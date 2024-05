Tout sur la sortie d’Upton et ce retour surprise

Attention : cet article contient des spoilers sur la finale de la saison 11 de Police de Chicago« Plus. »

Hailey Upton (Tracy Spiridakos) a connu une fin heureuse.

Pendant un certain temps maintenant, Police de Chicago les fans savaient que la saison 11 serait la dernière de Spiridakos, et la finale a vu son personnage effectuer un dernier arrêt – cette fois en sauvant Voight (Jason Beghe) d’un tueur en série – avant de décider qu’il était temps de changer. Bien que nous ne sachions pas exactement où Upton finira – l’épisode la montrait à la recherche d’agences comme le FBI et la DEA – nous savons qu’elle est excitée à l’idée de trouver son prochain chapitre en dehors de Chicago. Et tout le monde n’a pas une fin heureuse Police de Chicago

EW s’est entretenu avec Tracy Spiridakos et PD la showrunner Gwen Sigan à propos de la finale, qui comportait également un retour surprise lorsqu’un Voight presque mort a halluciné nul autre qu’Olinsky (Elias Koteas) !

ENTERTAINMENT WEEKLY : Pendant une seconde, quand Hailey a été abattue, j’étais un peu inquiet de la façon dont cette fin pourrait se dérouler. Tracy, quelle a été votre réaction au départ de Hailey ?



TRACY SPIRIDAKOS : Gwen m’a très gentiment expliqué ce que serait l’arc afin que je sache à quoi ressemblerait la fin. Je ne savais pas exactement, je ne savais pas que j’allais me faire tirer dessus, mais Gwen m’avait fait savoir qu’elle voulait que cette fin soit différente. Je pense que beaucoup de gens s’attendent à ce que tu te fasses tirer dessus ou que tu doives partir d’une certaine manière, mais j’étais vraiment excité à l’idée qu’elle part heureuse et nous pouvons la voir se sentir bien et prendre la décision de se lancer dans une aventure. voyage et prendre une direction différente. J’ai adoré cette idée.

Gwen, je suis sûr que vous avez tous discuté de toutes les manières possibles pour elle de quitter la série. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer sur celui-ci ?

GWEN SIGNAN : Nous l’avons fait, nous avons discuté de tout. Tracy nous avait donné une certaine marge de manœuvre, nous le savions en début de saison donc nous avions de l’immobilier, nous avions du temps. Nous avons opté pour l’idée que nous voulions lui donner cet arc qui était épanouissant et qui la faisait grandir et qui la faisait partir pour quelque chose de mieux. Ce n’est pas habituellement ce que nous faisons dans la série et je pense que cela a rendu la chose encore plus intéressante. De plus, les choses que nous avons fait subir à Upton, elle a vraiment vécu beaucoup de choses, donc c’était très enrichissant qu’elle arrive à un endroit où elle réalise : « Je veux plus, je veux différent. »

Elle a vraiment traversé le ring. Qu’est-ce que ça a été pour toi, Tracy, de jouer ça ?

SPIRIDAKOS : En tant qu’acteur, c’est amusant, j’ai pu réaliser toutes ces intrigues vraiment incroyables et je suis très reconnaissant envers Gwen et nos scénaristes d’avoir écrit un personnage aussi intéressant. Traverser toutes les choses qu’elle a vécues a été tellement excitante et cette fin étant quelque chose de totalement différent de ce que nous avons pu la voir faire auparavant était une si belle cerise sur le gâteau de cette histoire et de ce voyage pour moi.

Tracy, quelle a été la dernière chose que tu as filmée ?

SPIRIDAKOS : Notre dernière scène était lorsque Jason et moi étions au sous-sol et que je le berçais et que la grue montait les escaliers. Alors, quand l’équipe descend et qu’ils nous trouvent, la caméra s’éloigne. C’était sur scène, Jason et moi étions couverts de sang, et bien sûr, j’étais couvert de sang après avoir essayé de serrer tout le monde dans nos bras, de le mettre partout. [Laughs] Nous avons terminé vers une heure du matin et l’équipe et tout le monde sont restés là pendant tout le tournage, puis nous avons eu un joli petit applaudissement en larmes.

J’ai adoré la scène où Voight lui a demandé s’il était mauvais pour elle, c’était un moment très important pour eux deux.

SPIRIDAKOS : J’ai vraiment adoré toute cette scène. Nous avons eu beaucoup de plaisir à le tourner. Jason et moi adorons jouer ensemble et avoir des scènes charnues comme celle-là. Et Gwen, tu étais là !

SIGNER : J’étais là, c’était merveilleux. Ils m’ont fait pleurer. [Laughs]

J’étais tellement heureuse de revoir Olinsky ! Gwen, pourquoi était-il la bonne personne à avoir à ce moment-là ?

SIGNER : Je pense qu’Olinsky est l’autre moitié de Voight à bien des égards. Pour être si vulnérable et dans cet état et avoir besoin de quelqu’un pour le réveiller et lui faire comprendre qu’il y a plus, il fallait que ce soit lui. C’était la seule personne qui serait vraiment ça dans sa tête.

SPIRIDAKOS : Nous avons également tous flippé sur le plateau dès que nous l’avons vu. Tout le monde était ému. Tout le monde se demande : « Où est Elias ?! »

Tracy, avez-vous une histoire ou un épisode qui vous a marqué depuis votre passage dans la série ?

SPIRIDAKOS : Il y a tellement de moments qu’il est difficile d’en choisir un. Je me souviens de la scène de crise d’angoisse avec Halstead [Jesse Lee Soffer] quand elle détient le secret de ce qui s’est passé avec Roy et que tout est en ébullition et qu’elle peut jouer cela pendant des épisodes et des épisodes. Cet arc était très intense mais vraiment amusant. Il est difficile de choisir un épisode, mais « Still Water » restera mon épisode préféré que nous ayons pu faire. C’était comme sa propre aventure. Toutes les cascades qui y étaient associées et l’histoire étaient tellement cool et intéressantes.

Gwen, cette série n’est pas étrangère à la perte de personnages principaux, mais comment pouvez-vous avancer à partir de cela ?

SIGNER : Il faut voir les choses d’un point de vue positif. Nous avons tous le cœur brisé qu’elle parte, mais ce qui est intéressant, c’est que vous pouvez créer un nouveau personnage, vous pouvez créer une nouvelle dynamique, quelqu’un qui entre et qui fait vraiment bouger les choses et change les choses, ce qui sera amusant. Nous avons beaucoup d’idées différentes et il s’agit simplement de choisir celle qui fonctionne le mieux.

La dernière chose que je vous demanderai à tous les deux : la porte est-elle toujours ouverte pour revoir Hailey dans le futur ?

SPIRIDAKOS : Oh, j’adorerais ça.

SIGNER : Bien sûr, c’est toujours ouvert, oui !

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.



