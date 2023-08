Tout sur la Mostra de Venise : qu’est-ce que c’est, les invités attendus et comment obtenir des billets

La Mostra de Venise, fondée en 1932, est un événement prestigieux pour l’industrie cinématographique. C’est l’un des plus grands festivals de cinéma au monde, avec le Festival de Cannes, dans le sud de la France.

Pendant le festival, des projections de films à venir ainsi que des conférences de presse ont lieu. Et de nombreuses stars descendent sur le tapis rouge pour poser pour des photos, et diverses récompenses sont remises.

La récompense la plus recherchée de l’événement est le Lion d’Or, qui récompense le meilleur film projeté au festival.

Voici plus d’informations sur la Mostra de Venise, y compris comment y assister et certains des films qui devraient être projetés.

Où se déroule la Mostra de Venise ? Qui sera à la Mostra de Venise ? Tout le monde peut-il assister à la Mostra de Venise

1. Où se déroule la Mostra de Venise ?

La Mostra de Venise a lieu au Vince Lido. Il se déroulera du 30 août au 9 septembre. Les jours exacts changent légèrement d’une année à l’autre, mais se situent généralement à peu près dans la même période.

Des projections de films ont lieu au Palazzo del Cinema et dans d’autres lieux environnants.

2. Qui sera à la Mostra de Venise ?

La fréquentation de la Mostra de Venise change chaque année en fonction des films à venir. Par exemple, l’un des films dont on a le plus parlé au festival en 2022 était « Don’t Worry Darling ». La réalisatrice Olivia Wilde était présente au festival, ainsi que les stars Harry Styles et Chris Pine. Florence Pugh était également sur le tapis rouge, mais n’était pas présente à la conférence de presse.

L’un des films les plus attendus du festival de cette année est « Priscilla », basé sur les mémoires de Priscilla Presley, « Elvis and Me ». Le film met en vedette Cailee Spaeny et Jacob Elordi.

Un autre film digne d’intérêt est « Poor Things », réalisé par Yorgos Lanthimos et mettant en vedette Emma Stone et Mark Ruffalo. De plus, « Maestro » a généré du buzz et est réalisé par Bradley Cooper. Cooper joue également dans le film.

La plupart des acteurs impliqués dans la première du film au festival foulent le tapis rouge lors de l’événement et participent aux conférences de presse.

3. Tout le monde peut-il assister à la Mostra de Venise ?

Les projections de films sont généralement ouvertes au public et les billets peuvent être achetés en ligne. Certaines projections sont toutefois fermées au public et dédiées à la presse et aux professionnels du secteur.

Le tapis rouge n’est pas ouvert au public et est généralement rempli de acteurs et d’équipes ainsi que de médias internationaux.