Tout sur les 2 filles du chanteur – Hollywood Life

Teyana Taylor est une chanteuse connue pour ses tubes comme « Gonna Love Me » et « Boomin ».

Elle a été mariée à l’ancien joueur de la NBA Iman Shumpert de 2016 à 2023 et ils ont deux filles.

Teyana a annoncé qu’elle et Iman se séparaient dans une publication Instagram le 17 septembre 2023.

Teyana Taylor est une véritable triple menace, en tant que danseuse, actrice et chanteuse talentueuse, mais avant tout, sa musique est son objectif principal. En plus de collaborer avec des artistes majeurs, comme faire des apparitions non créditées sur Celui de Kanye West albums et chorégraphies celle de Beyoncé Vidéo « Ring The Alarm », Teyana a eu du succès avec ses albums VII, KTSE, et L’album.

En dehors de la musique, Teyana, 32 ans, entretenait également une relation à long terme avec un ancien joueur de la NBA. Iman Shumpert, 33. Le couple s’est marié en 2016 et ils sont les fiers parents de deux filles Junie, 7, et Rue, 3. Malheureusement, le couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés après sept ans de mariage en septembre 2023.

Dans son annonce sur Instagram, Teyana a annoncé que malgré la séparation, ils se consacraient toujours à la coparentalité ensemble. « Nous sommes toujours les meilleurs amis du monde, d’excellents partenaires commerciaux et formons une sacrée équipe lorsqu’il s’agit de coparentalité de nos 2 beaux enfants. Plus important encore, nous sommes une FAMILLE et depuis 10 ans ensemble, 7 ans de mariage, nous n’avons jamais joué avec ou à propos de CELA », a-t-elle écrit.

Apprenez-en plus sur les deux filles de Teyana ici !

Iman « Junie » Tayla Shumpert, Jr.

Teyana et Iman ont accueilli leur première petite fille le 16 décembre 2015. Bien qu’elle porte le nom de ses parents, elle porte également l’adorable surnom de Junie. La chanteuse de R&B a révélé que Junie était arrivée un mois plus tôt et qu’elle ne savait pas qu’elle était en travail dans une publication Instagram, annonçant sa naissance. « Elle a été une merveilleuse surprise pour tout le monde », a-t-elle écrit. « Il a fallu deux coups de dix temps avec mon fiancé jouant le Dr et elle est entrée dans ce monde à mains nues. »

Teyana a déclaré qu’après qu’Iman ait aidé à accoucher de Junie, ils sont allés à l’hôpital et tout allait bien. Dans l’annonce d’Iman, il a écrit que même s’il avait peur, il savait instinctivement quoi faire. « C’est définitivement la meilleure passe décisive que j’ai jamais enregistrée de ma vie. Nous étions en effet terrifiés jusqu’à ce que je voie enfin ses cheveux… puis la peur est partie et je savais à peu près quoi faire », a-t-il écrit. « Les gens me disent toujours qu’il n’y a pas de plus grand cadeau que la paternité et je comprends enfin ce sentiment. »

Au fil des années, le couple a célébré son amour pour leur fille sur les réseaux sociaux. Junie s’est également lancée dans le secteur du divertissement en tant que jeune mannequin. Elle est apparue dans des campagnes aux côtés de sa mère, de son père et de sa sœur cadette. Elle est également apparue seule dans certaines campagnes, que Teyana a publiées sur les réseaux sociaux. Elle est apparue pour thmbl, Essentials et Fear of God.

Teyana a parlé des qualités des deux hommes qu’ils ont vues chez Junie dans une interview en 2017 avec GQ. « Elle mange et dort comme Iman. Même pose », a-t-elle déclaré. «Ils se ressemblent à bien des égards. Et puis elle est comme moi pour ce qui est des choses curieuses. Je suis comme George le petit curieux. Mes amis m’appellent Jimmy Neutron. Je suis toujours amateur de gadgets et de trucs différents.

Rue Rose Shumpert

Teyana a donné naissance à sa deuxième fille, Rue, en septembre 2020, un jour après sa baby shower. Après avoir accueilli Rue, la chanteuse a révélé qu’elle n’avait pas prévu d’avoir d’autres enfants dans une interview exclusive avec HollywoodVie en 2021. « Fille, écoute, deux et c’est fait, tu m’entends ! dit-elle. « Je dois donner ça [vagina] une pause, il y a comme des épaules qui sortent de là, OK ! J’ai des tatouages ​​qui ne sont pas faits. Imaginez Dieu vous disant, eh bien, vous êtes sur le point d’avoir ce bébé, vous ne pouvez pas le repousser là-dedans, alors c’est maintenant !

Avant l’arrivée de Rue, Teyana a partagé que Junie était ravie d’être une grande sœur dans une interview avec Personnes. » Junie est ravie – je parle super en extase. Tout le monde est juste excité. Je ne peux pas attendre », a-t-elle déclaré. « Nous voulons la garder aussi impliquée que possible parce que Junie pense clairement que c’est son bébé. Elle parle tout le temps à mon ventre. C’est tellement bon de voir ça.

Iman et Teyana sont clairement des parents aimants pour leurs deux enfants. La chanteuse de « Gotta Love More » a partagé qu’elle avait organisé une soirée sur le thème « Ruechella » pour le deuxième anniversaire de sa fille en 2022. « Rueeeeeeeee’s 2 !!! #Ruechella était littttttttt », a-t-elle écrit.