Tout sur le syndrome d’avatar, un type de dépression post-dépistage vécu par certains fans

Un malaise mystérieux ronge certains téléspectateurs après avoir vu le dernier film de James Cameron, largement qualifié de “syndrome de dépression post-Avatar”. Ce sentiment de désespoir ou de déprime a été observé pour la première fois chez certains téléspectateurs lors du premier volet de la saga à succès. est sorti en 2009. Alors que la nouvelle suite attire un large public, ce syndrome fait à nouveau la une des journaux.

Après un émerveillement, une plongée dans la dépression ? “Avatar” est de retour sur grand écran avec son second volet “Avatar : La Voie de l’Eau” depuis maintenant une semaine. Quatre jours seulement après sa sortie officielle, on estime que le blockbuster de James Cameron a déjà rapporté un demi-milliard de dollars au box-office mondial.

Et la saga évoque une vaste gamme d’émotions chez les téléspectateurs. Pendant plus de trois heures, ils sont plongés dans un monde imaginaire appelé « Pandora », où les Na’vis, une population indigène, vivent en harmonie avec la nature. Le décalage entre la situation actuelle de notre planète, à savoir la crise climatique et la problèmes, et la relation saine et holistique des humanoïdes bleus avec la nature, peuvent provoquer un sentiment de désespoir chez les téléspectateurs.

A l’époque où le premier opus sortait sur les écrans en 2009, une flopée de témoignages relatant cette expérience étaient déjà publiés sur différents forums dédiés aux fans d'”Avatar”. “Depuis que je suis allé voir “Avatar”, je suis déprimé. Regarder le monde merveilleux de Pandora et de tous les Na’vi m’ont donné envie d’être l’un d’entre eux”, a écrit un utilisateur dans un message cité par The Guardian. “J’envisage même de me suicider en pensant que si je le fais, je renaîtrai dans un monde similaire à Pandora et que tout est comme dans Avatar.” Très vite, ce sentiment ressenti par les téléspectateurs du monde entier a été étiqueté “Post Avatar Syndrome de dépression” ou “PADS” en abrégé.

Afin de replacer le phénomène dans son contexte, le psychiatre américain Dr Stephan Quentzel, expliquait à CNN au moment de la sortie du premier film : “la vie virtuelle n’est pas la vraie vie et elle ne le sera jamais, mais c’est le summum de la ce que nous pouvons construire dans une présentation virtuelle jusqu’à présent. Il a fallu le meilleur de notre technologie pour créer ce monde virtuel et la vie réelle ne sera jamais aussi utopique qu’il y paraît à l’écran. Cela rend la vraie vie plus imparfaite.”

Pour vivre leur expérience de PADS, de nombreux téléspectateurs se sont tournés vers des forums pour partager leur tristesse et leur dépression avec d’autres personnes atteintes. Selon Nick Paavo, un trentenaire membre d’un de ces forums (bien qu’il ne le ressente pas ainsi) qui s’est confié à Variety, “environ 10 à 20%” des membres de cette communauté ont été touchés par le film. de cette façon.

Pour faire face au « blues de l’avatar », Ken Wu, cofondateur de l’Ancient Forest Alliance, une organisation canadienne vouée à la protection des forêts anciennes, conseille : « Sortez et faites l’expérience de la nature, agissez pour défendre la nature et amenez les autres à faites de même. Vous devez apprendre à apprécier cette belle planète.” Cela fait référence à la Terre, pas à Pandora.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici