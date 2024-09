Tout sur le père d’Arch Manning, Cooper, frère de Peyton et Eli Manning

Le quart-arrière de l’Université du Texas, Arch Manning, occupe le devant de la scène et son héritage se voit.

Le freshman de 19 ans fera ses débuts universitaires le 21 septembre pour le Texas, n°1, contre Louisiana-Monroe, en remplacement du quarterback blessé Quinn Ewers. Le coup d’envoi est prévu à 20h00 HE.

Arch Manning est le neveu très apprécié des anciennes légendes de la NFL Peyton et Eli Manning et le fils de Cooper Manning, présentateur de « The Manning Hour ». Il est également le petit-fils d’Archie Manning, une légende d’Ole Miss et ancien quarterback des New Orleans Saints.

Les prouesses athlétiques héritées d’Arch Manning ont été pleinement démontrées lors du match du week-end dernier lorsque les Longhorns ont battu les Roadrunners de l’Université du Texas à San Antonio, 56-7.

Après que le quarterback titulaire Ewers ait été mis à l’écart en raison d’une tension abdominale, Arch Manning est entré à sa place et a réussi un touchdown de 67 yards. La course a marqué le le plus long record de tous les quarterbacks des Longhorns depuis 2005.

Sa vitesse impressionnante a également fait la une des journaux. Arch Manning a atteint une vitesse de pointe de 20,7 miles par heure, selon Rapport de blanchisseurcitant Reel Analytics et Next Gen Stats.

Pour mettre cela en perspective, le média a calculé que la vitesse de pointe du receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, cette saison a été de 20,3 miles par heure.

Alors qu’Arch Manning commence à se faire un nom dans le sport, il rejoint une famille de pros qui se sont déjà imposés comme parmi les meilleurs.

Voici ce qu’il faut savoir sur son père, Cooper Manning.

Cooper Manning anime « The Manning Hour »

Bien qu’il ne soit pas sur le terrain pour pratiquer ce sport, Cooper Manning a apporté des informations sur le football et des interviews amusantes à « NFL Kickoff » de FOX avec « L’heure Manning » pendant 10 ans.

« The Manning Hour » présente des segments d’environ deux minutes avec une variété d’invités, allant d’athlètes acclamés à des acteurs primés.

Cooper Manning est le plus grand fan de son fils

Après le match du 14 septembre entre le Texas et l’UTSA, Cooper Manning a sauté sur Instagram pour féliciter son fils — et sa femme — pour sa démonstration de talent athlétique.

« Il tient définitivement sa vitesse de sa mère », a partagé Cooper Manning, à côté d’une photo de lui, de son fils et de sa femme, Ellen Heidingsfelder.

Le couple partage trois enfants : May, Arch et Heid Manning.

La santé de Cooper Manning l’a empêché de jouer au football

Cooper Manning était sur le point de devenir lui-même une légende du football, lorsqu’un diagnostic l’a arrêté net.

Il était un receveur All-State au lycée et se préparait à jouer pour l’Université du Mississippi lorsqu’il a commencé à ressentir des engourdissements dans ses mains et ses doigts, selon un rapport de 2013. Article de Bleacher Report.

Après des tests à la clinique Mayo, on lui a diagnostiqué une sténose spinale, un rétrécissement du canal rachidien, à l’âge de 18 ans, a rapporté le média. Clinique Mayocette condition exerce une pression sur la moelle épinière.

Cette blessure l’a finalement conduit à abandonner le sport.

« Quand on m’a retiré le football, je n’ai jamais eu de ressentiment envers le jeu. Je n’ai jamais ressenti d’amertume. Je me suis juste dit : c’est la carte qui m’est donnée et je vais la jouer. Je ne sais pas si j’ai déjà maîtrisé le jeu, mais je m’amuse à essayer », a déclaré Cooper Manning. USA aujourd’hui en 2008.

Cooper Manning travaille pour AJ Capital Partners

Cooper Manning travaille comme directeur général principal des relations avec les investisseurs chez une société basée à Chicago. Partenaires AJ Capital.

Selon un Communiqué de presse 2016 de la sociétéCooper Manning travaillait auparavant pour Howard Weil à la Nouvelle-Orléans et a participé à la vente de l’entreprise en 2012.