Tout sur le Pixel 8 et la Pixel Watch 2 a fui

Un peu plus d’une semaine avant que Google prêt à dévoiler les Google Pixel 8 et Pixel Watch 2 à son Événement « Fabriqué par Google », pratiquement tout ce que nous pourrions vouloir savoir sur les spécifications des appareils et les promotions de lancement est disponible bien avant la date d’annonce. Cela comprend un accord combo téléphone et montre époustouflant, ainsi que sept années complètes de mises à jour de sécurité promises.

Comme tweeté par fiable Le leaker Android Kamila Wojciechowska et publié par 91Mobiles, nous avons maintenant ce qui pourrait être les spécifications complètes du produit et même la vidéo promotionnelle prévue pour le nouveau téléphone. Sur la base de ces détails, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro constituent une avancée par rapport à ce qui précède. Les Pixel 8 et 8 Pro sont équipés de la puce Tensor G3, mais le Pixel standard 8 bénéficie d’un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz. C’est comparé au taux de rafraîchissement de base de 90 Hz sur le Pixel 7. Le Pro a un taux variable de 1 à 120 Hz qui devrait s’auto-ajuster en fonction de l’activité de l’utilisateur.

Le Pixel 8 Pro maintient le capteur principal de 50 MP, mais il prend également en charge un capteur ultra-large de 48 MP aux côtés du téléobjectif de 48 MP lentille. Le Le Pixel 8 standard reçoit Macro Focus, la fonctionnalité qui permet au téléphone de conserver une bonne mise au point même lors d’un zoom rapproché sur un objet. Les deux téléphones seraient apparemment voyez la caméra frontale légèrement dégradée d’un capteur de 10,8 MP à 10,5 MP. La fuite La vidéo promotionnelle du Pixel 8 passe beaucoup de temps à parler des fonctionnalités de l’appareil photo, telles que les commandes de l’appareil photo de type reflex numérique sur Pro, Real Tone, ainsi que l’ajout d’un viseur nocturne et d’une gomme audio..

Certaines rumeurs circulaient selon lesquelles le Pixel 8 se libérerait d’une carte SIM physique, comme Apple le fait depuis l’iPhone 14. Cependant, la spécification les feuilles indiquent clairement que ce ne sera pas le cas. De plus, Google promet à ceux qui effectuent une mise à niveau n’auront pas à s’inquiéter de la dépréciation de leur appareil dans les années à venir. Les spécifications font mention de sept années de mises à jour. Bien que cela mentionne les mises à jour du système d’exploitation et de sécurité, nous pensons qu’il s’agira davantage de sécuriser les téléphones des utilisateurs plutôt que d’émettre une nouvelle fonctionnalité est supprimée.

L’un des détails les plus intéressants révélés par toutes ces fuites d’images de produits est un message » qui dit « Précommandez le Pixel 8/Pro et obtenez une Pixel Watch 2 gratuitement. » Il pourrait y avoir tellement de marge de manœuvre dans ce supposé accord, et même si des captures d’écran du supposé pages du magasin pour le Pixel 8 circulent désormais en ligne, nous ne savons pas quelles seront les mises en garde en petits caractères pour obtenir à la fois une montre à plus de 350 $ et 8 $.99 téléphone en même temps.

Bien qu’il n’y ait pas autant de fuites de spécifications spécifiques pour la Pixel Watch 2, la smartwatch mise à jour de Google serait emballant également quelques fonctionnalités supplémentaires. Il a toujours le même écran sans cadre (qui a donc été connu pour être sujet aux dommages), mais selon 91Mobiles D’après les informations de Wojciechowska, la Watch 2 devrait bénéficier de plusieurs fonctionnalités Fitbit majeures, telles qu’un capteur de fréquence cardiaque multivoies et davantage de capacités de surveillance du stress. La Watch 2 se concentre également sur la santé, avec davantage de suivi des entraînements, notamment la course à pied et le cyclisme. Elle a la même autonomie que la première Pixel Watch, soit plus de 24 heures avec un affichage permanent. Il y a quatre combinaisons de couleurs au choix, dont argent/baie, noir/obsidienne, champagne or/noisette et argent/baie. Dans une vidéo promotionnelle divulguée, Google fait également la promotion de quelques options de couleurs de bande différentes.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles le Pixel 8 Pro verrait une augmentation du prix également, mais les images publiées par Wojciechowska dimanche suggèrent que le Pro maintiendra le prix de 899 $ comme la génération précédente. Le Pixel 8 standard, cependant, pourrait coûter 699 $, soit 100 $ de plus que le Pixel 7 de l’année dernière.

L’événement de pré-lancement téléphonique de Google a été un véritable tamis d’informations, laissant tomber les fuites en torrent sur nos têtes plutôt trempées. Au moment où l’annonce du Pixel 8 sera faite, nous serons peut-être déjà au courant des dernières technologies de Google.