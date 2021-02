Kaylee Bryant, qui joue Josie jouant Elena, a déclaré à E! Des nouvelles dont elle était une grande fan The Vampire Diaries et s’en souvient comme étant le premier spectacle qu’elle ait jamais regardé de façon excessive.

«J’ai regardé l’épisode pilote et je ne pouvais vraiment pas m’arrêter», a-t-elle dit, et sa folie a vraiment payé. « J’ai regardé The Vampire Diaries tellement de fois que c’est enraciné en moi. Je n’avais pas besoin de revenir en arrière et de le revoir car je savais déjà tout ce que j’avais besoin de savoir. »

Sa réaction à jouer la seule et unique Elena Gilbert était extrêmement compréhensible.

« Oh, j’ai paniqué au début. Numéro un, j’ai paniqué. Puis numéro deux, je me suis excitée. Numéro trois, je suis redevenue nerveuse. C’est un immense honneur », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, c’est Elena Gilbert qui a commencé tout ce voyage, donc le fait que Josie puisse la jouer était un rêve devenu réalité pour moi. »

Bryant a confirmé qu’elle avait posé beaucoup de questions sur toutes les scènes du milieu et avait essayé de convaincre l’écrivain Brandon qu’il fallait une émission complète.

« Si quelqu’un dans le fandom veut lui dire de manière agressive de terminer la série, je le soutiendrai beaucoup. »