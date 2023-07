Tout sur les 3 mariages du boxeur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Monika Graff/UPI/Shutterstock

Mike Tyson est considéré comme l’un des plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps

Le natif de Brooklyn a purgé trois ans de prison pour viol

Il partage 6 enfants avec trois femmes et a été marié trois fois

Mike Tyson connaît une petite renaissance. En juin 2023, l’ancien champion du monde des poids lourds a reçu les gants d’or belges (connus localement sous le nom de « Gant d’Or ») lors d’un gala à La Louvière, en Belgique. Cet honneur commémore la position d’une personne dans le monde du sport et du cinéma, Mike n’étant que la troisième personnalité internationale à le recevoir, derrière deux stars de cinéma françaises.

« [This is] un événement très important en Belgique et très important pour le monde de la boxe belge », Marc Duvinageprésident des Gants d’or belges, a déclaré à propos de l’événement, par L’anneau. « De nombreux champions étaient présents pour applaudir la légende vivante de la boxe. »

Les projecteurs renouvelés sur la superstar controversée ont des fans débutants qui réclament d’en savoir plus sur lui, y compris sur sa vie amoureuse. Avec trois ex-femmes et six enfants avec trois femmes, il y a beaucoup à déballer pour obtenir le 4-1-1. Passons à l’apprentissage des romances de Mike, ci-dessous.

Robin Givens

Robin Givensnée le 27 novembre 1964, était déjà célèbre lorsqu’elle a rencontré Mike en 1987. La magnifique actrice faisait parler de lui en tant que beauté intelligente Darlene dans la sitcom ABC. Chef de classe.

Le couple s’est rapidement marié en février 1988, mais la phase de lune de miel n’a pas duré longtemps. Dans une interview explosive 20/20 avec Barbara Walters en septembre suivant, Robin a décrit le mariage comme « une torture, un enfer pur, pire que tout ce que je pouvais imaginer ». Un mois plus tard, elle a demandé le divorce, invoquant la violence conjugale et a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire. Mike a demandé une annulation, l’accusant d’avoir volé des millions de dollars et de manipuler le public. Rouge-gorge a répondu en déposant une plainte en diffamation de 125 millions de dollars pour diffamation. Leur divorce a été finalisé le jour de la Saint-Valentin en 1989.

Plus à propos Mike Tyson

Robin, qui adore publier sur sa vie sur Instagram, a élargi sa famille en 1993 lorsqu’elle a adopté son premier fils, Michael « Buddy » Givens. Quatre ans plus tard, en 1997, elle échange ses vœux avec son professeur de tennis, Svetozar Marinkovic. Cependant, leur bonheur conjugal a été de courte durée car elle a demandé le divorce quelques mois plus tard. En 1999, elle a accueilli son deuxième fils, William « Billy » Jensendans le monde avec son ancien petit ami, joueur de tennis Murphy Jensen.

Monique Turner

Monica Turner, qui est née à Washington DC, a eu une rencontre fortuite avec Mike lors d’une fête organisée par Eddie Murphy en 1990 au domicile du comédien dans le New Jersey. Une connexion instantanée s’est formée entre eux et ils sont restés en contact au cours des années suivantes.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





En effet, à l’époque où le boxeur était incarcéré pour des accusations de viol et d’inconduite, Monica, la demi-sœur de Michael S. Steelel’ancien lieutenant-gouverneur du Maryland, a effectué des visites régulières toutes les deux semaines pour entretenir leur relation, selon Le Washington Poste. Le point de vente a également parlé de leur relation pendant la peine de Mike, rapportant que « Turner mettait régulièrement de côté son travail de cours pré-médical ardu pour lui rendre visite. »

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie musulmane privée en avril 1997, partageant leur journée spéciale uniquement avec leurs proches. Malgré leurs joyeux moments de devenir parents de leur fils Émir et fille Rayna, Monica s’est retrouvée à assumer la plupart des responsabilités liées à la garde des enfants, car les engagements professionnels de Mike l’ont éloigné de la maison pendant de longues périodes. Finalement, au début de 2002, Monica a allégué l’infidélité de Mike et ses habitudes de dépenses extravagantes comme raisons de demander le divorce.

Monica travaille actuellement comme pédiatre à Bethesda, Maryland, et est affiliée à l’American Academy of Pediatrics (AAP). Elle maintient un profil bas et préfère rester à l’abri des regards du public, car elle ne semble pas avoir d’Instagram.

Épice Lakiha

Mike et Épice Lakiha a commencé à sortir en 2000 après le promoteur de Mike Don King les a présentés l’un à l’autre après l’un des matchs de boxe de Mike. À cette époque, Mike avait 29 ans et Lahika seulement 18 ans. Le duo a fini par favoriser leur romance brûlante et a décidé de se marier en 2009, échangeant leurs vœux lors d’une cérémonie privée à la La Bella Wedding Chapel du Las Vegas Hilton.

« Je ne pourrais jamais vraiment le sortir de mon système », a déclaré Lakiha, qui ne semble pas avoir d’Instagram, à propos de Mike. Le New York Post en 2012. « C’est la seule personne dont j’ai pu retomber amoureuse plusieurs fois. Habituellement, quand j’en ai fini avec quelqu’un, je m’en remets. Je pensais que je le ferais sortir de mon système, puis nous recommencerions à parler et c’était juste à nouveau.

Mike partage Milanainsi que fils Maroc, avec Lakiha, qui s’appelle « Kiki ». Interrogé sur la carrière montante de Milan dans le tennis en 2020, Mike a déclaré aux journalistes : « J’explique toujours (à Milan) : ‘Si tu veux vraiment faire ça, tu parles de [Novak] Djokovic, Serena Williams, c’est ce que tu dois faire. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous devez l’aimer. C’est ce qu’est la discipline. Vous détestez le faire, mais faites-le comme vous l’aimez.

Entre-temps, le boxeur a quatre autres enfants vivants : sa fille Mike31 ans, avec ex Kimberley Scarboroughsa fille Rayna, 25 ans, et son fils Amir, 24 ans, avec son ex-femme Monica et son fils Michel18 ans, avec ex Sol Xochitl. Il avait aussi une fille nommée Exode avec Sol, mais elle est décédée à l’âge de 4 ans.

Lien connexe En rapport: Robin Givens : 5 choses à savoir sur l’actrice qui établit le record de la relation avec Brad Pitt

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.