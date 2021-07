Tout sur l’application porno OTT grâce à laquelle Raj Kundra gagnait des lakhs par jour

L’homme d’affaires Raj Kundra a reçu des paiements réguliers, d’un montant de Rs 9,65 lakh, sur son compte bancaire de Hot Hit, une application porno nommée dans le racket démantelé par la police de Mumbai plus tôt cette année.

Sur Google Playstore, l’application de films HotHit se décrit comme « Les meilleurs films et séries Web indiens. Votre recherche se termine sur HotHit Movies and Originals. Pour regarder notre contenu vidéo, vous devez vous abonner avec l’un des forfaits suivants en utilisant : Paiement Paykun méthode et obtenez un accès instantané. »

Il propose également différents types d’abonnements tels que « Premium : 199 INR. pour 28 Jours, Full HD ou Cinématique : 249 INR. pour 45 Jours, Full HD. »

La description indique en outre : « Nous avons la meilleure collection de films indiens, de courts métrages, de vidéos et de séries Web dans toutes les catégories. Nos options d’abonnement OTT vous permettront de profiter de vidéos illimitées chaque mois. excitation aujourd’hui! »

Dans la section « À propos de nous » du site Web de HotHit, l’application se décrit comme « une plate-forme de streaming en ligne où vous pouvez profiter de centaines de films pour adultes et de séries Web en hindi. Nous produisons également des originaux HotHit avec un contenu torride. À l’heure actuelle, tout le monde a besoin quelque chose pour libérer le stress. Il n’y a rien de mieux qu’un contenu pour adultes prêt à l’emploi plein de blagues à double sens et de scènes d’amour brutes. «

En février de cette année, la police de Mumbai a arrêté neuf personnes pour avoir prétendument forcé des aspirants acteurs à tourner des scènes de nu pour des films pornographiques. Ces films ont été diffusés sur des sites Web payants et des applications mobiles.

Gehna Vasishth, qui a figuré dans plusieurs feuilletons, serait un acteur de premier plan dans cette raquette.

Les vidéos auraient été téléchargées sur des applications mobiles au Royaume-Uni telles que Eightshots, Nuefliks et HotHit.

Les personnes arrêtées incluent Rowa Khan alias Yasmeen, qui prétend être un producteur-réalisateur. La police a également arrêté Dipankar Khasanvis alias Shyam Banerjee, qui est le mari de Khan. La police a affirmé qu’elle faisait partie de la société qui gérait l’application sur laquelle des contenus obscènes et pornographiques étaient diffusés. Yasmeen Khan et Khasanvis sont tous deux associés à Hot Hit Digital.

Une lecture des dossiers mobiles de Raj Kundra par IANS montre des paiements réguliers de Hot Hit. Juste avant que la raquette porno ne soit démantelée par la police en février, Kundra a reçu Rs 2,7 lakh le 3 février de Hot Hit. De même, il a reçu Rs 95 000 le 23 janvier, Rs 1 lakh le 20 janvier, Rs 2 lakh le 13 janvier et Rs 3 lakh le 10 janvier.

Plus tôt, le commissaire conjoint de la police de Mumbai (Crime) Milind Bharambe a déclaré que Raj Kundra et les deux sociétés de son beau-frère Pradeep Bakshi disposaient d’une application mobile appelée « HotShots Digital Entertainment », développée par Kenrin Ltd. L’application qui portait le nom de » Hotshots est au centre de la controverse et aurait été utilisé pour diffuser du contenu pornographique.

Après des plaintes, cette application a été retirée par Google Play Store et Apple App Store. Cependant, le package d’applications Android (APK) de l’application est disponible sur plusieurs sites Web. La description de l’application sur les magasins disait « Vidéos HD et courts métrages avec une exposition inégalée » et promettait « du contenu privé provenant de séances photo chaudes, de courts métrages et de l’expérience du mode de vie de célébrités du monde entier ». De plus, l’application offrait également des services tels que la communication en direct avec « certains des modèles les plus populaires au monde » et le contenu original n’était accessible qu’aux abonnés payants.

Après avoir créé le contenu, les deux sociétés – Viaan et Kendrin – les ont rendus disponibles sur des applications mobiles, proposant des abonnements similaires aux plates-formes OTT traditionnelles, en faisant la publicité sur les réseaux sociaux, qui étaient tous illégaux car la pornographie sous toutes ses formes est interdite dans Inde.

La police a également déclaré qu’après avoir obtenu l’autorisation du tribunal, les bureaux de Raj Kundra ont été perquisitionnés et que quelques clips ont également été trouvés. Par conséquent, Raj a été arrêté lundi soir.

(Avec les entrées de l’IANS)