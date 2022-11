Tout savoir sur son mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Dave Chappelle et sa femme Elaine sont mariés depuis 2001.

Ils vivent dans l’Ohio avec leurs trois enfants.

Dave Chappelle animera “Saturday Night Live” le 12 novembre.

Dave Chappelle est immédiatement reconnaissable par tout fan de comédie. Il est connu depuis sa série Comedy Central Spectacle de Chappelle a fait ses débuts en 2003. Avant d’avoir sa propre émission, il a joué dans une poignée de films comme The Nutty Professor, Robin Hood: Men In Tights, et beaucoup plus. Après avoir quitté Spectacle de Chappelle, Dave, 49 ans, a pris un certain temps hors des projecteurs, réalisant occasionnellement des spectacles de stand-up. Il a fait un grand retour en 2017, en publiant deux émissions spéciales sur Netflix, et il publie régulièrement du matériel depuis. Bien que de nombreux fans saluent son retour, il a également reçu beaucoup de réactions négatives pour son matériel, y compris de nombreuses blagues qu’il a faites sur les personnes transgenres.

Tout au long des nombreuses phases de sa carrière, il y a eu une femme à ses côtés : Élaine, 48. Bien qu’elle soit une personne très privée, la femme du comique a trouvé sa place dans une grande partie de son matériel de stand-up. Elle a également accompagné occasionnellement son mari à différents événements sur le tapis rouge au fil des ans. Malgré de nombreux hauts et bas au fil des ans, Elaine a été à ses côtés. Avant d’héberger Saturday Night Live, découvrez tout ce que vous devez savoir sur elle ici!

Dave et Elaine sont mariés depuis plus de 20 ans.

Elaine a été aux côtés de Dave pour le meilleur et pour le pire, et c’est en partie pourquoi il pense qu’elle est la partenaire idéale. Il a réfléchi sur leur histoire ensemble lors d’une interview sur Le spectacle Howard Stern. Il a révélé qu’elle était capable d’être franche avec lui, même sur les sujets les plus difficiles, car ils avaient tellement traversé. “Elle était avec moi quand j’étais pauvre”, a-t-il dit, via Parade. “Ma femme, si ça devient vraiment grave, elle me le fera savoir, comme, ‘Oh, tu devrais regarder ça.’ Mais pour la plupart, j’essaie de ne pas y prêter attention parce que vous ne voulez pas être prudent en tant que comédien.

Le couple a trois enfants.

Dave et Elaine sont tous deux des parents aimants pour leurs trois enfants. Leur premier fils Sulayman est né à peu près au moment où ils se sont mariés en 2001. Leur deuxième fils Ibrahim est née en 2003, et leur fille Sanaa en 2009. Le Équanimité Le comédien a admis que ses enfants l’avaient aidé à mettre sa vie en perspective. “Tout a changé après que j’ai eu des enfants”, a-t-il déclaré dans une interview en 2017 avec Nouvelles de CBS. « J’ai pris ma vie professionnelle plus au sérieux. Et je pense qu’en tant que mec, j’avais plus de profondeur après avoir eu des enfants.

Elaine est une mère au foyer.

Alors que Dave parcourt le monde en tant que comédien, il semble qu’Elaine se concentre principalement sur la prise en charge de sa famille. Au début de leur mariage, Dave a admis qu’elle voyageait parfois avec lui lorsqu’il avait des séjours prolongés dans différents endroits lors d’une interview en 2001 avec Howard Stern. « Parfois, quand je fais un concert, je ne reste qu’une seule nuit dans un endroit. Parce qu’on a le bébé, oublie ça mec. Elle va rester à la maison, mais si je suis dans un endroit pendant un bout de temps, elle viendra me rencontrer », avait-il déclaré à l’époque.

Bien que leurs deux fils soient de jeunes hommes, il n’est pas clair si plus de 20 ans plus tard, Elaine suit toujours la même idée. Leur fille est encore préadolescente. Dave a expliqué à quel point ses enfants étaient heureux de le voir après une tournée dans l’une de ses émissions spéciales Netflix 2017. “Quand mes enfants étaient petits et que le bus touristique s’arrêtait à la maison, [they’d] déborder. « Papa est à la maison, hourra ! » Puis, au fil des années, ils devenaient moins intéressés. ‘Hé tout le monde, regardez : c’est M. Promises de retour de la route’ », a-t-il dit.

Avant, elle voulait être chef professionnelle.

Avant d’avoir leur premier enfant, Elaine avait ses propres activités créatives : les arts culinaires. Bien qu’elle n’ait peut-être pas poursuivi une carrière dans l’industrie des services ou en tant que chef célèbre, Dave a expliqué que sa femme est toujours un maître en cuisine. “Elle ne travaille pas comme chef professionnelle, [but the kids] mange régulièrement comme des rois à la maison, grâce à ses excellentes compétences culinaires », a-t-il déclaré dans un passé entretien, par Netline.

Le couple a déménagé dans l’Ohio pour élever leur famille.

Alors que les deux plus grandes villes de comédie sont souvent considérées comme New York et Los Angeles, Dave a choisi de s’installer dans un endroit un peu différent : Yellow Spring, Ohio. Pendant la pandémie de COVID-19, Dave a transformé sa ville en une oasis de comédie, organisant des spectacles en plein air pour les habitants. Il a également filmé son spécial stimulant 8h46, où il a parlé de la mort de George Floyd.

L’ère du spin Le comédien a déclaré qu’il aimait la petite ville, car cela lui permettait de se détacher du sentiment d’être une grande célébrité. “On me rappellera que je suis une célébrité ici, mais je n’y pense pas du tout jusqu’à ce que quelqu’un me demande un selfie ou quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré dans un Nouvelles de la SCB interview.