Tout sur Kenzie Werner et ses romances passées – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry W Smith/EPA/Shutterstock

Johnny Manziel est un ancien joueur de la NFL, qui était QB pour les Browns de Cleveland.

Johnny a été marié à Bre Tiesi de 2018 à 2021.

Plus récemment, il sort avec Kenzie Werner.

Johnny Manziel a fait la une des journaux sur et en dehors du terrain tout au long de sa carrière. Le footballeur de 30 ans a commencé à se faire un nom en tant que joueur universitaire avec les Texas A&M Aggies, où il a été le premier étudiant de première année à remporter le trophée Heisman, le Manning Award et le Davey O’Brien National Quarterback Award. Il a été repêché par les Browns de Cleveland en 2014 et a joué avec l’équipe pendant deux saisons. Malgré certains de ses sommets en carrière, Johnny a également connu de graves problèmes tout au long de sa vie. Il a admis être bipolaire dans une interview en 2018 avec Bonjour Amérique. Il a également été arrêté alors qu’il était étudiant et a été inculpé de voies de fait en 2016, mais il est parvenu à un accord de plaidoyer plus tard dans l’année. Il a fait l’objet de Inédit : Johnny Football Documentaire Netflix.

Les relations de Johnny ont également été suivies de près par ses fans. Plus récemment, il a eu une relation amoureuse avec le mannequin Kenzie Werner. HollywoodVie a rassemblé pour vous des détails sur sa relation avec Kenzie et ses romances passées ici !

Kenzie Werner

Kenzie est un mannequin et influenceur basé à Houston. Elle compte plus de 49 000 abonnés sur son compte Instagram. Dans sa biographie, elle prétend être une « artiste du microblading ». Elle a également un lien avec une pizzeria et un café en plein air dans lesquels elle semble travailler. Elle partage régulièrement des photos de ses looks très stylés.

Johnny et Kenzie ont déclenché pour la première fois des rumeurs de romance lorsqu’ils ont été vus en train de faire la fête à Miami en avril 2022, selon Le New York Post. Le même mois, le footballeur partageait une photo d’eux deux, supprimée depuis, semblant confirmer leur idylle.

Les deux ont fait l’objet d’une certaine controverse peu de temps après leur publication. Kenzie a partagé des photos d’elle avec des blessures, notamment des ecchymoses sur la poitrine, du sang sur le nez et des marques sur les yeux sur Instagram. La légende donnait l’impression qu’elle avait été victime de violence domestique, causée par Johnny, mais elle a précisé plus tard qu’elle avait été piratée, selon Le New York Post. « A été piraté hier soir. Je viens de récupérer mon compte », a-t-elle écrit. «Veuillez ne pas tenir compte de ce qui a été publié. Ce n’est pas ce qu’il semble être.

Un représentant de Kenzie a expliqué plus tard que les photos n’avaient rien à voir avec Johnny. TMZ. Il a dit qu’il ne l’avait jamais maltraitée. Elle aurait été blessée après avoir été frappée par la chute d’une bouteille de champagne.

Bre Tiesi

Avant sa relation avec Kenzie, Johnny a été brièvement marié à un mannequin et Vendre le coucher du soleil étoile Bre Tiesi. Le couple s’est fiancé en mars 2017 et s’est marié un an plus tard. Malheureusement, après environ un an de mariage, le couple a décidé de se séparer. Johnny a déclaré que la séparation était « très triste » et « très personnelle » dans une déclaration à TMZ. « J’apprécie tous ceux qui nous ont tant soutenus et je demanderais simplement à tout le monde de respecter notre vie privée en cette période difficile », a-t-il déclaré. « J’espère pouvoir baisser la tête et pouvoir me concentrer sur mon travail et sur ce qu’on attend de moi sur le terrain de football. »

Le divorce du couple a été finalisé en novembre 2021 et Bre l’a célébré avec une fête avec ses copines, selon Personnes. « Merci à toutes mes filles pour la fête de divorce la plus folle. Aucune ombre à J, je ne te souhaite que le meilleur, je t’aime », écrivait-elle dans une publication Instagram à l’époque.

Depuis la séparation, Bre a fait beaucoup de grandes choses. Elle est devenue membre du casting de la populaire série de télé-réalité Netflix. Vente de coucher de soleil. Elle a aussi un fils Amour légendaire avec Sauvage et dehors étoile Nick Cannon.

Colleen Crowley

L’une des premières relations très médiatisées de Johnny a été avec son ex. Colleen Crowley, avec qui il a commencé à sortir en 2014. La relation du joueur de la NFL avec Colleen est devenue très publique lorsqu’il a été inculpé de délit d’agression en 2016, lié à un incident présumé de violence domestique. La police de Dallas a annoncé qu’elle enquêtait sur l’incident de février 2016, selon Rapport du blanchisseur. Son avocat a affirmé que Johnny l’avait frappée et lui avait rompu le tympan. Il a été inculpé en avril 2016, selon CNN.

Au milieu des problèmes juridiques, Johnny aurait conclu un accord de plaidoyer lui permettant d’éviter une peine de prison. Au lieu de cela, il a été condamné à suivre des conseils pendant un an, selon Rapport du blanchisseur. Deux ans après l’incident, Colleen a parlé de l’incident dans une interview avec Le New York Post. « J’ai eu de la chance d’avoir survécu », a-t-elle déclaré. « Je me suis battu pour ma vie cette nuit-là. »

Lauren Hanley

Avant sa carrière dans la NFL, Johnny a été brièvement lié au mannequin Lauren Hanley. Alors qu’il était étudiant à Texas A&M, il a été vu à plusieurs reprises faire la fête avec la beauté blonde, selon TMZ. Bien qu’ils aient été vus à quelques reprises, peu de détails sont connus sur leur relation.