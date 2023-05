Tout sur Erwin Bach et Ike Turner – Hollywood Life

Tina Turner a été mariée deux fois dans sa vie : d’abord avec Ike Turner, puis de nouveau avec Erwin Bach.

Tina et Erwin étaient ensemble depuis 1986, mais ils se sont mariés en 2013.

Tina est décédée à 83 ans le 24 mai 2023.

de Tina Turner relation avec son mari Erwin Bach était l’une des romances les plus durables de l’histoire de la musique rock. Alors qu’ils se mariaient en 2013, le couple était ensemble depuis le milieu des années 80, jusqu’à la mort de Tina le 24 mai 2023. La chanteuse emblématique est décédée à 83 ans des suites d’une « longue maladie » chez elle en Suisse.

L’équipe de Tina a confirmé son décès dans une déclaration sur sa page Facebook. « C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner. Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd’hui, nous disons au revoir à une amie chère qui nous laisse sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion sincère va à sa famille », ont-ils déclaré.

Avant d’épouser Erwin, Tina était également mariée à son ancien collaborateur Ike Turner de 1962 jusqu’à ce qu’elle le quitte en 1976. Le divorce du couple a été finalisé en 1978. Alors qu’Erwin était principalement privé, il a donné des interviews approfondies sur sa femme dans le cadre du documentaire de 2021 Tina sur HBO. En savoir plus sur Erwin et les deux mariages de Tina ici.

Que fait Erwin Bach ?

Né en Allemagne, l’homme de 67 ans est un ancien directeur musical qui a travaillé pour la maison de disques britannique EMI. Alors qu’EMI s’est finalement scindé en différents labels, c’était une maison de disques de premier plan pendant des années, avec des artistes majeurs comme Queen et Radiohead signés.

Combien de temps Erwin et Tina sont-ils restés ensemble ?

Dans le documentaire de HBO, Tina a décrit sa rencontre avec son futur mari, révélant que ce fut le coup de foudre lorsqu’il est venu la chercher dans un aéroport allemand en 1985. « Il était plus jeune. Il avait 30 ans à l’époque », dit-elle. « Le plus beau visage. Je veux dire, tu ne peux pas… Il était vraiment si beau. Mon cœur a fait bah-boum. Cela signifie qu’une âme s’est rencontrée. Et mes mains tremblaient.

La relation a rapidement progressé, malgré l’écart d’âge de 16 ans, Tina clarifiant assez rapidement ses sentiments. « Quand il a découvert que je l’aimais bien, il est venu en Amérique », dit-elle. « Nous étions à Nashville… Et je lui ai dit. ‘Quand tu viens à Los Angeles, je veux que tu me fasses l’amour…' »

« Il était tellement, tellement différent », dit-elle plus tard à propos de ce qu’elle aime chez son mari. “Tellement décontracté. Tellement confortable. Tellement sans prétention.

Quand Erwin et Tina se sont-ils mariés ?

Malgré leur rencontre dans les années 1980, Tina et Erwin ne se sont mariés qu’en 2013 en Suisse sur le somptueux domaine du couple. Invités inclus Oprah Winfrey, David Bowie et Sadé. Cette même année, Tina est également devenue citoyenne suisse, renonçant à sa nationalité américaine.

Il a admis qu’il était difficile d’entendre Tina parler de son mariage violent avec Ike Turner

Erwin a même admis lors d’une interview avec Oprah en 2013 qu’il n’avait pas lu les mémoires à succès de sa femme, Moi, Tina : l’histoire de ma vie à cause de ça. « Je n’ai pas lu le livre. Il est difficile d’entendre et de lire le passé de la personne que vous aimez lorsque cela se présente », a-t-il déclaré au magnat des médias. « Donc je pense toujours qu’un jour Tina effacera ça, réinitialisera ça. » Il a poursuivi en disant: «[I] pense qu’il est temps de fermer le livre et de fermer le chapitre… parce que tout est dit.

Erwin a fait don d’un rein à Tina lorsque le sien a commencé à défaillir

La chanteuse a écrit sur l’offre généreuse de son mari dans son livre de 2018, Mon histoire d’amour. Dans un extrait publié dans le Courrier quotidien, Tina a révélé qu’en décembre 2016, suite à des complications de santé liées à l’hypertension artérielle, ses reins fonctionnaient à seulement 20% « et plongeaient rapidement ». Elle devait faire un choix : une dialyse ou une greffe de rein.

Mais Erwin a choqué sa femme qui a admis qu’elle avait commencé à « penser à la mort ». « Il a dit qu’il voulait me donner un de ses reins », a-t-elle écrit. « J’ai été submergé par l’énormité de son offre. »

Dans son livre de 2020, Le bonheur devient vous : un guide pour changer votre vie pour Good, Tina a donné aux fans une mise à jour sur sa santé, écrivant: « Je suis heureuse de dire que, grâce à mon cher mari, Erwin, qui m’a donné un de ses reins, le cadeau de la vie, je suis en bonne santé et j’aime la vie de tous les jours. »

Le mariage de Tina avec Ike Turner

Bien avant de rencontrer Erwin, Tina entretenait une relation bien documentée avec Ike Turner. Elle a commencé sa carrière musicale avec lui et son groupe Kings of Rhythm. Après son succès initial, ils ont changé de nom pour devenir la revue Ike & Tina Turner. Ils ont continué à faire de la musique ensemble jusqu’à ce que Tina le quitte en 1976, demandant le divorce en raison de « différends irréconciliables ». Leur divorce a été finalisé en 1978, Tina devenant propriétaire des chansons qu’elle a écrites, tandis qu’Ike a conservé la propriété de ses morceaux. Au cours de leur relation, ils ont eu un fils Ronnie ensemble, et Tina a adopté les deux fils d’Ike d’une relation précédente. Ronnie est décédé des suites d’un cancer du côlon en décembre 2022.

Après leur séparation, Tina a accusé Ike d’être violente, de la tromper et de la frapper physiquement. Elle a partagé ses expériences dans ses mémoires Moi, Tina. Leur relation a également inspiré le biopic de 1993 Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça mettant en vedette Angela Bassette et Laurence Fishburne comme Tina et Ike, respectivement. « C’est ma relation avec Ike qui m’a rendu le plus malheureux. Au début, j’étais vraiment amoureuse de lui. Regarde ce qu’il a fait pour moi. Mais il était totalement imprévisible », écrit-elle dans ses mémoires.

