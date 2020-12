Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été accusé de harcèlement par un ancien assistant de développement qui est maintenant candidat à un poste à New York.

Lindsey Boylan a accusé Cuomo de l’avoir harcelée sexuellement, écrivant sur Twitter que Cuomo « m’a harcelée sexuellement pendant des années. Beaucoup l’ont vu et regardé. » Boylan a en outre tweeté « Et je * sais * que je ne suis pas la seule femme. »

Elle a ajouté qu’elle était « fâchée du tout d’être mise dans cette situation ».

Boylan, 36 ans, n’a fourni aucune information corroborante ni aucune allégation détaillée contre le gouverneur.

«Il n’y a tout simplement aucune vérité dans ces affirmations», a déclaré Caitlin Girouard, attachée de presse pour Cuomo, à l’Associated Press. Le bureau de Boyland et Cuomo n’a pas immédiatement répondu à USA TODAY lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Boylan a tweeté plus tard: « Pour être clair: je n’ai aucun intérêt à parler aux journalistes. Je veux valider l’expérience d’innombrables femmes et m’assurer que les abus cessent. »

Boylan est actuellement président de l’arrondissement de Manhattan, un rôle consultatif auprès du maire de New York et des comités délibérants.

Auparavant, elle avait couru un défi principal infructueux contre le représentant Jerry Nadler, DN.Y., qui représente des parties de Manhattan et de Brooklyn. Boylan a servi dans l’administration de Cuomo de mars 2015 à octobre 2018, d’abord en tant que vice-président exécutif d’Empire State Development, puis en tant que conseiller du gouverneur sur le développement économique.

Boylan tweeté le 5 décembre, que travailler pour Cuomo était son «environnement le plus toxique» et qu’il y a «tout un livre de personnes qui ont été blessées» par le gouverneur.

Cuomo:Le vaccin est « l’arme » pour gagner la guerre contre COVID

Plus:À quoi ressemble New York en cette période des fêtes? Ce qui est ouvert, virtuel

Des notes de service rédigées en 2018, obtenues par l’Associated Press, indiquent que Boylan a démissionné de l’administration de Cuomo après avoir été confrontée à des plaintes concernant le comportement de son propre bureau.

Plusieurs femmes se sont plaintes au département des ressources humaines d’Empire State Development que « Mme Boyland s’était comportée à leur égard d’une manière qui les harcelait, les rabaissait et avait crié et n’était généralement pas professionnelle », a écrit Julia Pinover Kupiec, responsable de l’éthique de l’administration dans une note.

Boylan a démissionné après avoir rencontré des responsables, dont le principal avocat de Cuomo, Alphonso David, pour être « conseillé » au sujet des plaintes.

Cuomo, un démocrate dans son troisième mandat, est considéré comme procureur général américain par le président élu Joe Biden, selon l’Associated Press.

«Il y a moins de choses plus effrayantes que de donner à cet homme, qui existe sans éthique, encore plus de contrôle», Boylan a tweeté de la nomination possible. « J’ai vu comment il a exercé le pouvoir pendant des années. Il profite des gens, y compris moi. »

Cuomo a attiré l’attention nationale, y compris à la fois des éloges et du recul, pour sa gestion de la pandémie de coronavirus.

‘Le moment de vérité’:Le Collège électoral se prépare à remettre à Trump la perte qu’il refuse d’accepter

Beaucoup à travers le pays ont été fascinés par ses apparitions presque quotidiennes sur CNN et ailleurs où il a calmement livré des informations sur la situation en cours. Les batailles publiques de Cuomo avec le président Donald Trump ont également suscité les éloges des progressistes à travers le pays.

Pourtant, Cuomo a également été largement critiqué pour la réponse de son État à la pandémie, certains affirmant que les mesures d’arrêt à New York avaient été mises en œuvre tardivement et mal coordonnées.

Contribuer: The Associated Press