuillères à soupe de beurre. Baissez le feu à moyen et placez autant de pétoncles que possible (vous devrez peut-être le faire par lots), côté plat vers le bas, en laissant un peu d’espace entre eux. Saupoudrer d’un peu de sel et de poivre et retourner sur l’autre côté plat une fois qu’un côté commence à peine à dorer. Saupoudrer d’un peu plus de sel et de poivre et cuire encore quelques minutes jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés des deux côtés et bien cuits.

Verser dans une assiette pour refroidir. Lorsque vous êtes prêt à servir, versez une petite quantité (1 cuillère à soupe) de purée de pois dans une cuillère à canapé profonde. Déposer une coquille Saint-Jacques dessus, décorer de menthe et servir.

Confiture de bacon balsamique à l’érable

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 1 heure

Donne environ 1 tasse de confiture de bacon

Ingrédients

250 g de bacon coupé épais

1 gros oignon doux, haché

¼ tasse de sirop d’érable

¼ tasse d’eau

¼ tasse de café fort infusé (j’ai utilisé un espresso décaféiné)

1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

les directions

Coupez le bacon en tranches d’un demi-pouce et ajoutez-le à une grande poêle à frire (ne vous inquiétez pas si les morceaux de bacon collent ensemble, ils se sépareront pendant la cuisson). Faire sauter à feu moyen-élevé pendant environ 10 minutes, en remuant fréquemment jusqu’à ce que le bacon soit cuit mais encore moelleux (quelques morceaux croustillants suffisent). Utilisez une écumoire pour retirer le bacon de la poêle. Versez tout sauf 1 cuillère à soupe de jus de cuisson du bacon. Ajouter les oignons dans la poêle et cuire pendant 5 à 8 minutes, puis réduire le feu à doux. Ajouter le sirop d’érable et continuer à faire sauter jusqu’à ce que les oignons soient caramélisés, environ 20 minutes.

Ajouter le bacon réservé et le café et augmenter le feu à moyen. Continuez à cuire, en remuant environ toutes les cinq minutes, jusqu’à ce qu’il soit épais et semblable à de la confiture (environ 30 minutes). Retirer du feu et incorporer le balsamique. Goûter pour l’assaisonnement et le sel, si nécessaire.

Utiliser immédiatement ou réfrigérer jusqu’à une semaine. Ramener à température ambiante avant de servir (il y aura des petites taches de graisse blanche à la sortie du réfrigérateur, mais au fur et à mesure que la confiture reviendra à température ambiante, celles-ci disparaîtront).

*Montré ici servi dans des burgers de boeuf faits avec des mini pains briochés, de l’aïoli, de la roquette et du cheddar vieilli.

Réduction balsamique

Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients

1 tasse de vinaigre balsamique

les directions

Ajouter le vinaigre dans une petite casserole et porter à ébullition douce.

Réduire le feu et laisser mijoter, en remuant souvent, jusqu’à épaississement et réduction, environ 15 minutes. Le moment dépendra de l’épaisseur souhaitée (le balsamique s’épaissira également en refroidissant). Conserver dans un récipient hermétique à température ambiante jusqu’à utilisation.

Tartelettes aux Herbes et Champignons

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Donne environ 24 tartelettes

Ingrédients

2 cuillères à soupe de beurre non salé

2 gros poireaux, parés/épluchés et tranchés finement

1 lb de champignons mélangés, tranchés finement

Sel de mer et poivre frais concassé au goût

1 cuillère à soupe de romarin frais, haché finement

1 cuillère à soupe de thym frais, haché finement

½ tasse de parmesan, râpé

1 gros oeuf, légèrement battu

1 feuille de pâte feuilletée surgelée, décongelée selon les instructions

les directions

Préchauffer le four à 400 F. Dans une grande poêle à feu moyen, faire fondre le beurre. Ajouter les poireaux et cuire 15 minutes en remuant de temps en temps jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Incorporer les champignons, ajouter un peu de sel (environ 1/4 de cuillère à café) et de poivre (environ 1/8 de cuillère à café) et cuire ensemble jusqu’à ce que les champignons soient tendres (5 minutes). Incorporer les herbes et cuire ensemble jusqu’à ce qu’elles soient parfumées (2 minutes de plus). Éteignez le feu et réservez.

Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte feuilletée jusqu’à ce qu’elle ait environ doublé de volume. À l’aide d’un emporte-pièce rond de 2 ou 3 pouces, coupez la pâte en rondelles et placez-les délicatement dans un moule à mini muffins antiadhésif. Répéter avec un deuxième moule si nécessaire.

Dans un bol moyen, mélanger l’œuf, le parmesan et le mélange de champignons. Versez-le dans la pâte préparée. Cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés et bouillonnants, environ 15 minutes. Laisser refroidir quelques minutes dans le moule puis servir aussitôt.

*Remarque : Bien qu’il soit préférable de les servir immédiatement, conservez les tartelettes dans un récipient hermétique au réfrigérateur et réchauffez-les au four à 350 F pendant 5 à 7 minutes.

soupe de tomates rôties

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 45 minutes

Donne 6 à 12 mini tasses (selon leur taille)

Ingrédients

3 livres de tomates (par exemple roma ou prune), coupées en deux ou en quartiers

6 gousses d’ail, pelées

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Sel de mer et poivre concassé frais

¼ tasse d’huile d’olive, divisée

1 oignon doux, tranché finement

½ tasse de feuilles de basilic frais

1-2 cuillères à soupe d’origan frais (ou 1-2 cuillères à café séchées)

½ tasse de bouillon, selon l’épaisseur que vous aimez

*Remarque : vous pouvez également utiliser de la crème (par exemple, de la noix de coco, de la crème épaisse ordinaire) pour une saveur plus riche. Personnellement, j’aime faire moitié bouillon, moitié crème.

Les garnitures facultatives comprennent du basilic frais, de l’origan, du parmesan râpé, des flocons de piment, etc.

les directions

Préchauffer le four à 400 F. Tapisser une grande plaque à pâtisserie de papier parchemin. Placer les tomates et les gousses d’ail sur la plaque à pâtisserie et arroser généreusement d’huile d’olive (environ 2 cuillères à soupe). Assaisonner généreusement de sel et de poivre. Cuire au four pendant 40-45 minutes.

Pendant que les tomates rôtissent, chauffer une grande poêle à feu moyen et ajouter 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Ajouter l’oignon et cuire en remuant de temps en temps et en vérifiant toutes les quelques minutes jusqu’à ce qu’il soit translucide et doré (20 minutes). Une fois que les tomates et l’ail sont cuits, laissez-les refroidir légèrement avant de les combiner dans un robot culinaire avec le basilic, l’origan, les oignons et le bouillon/crème. Mélanger jusqu’à ce qu’il soit lisse. Remettre dans la casserole, mettre à feu moyen-doux et assaisonner avec du sel et du poivre au goût. Laisser mijoter la soupe 10 minutes avant de servir.

Pour servir, transférez dans de petites tasses (comme une tasse à expresso ou à cappuccino), garnissez et placez une tranche de fromage grillé sur le bord de la tasse.

