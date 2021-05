Tout simplement adoré – Les jeunes à domicile abandonnent le pouce alors que le programme Jr NBA de la Reliance Foundation se termine

Alors que les activités sportives sur le terrain à travers le pays sont en grande partie au point mort en raison de la crise actuelle du coronavirus, la série de cliniques virtuelles en direct de 12 semaines menée par le programme Reliance Foundation Jr. NBA a été largement saluée par les participants et les invités. . La session finale a eu lieu le 22 mai par le vétéran de la NBA Kendall Gill, connu comme l’un des meilleurs défenseurs du périmètre du match. Gill, qui détient le record du plus grand nombre de vols dans un match de la NBA avec 11, a suivi une formation stellaire de joueurs de la NBA, de la WNBA et de la NBA G League en plus des légendes et des entraîneurs qui ont interagi avec des jeunes enthousiastes le samedi matin pour les garder engagés dans le sport.

«Je pense que ces sessions en ligne ont un grand impact, car je sais par moi-même en tant qu’enfant, quand j’ai pu parler à des gens que j’admirais, cela signifiait le monde pour moi», a déclaré Tyrese Haliburton, Point Guard, Sacramento Kings , qui fait partie des trois finalistes pour le prix NBA Rookie of the Year.

«Ce sont des conversations et des discussions que je chérirai pour le reste de ma vie. Je pense que c’est important, surtout dans une période comme celle-ci où l’interaction est limitée et où tout le monde doit rester à l’intérieur, plus que vous ne le souhaiteriez. »

«Je pense que des programmes comme Reliance Foundation Jr. NBA non seulement intéressent les jeunes enfants à être actifs, mais les aident également à réaliser des rêves de se rendre potentiellement en NBA ou d’utiliser le basket-ball comme moyen de poursuivre leurs études ou de parcourir le monde». a ajouté Roy Hibbert, ancien joueur de la NBA.

Les séances ont été conçues pour encourager les participants à rester «actifs à la maison» en participant à des exercices et à des activités physiques. Compte tenu des défis posés par la pandémie, les exercices ont été conçus de manière à ce que les enfants puissent les exécuter à l’intérieur de leurs maisons. Plutôt que d’avoir à se concentrer sur une présentation à sens unique tout au long d’une session, les enfants, les entraîneurs et les professeurs d’éducation physique participants ont été encouragés à participer activement aux exercices, en s’assurant qu’ils deviennent des collaborateurs enthousiastes dans toute la routine avec leurs instructeurs spécialisés. . Les sessions ont attiré plus de 2000 participants au cours de la période de 12 semaines.

«Les entraîneurs étaient excellents», a déclaré Ravinder Singh, un étudiant participant. «Ils ont la passion, l’expertise, les connaissances et la patience d’enseigner. Les entraîneurs ont non seulement démontré un mouvement particulier, mais nous ont également expliqué comment l’utiliser dans une situation de jeu réelle.

«J’ai tout simplement adoré», s’est exclamé Isha Kashyap, une autre étudiante participante. «J’ai réfléchi aux mouvements que je pourrais utiliser dans le jeu et sur quoi je pourrais travailler à la maison. Mon entraîneur savait vraiment ce qu’elle faisait et je suis partie confiante quant à ce que j’ai appris au cours de la séance.

«Ils enseignent le jeu de la bonne façon en le rendant amusant, en améliorant les compétences et en offrant un environnement sûr pour faire des erreurs et apprendre», a ajouté Bhupinder Kaur, parent de l’un des élèves participants. «Mon fils s’est amélioré et son niveau de confiance a augmenté. Je m’assois souvent et je regarde les pratiques avec étonnement et ce que ces jeunes sont invités à faire et peuvent pourtant accomplir avec la pratique.

Depuis sa création en 2013, le programme Reliance Foundation Jr. NBA a atteint plus de 11 millions de jeunes dans 13 000 écoles de 34 villes à travers l’Inde. L’initiative menée numériquement cette année a permis à l’écosystème de basket-ball en constante croissance des enfants, des enseignants, des entraîneurs et des parents de continuer à investir dans le sport malgré les défis posés par la pandémie. Pour les instructeurs également, bien qu’opérer dans des circonstances radicalement changées était un défi unique, ils ont été encouragés par l’enthousiasme et la volonté des participants à embrasser la nouvelle réalité.

«Ce sont des temps sans précédent et malheureusement, nous vivons tous à une époque que nous n’avons jamais vécue auparavant», a déclaré Ticha Penicheiro, légende de la WNBA. «Si nous pouvons avoir un peu plus de motivation, comme ces sessions, c’est incroyable. Nous devons tous nous réinventer. C’est donc le meilleur moment pour faire des choses à la maison. »

«Au cours de mes années de formation, tout mot d’encouragement de la part des seniors a toujours été très important pour moi et des programmes comme Reliance Foundation Jr. NBA permettent aux jeunes d’avoir ces interactions», a ajouté Princepal Singh, ancien joueur de la G League Ignite. «Cela fait du bien d’essayer d’inspirer les jeunes et de les aider à s’engager sur la voie de la réalisation de leurs objectifs.»

Les légendes de la NBA Sam Perkins et Nikoloz Tskitishvili, les joueurs de la WNBA Sydney Colson, Azura Stevens, Dearica Hamby & Ebony Hoffman et Roy Rana, entraîneur adjoint des Sacramento Kings figurent parmi les autres qui ont dirigé des sessions au cours de la série de 12 semaines.

