Tout sur cette base : pourquoi les candidats à la direction de l’UCP ne vous parlent probablement pas

La plupart des Albertains peuvent être pardonnés s’ils ne se sentent pas entendus dans une course à la direction des conservateurs unis qui est largement centrée sur les souvenirs amers des restrictions COVID, de la souveraineté de l’Alberta et d’autres provocations centrées sur Ottawa.

C’est parce que les campagnes ne parlent pas à la plupart des Albertains. Et c’est par conception.

Sources du parti dire à Radio-Canada il y a environ 123 000 membres de l’UCP qui se sont enrôlés avant la récente date limite pour obtenir un scrutin à la direction. C’est à peu près le double du nombre de membres de l’UCP pour le vote de révision de mai sur le leadership de Jason Kenney.

Bien que les organisateurs de partis soient encouragés par le nombre, cela signifie toujours que seulement 3,5 % des Albertains éligibles (toute personne âgée de 14 ans et plus peut rejoindre l’UCP) détermineront effectivement qui deviendra premier ministre jusqu’aux élections générales de mai prochain.

Il ne s’agit pas d’alléguer quoi que ce soit de néfaste ou d’antidémocratique – c’est le système politique et parlementaire canadien, dans lequel le parti au pouvoir dûment choisi peut remplacer son chef de la manière de son choix, soit par caucus, soit par adhésion.

Cela s’est déjà produit au niveau provincial, lorsque les successeurs ont été choisis pour les premiers ministres Alison Redford et Ralph Klein, et au niveau fédéral, après que Jean Chrétien et Brian Mulroney se sont retirés avant une élection. Cela se passe actuellement à côté en Colombie-Britannique, où les néo-démocrates va choisir qui sera le prochain responsable lorsque le premier ministre John Horgan partira en décembre.

La bataille pour les 3,5%

Mais il convient de souligner que Danielle Smith, Travis Toews, Brian Jean et les autres candidats ne font pas campagne pour attirer l’attention et les votes des Albertains. Ils essaient de persuader un sous-ensemble d’un sous-ensemble – les partisans des conservateurs unis (l’UCP a récolté un million de voix lors des élections de 2019) qui sont assez désireux de payer 10 $ pour l’adhésion au parti.

C’est particulièrement pertinent lorsque cette conversation semble si détachée de la conversation plus large que les Albertains ont.

Les questions les plus brûlantes de la course à la direction de l’UCP, à en juger par la sortie des campagnes sur les médias sociaux et le type de questions de débat qu’ils ont posées, sont extrêmement liées à la colère provinciale envers Ottawa. Le prochain sur la liste semble être le ressentiment des mesures COVID passées, et s’engage à ne plus jamais entrer dans le « verrouillage ».

Mais lorsque la sondeuse Janet Brown a sondé les Albertains en juin, leurs principaux problèmes étaient l’abordabilité et l’inflation, l’économie et les soins de santé. En marge des priorités publiques se trouvaient les relations fédérales, la péréquation, la pandémie.

Plongez plus profondément dans les données du sondage, et ce ne sont probablement que les électeurs de l’UCP – ainsi que les partisans du parti d’extrême droite Wildrose Independence Party – qui accordent la priorité à ces questions.

Le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney, à gauche, et le premier ministre Justin Trudeau se rencontrent en 2021. Les sondages suggèrent que les militants de l’UCP se soucient beaucoup plus des tensions provinciales-fédérales que l’Albertain typique. (Jeff McIntosh/La Presse canadienne)

Certains candidats à la direction de l’UCP, comme Jean, Toews et Rebecca Schulz, ont lancé leurs campagnes en se concentrant sur certaines des questions les plus pertinentes. Mais alors que Danielle Smith a pris feu avec sa loi sur la souveraineté de l’Alberta douteuse sur le plan constitutionnel et quelles que soient les promesses concernant les futures restrictions COVID, d’autres l’ont chassée dans ces mêmes avenues.

Considérez Rajan Sawhney, faisant campagne en tant que conservateur “modéré”. Elle n’a pas fait des questions fédérales une priorité et a fustigé le projet de loi souverainiste de Smith, mais cette semaine, elle a présenté une communiqué de presse avec le vieux cri de guerre de la droite dure “Plus d’Alberta, moins d’Ottawa” et sa propre promesse de “se battre pour l’autonomie de l’Alberta”.

C’est aussi pourquoi la plupart des espoirs de leadership, même les plus fédéralistes d’entre eux, se sont initialement engagés à se joindre au forum de la semaine prochaine co-organisé par Alberta Prosperity Project, un groupe qui parcourt la province pour promouvoir l’indépendance totale du Canada. (Toews et Schulz se sont retirés après que CBC se soit renseigné sur leur présence.)

Les campagnes peuvent trouver le message séparatiste de l’Alberta et certains des autres messages du groupe complotiste inconvenant, mais ils savent que c’est un moyen infaillible de communiquer avec une partie importante des membres de l’UCP.

Pourquoi le gouvernement Kenney et les candidats à la direction réclament-ils une force policière provinciale en Alberta alors que les conseils ruraux et le grand public n’en veulent pas? Parce qu’une grande partie de la base UCP le veut.

Pourquoi Kenney a-t-il contesté les élections générales de 2019 sur le slogan “Emplois, économie, pipelines” mais a suscité des partisans lors des rassemblements du parti avec des promesses de référendum contre la péréquation fédérale ? Il avait besoin que les fans inconditionnels de l’UCP fassent du bénévolat et fassent un don.

Les équipes de candidats reconnaissent que ceux qui sont membres de l’UCP sont un groupe distinct de ceux qui ont voté ou ont l’intention de voter pour le parti – un noyau plus militant. Et c’est pourquoi il y a peu de mérite à interroger le grand public, ou même les électeurs conservateurs, pour voir qui est en haut et en bas dans ce concours ; les organisateurs attendront que le parti leur soumette la liste des membres, et ils interrogeront ces personnes auto-sélectionnées.

D’une tranche à la tarte entière

Kenney a eu le luxe de deux ans entre gagner sa course à la direction de 2017 et pouvoir changer de voie de message pour séduire l’électorat albertain au sens large. Au niveau fédéral, le favori à la direction conservatrice Pierre Poilievre peut avoir trois ans après avoir conquis la base de son parti avant de faire campagne sur un message destiné aux oreilles de tous les électeurs canadiens.

Le gagnant du concours de vote par correspondance UCP d’octobre passe presque immédiatement de parler à 3,5 % des Albertains à prendre des décisions au nom de tous. Cela signifie qu’ils sont sur le point de se retrouver face à face avec un public qui regardera d’un air interrogateur cette préoccupation de savoir comment mettre le plus efficacement les libéraux de Trudeau sur la défensive, alors qu’ils sont plus inquiets à propos du coût de la vie et des pénuries de salles d’urgence. .

Si Smith gagne effectivement, les Albertains devront attendre jusqu’à ce qu’il arrive après sa priorité du « premier jour » et du projet de loi 1, ce coup de souveraineté. Et elle devra faire face à ses propres défis pour découvrir son nouveau public beaucoup plus large.

Tous ses rivaux sont des députés ou de récents ministres du Cabinet, ils connaissent donc les défis de représenter ou de gouverner au nom d’un public plus large. Smith a été dans les médias et le plaidoyer – et a déclaré qu’elle avait quitté son concert d’émission de radio mondiale parce qu’elle voulait plus de liberté pour échapper aux récits traditionnels sur COVID et la retrouver propre créneau.

Elle l’a fait, et il s’avère qu’il y a apparemment un chevauchement important entre la foule qu’elle a cultivée et les 123 000 Albertains qui appartiennent à l’UCP. Si elle gagne, la façon dont elle perçoit le monde en dehors de cette chambre d’écho partisane dans laquelle elle a été immergée importera aux Albertains.