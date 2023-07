Tout sur la romance avec Keyan Sayfari – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : venezia2020/IPA/SplashNews

Bebe Rexha sort avec son petit ami Keyan Safyari depuis 2020.

Keyan est un directeur de la photographie lauréat d’un Emmy.

Bebe a déclaré qu’elle était également sortie avec des célébrités féminines.

Pendant des années, Bébé Rexha gardé la plupart des détails sur sa vie personnelle hors de la vue du public. Cependant, elle n’a pas pu cacher son amour pour son petit ami actuel, Keyan Safiari! Les deux ont été liés pour la première fois en 2020 et se sont renforcés depuis. Bebe et Keyan ont commencé à se fréquenter juste avant la fermeture du monde au milieu de la pandémie de COVID-19, et elle a dit Divertissement ce soir en octobre 2020 qu’il l’a aidée à ne pas se sentir « seule » pendant la quarantaine de la pandémie.

« J’ai un homme très merveilleux dans ma vie en ce moment », a-t-elle déclaré. « Il est tellement incroyable. Je lui suis très reconnaissant et je profite juste de ma vie et je vois où ça va. Elle a également décrit Keyan comme « spécial » et a déclaré que les personnes les plus importantes de sa vie l’approuvaient également. « Il comprend ma carrière et ce que je fais », a ajouté Bebe. « Ma famille l’aime. C’est juste, honnêtement, une personne incroyable et il me rend heureux. Il se sent juste bien.

Que fait Keyan Safyari ?

Keyan Safyari travaille comme producteur, réalisateur et directeur de la photographie. Il a fondé Moving Images Entertainment Inc. en 2003, selon son LinkedIn. La société basée à Beverly Hills « produit des longs métrages, des publicités et des émissions de télévision destinés à être distribués par le biais de studios de divertissement et de leurs différents partenaires ».

Keyan a plus de 50 crédits sur sa page iMDB. Certains de ses crédits cinématographiques incluent les Emmy Awards, les Teen Choice Awards, les Grammy Awards et plus encore. Il a également travaillé sur des spéciaux pour Billie Eilish et Mariah Carey.

Keyan est allé au lycée à Beverly Hills. Il a fréquenté l’ArtCenter College of Design de 2001 à 2003. Ensuite, il a obtenu son baccalauréat en production cinématographique et cinématographique de la California State University, Northridge en 2006. Il a également joué au hockey au collège.

Keyan est un gagnant d’un Emmy Award

Keyan a remporté un Emmy Award en 2022 pour son travail sur Adèle : Une seule nuit. Le prix était pour la direction technique exceptionnelle, le travail de caméra et le contrôle vidéo pour une spéciale. Avant cette victoire, il avait été nominé pour trois autres Emmy Awards. En 2022, il a également été nominé dans la même catégorie pour son travail sur les Grammy Awards. Il a également reçu une autre nomination en 2021 dans cette catégorie pour avoir travaillé aux Grammys. Sa nomination finale — dans la même catégorie — était pour La Petite Sirène en direct ! en 2020.

Quel âge a Keyan Safyari ?

Keyan est né le 17 septembre 1983, ce qui lui fait 39 ans en juin 2023. Il fêtera ses 40 ans en septembre 2023.

Pourquoi Bebe Rexha ne publie-t-elle pas de photos avec Keyan ?

Même si Bebe et Keyan sont follement amoureux, elle choisit de ne pas partager de photos avec lui sur son flux Instagram principal. Bien qu’elle publie avec lui sur son histoire, elle a décidé de garder la relation hors de sa page principale. « A moins que j’aie une bague au doigt, vous n’obtiendrez pas de message sur la grille », a-t-elle déclaré dans son Divertissement ce soir entretien. « Et c’est la vérité ! Keyan est aussi sur Instagram, mais sa page est privée.

Avec qui d’autre Bebe Rexha est-elle sortie ?

Bebe a toujours été privée de sa vie amoureuse. Cependant, dans une interview de mai 2021, elle a parlé de sa sexualité et a admis avoir fréquenté des femmes célèbres dans le passé. « Ce que je crois à propos de la sexualité, c’est ceci : c’est une échelle », a déclaré Bebe Temps gais. « Est-ce que je suis déjà sorti avec des filles ? Oui. Est-ce que je suis sorti avec des filles ? Oui j’ai. Et des célèbres, mais je ne les nomme pas. Même si les gens vivraient pour ça… non. Suis-je déjà tombé amoureux d’une fille ? Oui. »

