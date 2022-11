Tout sur les 6 enfants de l’acteur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Timm/Face à face/Shutterstock

Dustin Hoffman est un acteur qui a remporté deux Oscars.

Il a été marié deux fois à Anna Byrne puis à Lisa Gottsegen.

Entre les deux mariages, il a six enfants.

Dustin Hoffmann est l’un des acteurs les plus adorés de tous les temps. Après son succès retentissant dans Le diplômé (1967), il a ensuite joué dans un large éventail de films et d’émissions de télévision. Il a reçu sa première nomination aux Oscars pour Le diplômé, et il a été nominé six fois de plus. Il a remporté son premier Oscar pour Kramer Vs. Kramer en 1980 et de nouveau en 1989 pour Homme de pluie.

Tout au long de sa carrière, Dustin, 85 ans, a été marié deux fois. Son premier mariage était avec une autre actrice Anne Byrne, 79 ans, de 1969 à 1980. Une fois le divorce finalisé, il s’est remarié avec une femme d’affaires Lisa Gottsegen, 68. Entre ces deux relations, la Tootsie star a six enfants et il a également deux petits-enfants.

Bien qu’il soit clairement un père aimant, il a clairement indiqué qu’il essayait de ne pas imposer son travail à ses enfants dans une interview de 2017 avec Temps. “Une chose que j’ai essayé de faire, c’est de ne jamais encourager mes enfants à voir mon travail. Il n’y avait pas d’affiches sur le mur », a-t-il dit. « Ils ont appris à ne pas m’écouter. Mais je n’ai pas un enfant qui a vu tout ce que j’ai fait. Je ne veux pas les harceler de cette façon. Découvrez-en plus sur tous les enfants de Dustin ici!

Karina Hoffman-Birkhead

Lorsque Dustin et Anne se sont mariés en 1969, il a adopté sa fille Karine, 56, d’une relation précédente. Pour la plupart, Karina a évité les projecteurs, mais elle a attiré l’attention des médias lorsqu’elle a été accusée d’avoir volé plus de 5 000 livres de chèques au Royaume-Uni en 1998. Ses avocats ont cité la renommée de son père comme une source d’insécurité pour elle, et elle a été condamnée à des travaux d’intérêt général, par Le gardien.

Jenna Byrne

Un an après que Dustin et Anne se soient mariés, elle a donné naissance à leur première fille ensemble Jenna, 52 ans, en 1970. Comme sa sœur aînée, Jenna a surtout gardé le secret, mais elle a commencé sa carrière d’actrice pendant une brève fenêtre dans les années 90 et 2000. Elle a eu son premier rôle dans le thriller de 1995 Épidémie, et elle a eu des rôles dans d’autres classiques comme Le chanteur de mariage (1998). Malgré quelques succès précoces dans le secteur du divertissement, elle semble avoir cessé d’agir. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2001 Amour et soutien, pour lequel elle a été créditée comme Jenna Hoffman, par IMDb.

Jake Hoffmann

Dustin et Anne ont rompu en 1980 et il s’est rapidement remarié avec sa deuxième femme en 1980. Après le mariage de l’acteur et de Lisa, ils ont accueilli leur premier fils. Jacob Edouard, 41 ans, en 1981. Jake a suivi les traces de son père et est devenu acteur et réalisateur. Son premier rôle au cinéma était aux côtés de son père dans Homme de pluie, mais c’est loin d’être la première fois qu’ils travaillent ensemble. Jake a également fait une apparition dans la série télévisée de courte durée de son père Chance. Pourtant, l’acteur a également joué dans de nombreuses œuvres acclamées par la critique, comme le loup de Wall Street et L’Irlandais, par IMDb. Jake semble également s’être marié avec le designer Amit Dishon en juillet 2022. Elle a posté une photo des deux lors d’une cérémonie et a changé son nom de famille en Hoffman sur son profil Instagram.

Rebecca Hoffmann

Dustin et Lisa ont eu leur deuxième enfant ensemble Rébecca, 39, en mars 1983. Rebecca est restée la plupart du temps à l’écart des projecteurs pendant une grande partie de sa vie, mais elle s’est très brièvement essayée au théâtre. Elle a eu un petit rôle dans le film de son père en 1991 Accrocheret elle a joué un rôle dans le téléfilm de 1996 Les Noces de Figaro, par IMDb. Outre ces deux rôles, il semble que Rebecca soit restée la plupart du temps hors de la vue du public.

Max Hoffmann

Lisa a donné naissance à elle et au deuxième fils de Dustin Maxwell, 38 ans, en 1984. Tout comme ses frères et sœurs aînés, Max a commencé une carrière dans le divertissement et a obtenu certains de ses premiers rôles dans les films de son père. Tout comme Rebecca, le premier rôle de Max au cinéma était un petit rôle dans Accrocher, et il est apparu plus tard dans la comédie Mon beau-père, mes parents et moi (2004) avec son père, par IMDb. Malgré ces deux rôles, l’un des premiers rôles d’acteur de Max était de donner une voix dans l’animation Adam Sandler la comédie Huit folles nuits en 2002. Non seulement Max a travaillé avec son père, mais il est également apparu dans Asthme, un film de 2014 que son frère Jake a écrit et réalisé. Il semble qu’il ait pris une petite pause après cela, mais on s’attend à ce qu’il apparaisse dans le prochain film d’horreur La prochaine fois peut-être en 2023.

Alexandra Hoffmann

La plus jeune fille de Dustin Alexandra35 ans, est née en octobre 1987. Comme ses frères et sœurs aînés, Alexandra (ou Ali) a également plongé ses orteils dans le monde du théâtre, mais elle n’a qu’un seul crédit dans le film de 2002 de son père. Mille clair de lune, par IMDb. Outre son célèbre père, Ali a également eu une brève relation avec Jonas Hill. James Franco a dit à Dustin qu’une conversation qu’il avait eue avec Jonah à propos de cette relation avait servi d’inspiration pour sa comédie Pourquoi lui dans un Variété Entretien « Actors On Actors » en 2017. « Jonah Hill est sorti avec votre fille pendant un certain temps », a déclaré James. « Jonas parlait à Ben Stiller une fois sur le plateau, et il s’est dit : ‘Je vais partir en vacances avec Dustin Hoffman. Je ne le connais pas. C’était vraiment au début de sa relation, et il était vraiment nerveux à ce sujet, et il pensait que tu ne l’aimerais pas. Il ferait mauvaise impression ou quelque chose comme ça.