Tout sur Ashley Brown – Hollywood Life

Adrian Peterson est un ancien joueur MVP de la NFL, qui a joué avec les Vikings du Minnesota, les Seahawks de Seattle, les Lions de Detroit et plus encore.

Il est marié à Ashley Brown depuis 2014 et ils ont trois enfants.

Adrian participe actuellement à « Dancing With The Stars ».

Adrien Peterson est un ancien porteur de ballon de la NFL, connu pour avoir joué avec les Vikings du Minnesota. Il a commencé sa carrière dans la NFL en 2007 et, bien qu’il ait passé la plupart de son temps dans la ligue avec les Vikings, il a joué avec plusieurs équipes différentes avant de prendre sa retraite en 2021. Sa dernière équipe était les Seahawks de Seattle. En tant que joueur, il a été nommé MVP en 2012, recrue de l’année en 2007, joueur offensif de l’année en 2012 et il a participé à sept Pro Bowls.

Depuis qu’il a pris sa retraite de la NFL, Adrian est l’un des participants à la saison 32 de Danser avec les étoiles. Tant dans la NFL que sur DWTS, Adrian a eu sa femme, Ashley Brun, l’encourager. Apprenez à connaître Ashley ici !

Comment Adrian a-t-il rencontré Ashley ?

L’histoire d’amour d’Adrian et Ashley est en fait antérieure à son passage dans la NFL. Les deux hommes se sont rencontrés alors qu’Adrian était joueur universitaire à l’Université d’Oklahoma. Alors qu’il jouait pour les Sooners, il a également croisé la route d’Ashley, selon Réseau de football professionnel. Les deux hommes se fréquentaient de temps en temps alors qu’ils étaient étudiants, mais ils se sont finalement installés alors que la carrière d’Adrian dans la NFL se poursuivait.

Elle possède une marque de cosmétiques

Alors que son mari est un porteur de ballon bien connu, Ashley possède sa propre entreprise prospère. Elle a été mannequin et possède également sa propre ligne de beauté : Elizabella Cosmetics. Elle est la fondatrice et PDG de l’entreprise. Sur Instagram, elle se vante que ses produits sont « sans cruauté » et elle montre les différents rouges à lèvres et autres produits qu’elle propose.

Outre sa ligne de cosmétiques, Ashley a également cofondé la Fondation AAPF avec son mari. Elle est directrice et présidente de l’organisation caritative, qui cherche « à améliorer la qualité de vie grâce aux ressources et au développement économique, ainsi qu’à transformer les communautés grâce à l’autonomisation éducative et économique », selon son site Internet.

Ils se sont mariés en 2014

Il a été révélé qu’Adrian et Ashley se sont mariés lorsqu’ils ont tous deux été aperçus portant des bagues à la Starkey Hearing Foundation Gallery en 2014, selon TMZ. Le couple aurait échangé ses vœux lors d’une cérémonie privée le 19 juillet 2014.

Ils ont 3 enfants

Ashley est récemment devenue maman pour la troisième fois ! Elle a accueilli sa première petite fille, Abriel, le 29 août 2023, selon une publication Instagram. Outre leur fille nouveau-née, Ashley et Adrian sont les fiers parents de fils, Adrian Peterson, Jr. et Axyl Eugène Peterson.

Bien qu’il ait trois enfants avec Ashley, Adrian aurait eu cinq autres enfants avec d’autres femmes, selon une étude de 2016. Sports illustrés profil. L’un des fils d’Adrian, Tyrese Ruffin, a été assassiné en 2013, selon USA aujourd’hui. Adrian a également été accusé de maltraitance sur enfant pour agression imprudente pour avoir battu son fils avec un « interrupteur ». Il a plaidé « pas de contestation » et est parvenu à un accord, qui a abouti à une amende et à une peine de travaux d’intérêt général en 2014. Il a également été suspendu de la NFL pour une saison.

Ashley a défendu Adrian lorsqu’il a été arrêté pour violence domestique.

Adrian a été arrêté alors qu’il était dans un avion au départ de LAX en février 2022. Il a été retiré du vol et réservé par le LAPD pour des soupçons de violence domestique, selon ESPN. Au lieu d’être poursuivi, il a accepté de suivre 20 séances de conseil pour violence domestique et alcool.

Après l’incident, Ashley a publié une déclaration sur Instagram, affirmant que son mari n’avait pas levé la main sur elle. «Dimanche, Adrian et moi avons eu une dispute verbale. Malheureusement, c’était dans un avion. À aucun moment Adrian ne m’a frappé ou frappé. C’est une affaire privée entre mon mari et moi. Nous demandons à chacun de respecter notre vie privée afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte le plus : nos enfants », a-t-elle écrit.