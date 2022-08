Tout se plie maintenant | Charge rapide 124

Cette semaine a été une fête pliable, avec non pas un, pas deux, pas même trois, mais quatre nouveaux téléphones pliables annoncés en succession rapide – en fait, ils ont tous fait leurs débuts dans les 24 heures les uns des autres.

Tout d’abord, Samsung a donné un lancement mondial aux Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. Après des mises à jour transformatrices des modèles de l’année dernière, cette année est davantage une question d’itération, mais il y a encore beaucoup à aimer ici. Le Flip 4 en particulier a été repensé pour corriger les plus gros défauts de son prédécesseur, tandis que le Fold 4 bénéficie de proportions améliorées et d’une mise à niveau sérieuse de l’appareil photo.

Pour ne pas être en reste, Motorola a tenu son lancement retardé du Razr 2022 en Chine. Avec un Snapdragon 8+ Gen 1 à l’intérieur, cela correspond aux spécifications du Flip 4 de Samsung, et peut également l’emporter sur son rival coréen en termes de performances de l’appareil photo, avec un tireur arrière de 50Mp. Ajoutez un écran de couverture plus grand, un écran interne de 144 Hz et un design élégant, et Samsung pourrait avoir une véritable concurrence lorsque le Razr sera lancé dans le monde plus tard cette année.

Enfin, Xiaomi a organisé son propre lancement chinois, dévoilant son deuxième téléphone pliable : le Mix Fold 2. Ce téléphone pliable de style livre est un rival du Z Fold 4 avec un design étonnamment fin – seulement 5,4 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert – avec des spécifications solides. et un autre appareil photo de marque Leica.

