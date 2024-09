Tout simplement sublime : Minimalist Photography Awards 2024

Les gagnants de la sixième édition annuelle des Minimalist Photography Awards ont été annoncés. Ces images époustouflantes couvrent 12 catégories qui capturent la beauté, l’émerveillement et le mystère de la simplicité. Profitez d’une sélection de nos coups de cœur !

Comme son nom l’indique, la photographie minimaliste se concentre sur l’art de réduire vos sujets à l’essentiel.

L’accent est mis sur une composition soignée, des lignes épurées, des espaces vides et des motifs et formes géométriques simples. Cela vous encourage à commencer à trouver de l’art dans le banal.

« Separate », gagnant de la 3e place de Street, Minimalist Photography Awards 2024 Marco Wilm

Les Minimalist Photography Awards ont pour objectif de récompenser les artistes qui y parviennent. Le concours, qui en est à sa sixième année, a attiré plus de 3 400 candidatures de photographes du monde entier.

Les cinq juges ont sélectionné trois gagnants dans chacune des 12 catégories, et de nombreux autres clichés ont reçu une mention honorable. Ces catégories couvrent une gamme allant des paysages et des portraits, des images abstraites et conceptuelles à la photographie de rue et de nuit.

« Waterworld (Oil & Water Studies) », résumé, lauréat de la 3e place, Minimalist Photography Awards 2024 Beth Buelow

Un photographe minimaliste de l’année a également été sélectionné, le titre de cette année étant attribué à la photographe tchèque Eva Chupikova.

Sa série de photos captivantes Anne, qui a également remporté la catégorie Portrait, s’inspire de la Renaissance, en particulier des valeurs et principes artistiques classiques comme l’harmonie et la proportion. Cependant, la série apporte une touche minimaliste à une époque connue pour ses détails et ses embellissements complexes, pour se concentrer sur l’essentiel.

« Anna », portrait gagnant de la 1ère place, Minimalist Photography Awards 2024 Eva Chupikova

« Ces images primées invitent les spectateurs à s’arrêter, à réfléchir et à apprécier les nuances subtiles de l’esthétique minimaliste », déclare Milad Safabakhsh, président des Minimalist Photography Awards.

Vous pouvez consulter une sélection des gagnants et de nos entrées préférées dans la galerie et parcourir la liste complète sur leur site web.

Source: Prix ​​de la photographie minimaliste