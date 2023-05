Tout sur les 2 filles de The Late Soap Star – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Bei/Shutterstock

Jacklyn Zeman était une actrice qui est apparue dans plus de 800 épisodes de « General Hospital ». Elle a également été nominée pour 5 Daytime Emmys.

Elle a eu deux filles de son troisième mariage avec Glenn Gorden.

Jacklyn est décédé à 70 ans le 10 mai 2023.

Jacklyn Zeman était une star de feuilleton bien-aimée, connue principalement pour son rôle de Bobbie Spencer dans Hôpital général. L’actrice est apparue dans plus de 800 épisodes de la série classique et a joué des rôles dans d’autres émissions de télévision, comme La Baie. Jacklyn est décédé à 70 ans après une courte bataille contre le cancer le mercredi 10 mai, par ABC Nouvelles. Après son décès, le spectacle tweeté un hommage émouvant à son égard. « Jacklyn Zeman est un membre bien-aimé de l' »Hôpital général » et de la famille ABC depuis qu’elle a créé le rôle emblématique de Bobbie Spencer il y a plus de 45 ans. Elle laisse derrière elle un héritage durable pour son interprétation nominée aux Emmy Awards de la mauvaise fille devenue héroïne et on se souviendra toujours de son bon cœur et de son esprit radieux », ont-ils écrit. « Nous sommes dévastés par la nouvelle de son décès et adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de Jackie. »

Jacklyn a été mariée trois fois au cours de sa vie. Elle a épousé son premier mari Murray Kaufmann (mieux connu sous son pseudonyme Murray Le K) en 1979 et s’est séparée en 1981. Elle était mariée à son deuxième mari Steve Gribbin de 1985 à 1986. Elle s’est mariée avec son troisième et dernier mari Glenn Gorden en 1988, et ils ont eu deux filles. Le couple s’est finalement séparé en 2007. En savoir plus sur les deux filles de Jacklyn ici.

Cassidy Zee Gorden

La fille aînée de Jacklyn Cassidy Zee, 32 ans, est née en septembre 1990. Cassidy reste la plupart du temps à l’écart des projecteurs. Bien qu’elle apparaisse occasionnellement sur les réseaux sociaux de sa mère, son compte Instagram est resté privé. Bien que peu de détails sur Cassidy soient facilement disponibles, elle s’est mariée avec Cutter MacLeod en 2016, selon Savons en profondeur.

Alors que Cassidy reste principalement privée, sa mère a parfois partagé des messages de célébration pour elle, y compris un message d’anniversaire pour elle en septembre 2022. «Joyeux anniversaire à ma fille Cassidy, belle, intelligente, gentille, forte, généreuse et au cœur ouvert. Elle m’a donné une quantité énorme de raisons d’être si fier. Je ressens une telle gratitude pour le don et la bénédiction de sa présence dans ma vie. Mon cœur est rempli d’amour, de respect et d’admiration pour le passé, le présent et l’avenir qu’elle a créés et pour tout ce qui reste à venir à mesure que le temps avance », a-t-elle écrit sur Instagram.

Lacey Rose Gorden

La fille cadette de Jacklyn Lacey Rose, 30 ans, est née en juillet 1992. Elle travaille actuellement comme agent immobilier à Malibu et partage souvent les propriétés qu’elle vend sur son Instagram. Elle partage également occasionnellement des vlogs avec un autre agent immobilier avec lequel elle travaille.

Comme sa sœur, Lacey a parfois fait des apparitions sur Instagram de sa mère, y compris dans un post de 2022 où elle a écrit un doux message d’anniversaire pour elle. « Joyeux anniversaire à toi la belle, Lacey Rose. Il semble que c’était hier que tu étais ma petite fille. Et maintenant, vous êtes une femme incroyable, intelligente, gentille, généreuse, aimante, talentueuse et prospère. Je suis si fier de toi. Des tonnes d’amour aujourd’hui et toujours », a-t-elle écrit.

