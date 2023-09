Tout sur le mémorial de l’hôte « Le prix est juste » – Hollywood Life

Crédit d’image : Carolyn Contino/BEI/Shutterstock

Bob Barker était un célèbre animateur de télévision connu pour son travail sur Le prix est correct.

Il est décédé le 26 août 2023, à l’âge de 99 ans.

La cause du décès s’est révélée être due à la maladie d’Alzheimer, selon son certificat de décès publié le 5 septembre 2023.

Bob Barker est devenu un nom connu il y a des décennies pour son travail sur Le prix est correct, et maintenant beaucoup pleurent son décès. L’animateur du jeu télévisé est décédé le 26 août 2023, comme l’a rapporté pour la première fois TMZ. Bob, décédé à l’âge de 99 ans, a rejoint le jeu télévisé à succès pour la première fois en 1972 et a ensuite animé l’émission jusqu’à sa retraite en 2007. Certains de ses autres travaux comprenaient l’animation Vérité ou conséquences, c’est ma ligne, et plus.

Il laisse dans le deuil son partenaire de longue date Nancy Burnet79 ans, qui a publié une déclaration sur son décès au AUJOURD’HUI montrer au moment du décès. « Je suis très fière du travail pionnier que Barker et moi avons accompli ensemble pour dénoncer la cruauté envers les animaux dans l’industrie du divertissement et notamment pour améliorer le sort des animaux maltraités et exploités aux États-Unis et dans le monde », a-t-elle déclaré au média. « Nous avons été de grands amis pendant ces 40 années. Il va nous manquer. » Au milieu de son décès, découvrez ci-dessous tout sur les arrangements funéraires et comment Bob sera honoré après son décès.

Détails des funérailles de Bob Barker

Bien que beaucoup espéraient honorer Bob lors de funérailles publiques après sa mort, son représentant a confirmé à ET, qu’un service commémoratif traditionnel n’aura pas lieu. Le représentant de Bob, Roger Neal, a déclaré au média que c’était le choix de la défunte star de choisir de ne pas organiser de funérailles ou de service commémoratif. Son représentant a également révélé que Bob serait « enterré » aux côtés de sa défunte épouse, Dorothy Jo Gideon, au cimetière Forest Lawn Memorial dans les collines d’Hollywood. Pendant ce temps, ABC7 a rapporté le 5 septembre que sa dépouille serait « enterrée » au Forest Lawn Memorial Park le 13 septembre.

La mort de Bob Barker

Très triste journée pour la famille Price Is Right et pour les amoureux des animaux du monde entier. Il n’y a pas eu un jour sur le plateau sans que je pense à Bob Barker et que je ne le remercie pas. Je porterai à jamais son souvenir dans mon cœur.#RIPBobBarker

On t’aime ❤️ – ʎǝɹɐƆ ʍǝɹᗡ (@DrewFromTV) 26 août 2023

La mort du natif de Los Angeles a été confirmée par son représentant le 26 août 2023, alors qu’il confirmait la nouvelle à plusieurs médias. « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons que le plus grand MC du monde ayant jamais vécu, Bob Barker, nous a quitté », a-t-il déclaré à ET lu à l’époque. Le représentant a travaillé aux côtés de Bob en tant que publiciste de 1987 à 1994, puis de nouveau en 2020.

Initialement, il a été révélé que Bob était décédé de « causes naturelles », mais son certificat de décès officiel a révélé que la cause de son décès était due à la maladie d’Alzheimer. Bien qu’il n’ait jamais parlé publiquement de sa maladie, TMZ a rapporté que sa mort est survenue « des années » après le début de sa maladie d’Alzheimer. Bob serait mort dans son sommeil.

Les célébrités réagissent à la mort de Bob Barker

Peu de temps après l’annonce du décès de Bob, de nombreuses célébrités ont réagi à sa mort, notamment son Le prix est correct successeur, Drew Carey. « Très triste journée pour la famille Price Is Right et pour les amoureux des animaux du monde entier », Drew posté sur X (anciennement Twitter) le 26 août. « Il n’y a pas eu un jour sur le plateau sans que je pense à Bob Barker et ne le remercie pas. Je porterai à jamais son souvenir dans mon cœur. #RIPBobBarker Nous vous aimons.

Plus encore, Drew a parlé de Bob lors de l’épisode du jeu télévisé du 27 août. « La plupart des gens se souviennent de Bob pour les 35 années qu’il a passées à héberger Le prix est correct« , a-t-il déclaré au milieu de l’hommage émouvant. « Il est donc facile d’oublier que pendant 18 ans, il a été un incontournable des salons américains pendant Vérité ou conséquences, animateur de radio avant cela et aviateur naval pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous nous souviendrons également de Bob pour son travail inlassable en faveur de tous les animaux, des baleines et éléphants aux chats et chiens qui ont rappelé à tout le monde à la fin du spectacle de se faire stériliser.

Une autre célébrité pour réagir au décès de Bob incluse Meurtre Mystère étoile, Adam Sandler, qui s’est rendu sur Instagram le jour de sa mort pour le pleurer. « L’homme. Le mythe. Le meilleur. Un gars tellement gentil et drôle avec qui sortir. J’ai adoré lui parler. J’ai adoré rire avec lui. J’ai adoré qu’il me donne des coups de pied. Il va manquer à tous ceux que je connais ! Journée déchirante », a écrit Adam en légende du message. « J’aime toujours Bob et sa famille ! Merci pour tout ce que vous nous avez donné !