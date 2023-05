Tout savoir sur ses mariages – Hollywood Life

Voir la galerie





Glenn Close est devenu un nom familier pour avoir joué Alex Forrest dans « Fatal Attraction » en 1987

La star de « Hillbilly Elegy » a été nominée pour 8 Oscars sans victoire

Elle a été mariée trois fois et a un enfant

Glenn Fermer a eu l’une des carrières les plus incroyables d’Hollywood. Elle est trois fois lauréate des Emmy, Golden Globe et Tony Awards et a remporté trois nominations aux Grammy Awards. Son travail cinématographique – y compris Le Monde Selon Garp, Le Grand Froid, Le Naturel, Attraction Fatale, Liaisons Dangereuses, Albert Nobbs, La Femme et Hillbilly Élégie – lui a également valu 8 nominations aux Oscars.

Et bien que Glenn n’ait pas encore remporté l’insaisissable Oscar et soit l’un des acteurs les plus nominés sans victoire, cela ne la dérange pas du tout. « Je ne pense pas être une perdante », a-t-elle déclaré après avoir perdu l’Oscar de la meilleure actrice face à Minari étoile Youn Yuh-jung en 2021, par Salon de la vanité. « Qui dans cette catégorie est un perdant ? Vous êtes là, vous êtes cinq personnes honorées pour le travail que vous avez fait par vos pairs. Quoi de mieux que ça ?

La native de Greenwich, Connecticut, née en 1947, allait connaître autant de succès dans sa vie personnelle que professionnelle, trouvant l’amour plusieurs fois et accueillant une belle petite fille en cours de route, dont elle jaillit souvent sur elle. Instagram. Bien que les trois mariages n’aient peut-être pas fonctionné, comme ses nominations aux Oscars, Glenn ne se sent pas non plus vaincue dans cette catégorie. « Trop de femmes se définissent en termes d’homme », a dit Glenn Personnes. « Je considère les hommes et les femmes comme deux espèces différentes. Catherine Hepburn ont dit qu’ils devraient vivre à côté et se rendre visite de temps en temps. Pas une mauvaise idée. » Rencontrons les trois anciens maris de Glenn et le père de sa fille ci-dessous.

Cabot Wade

Glenn n’avait que 22 ans en 1969 lorsqu’elle s’est mariée pour la première fois. Son mari, Cabot Wade, faisait partie d’une troupe musicale associée à un groupe religieux appelé Moral Re-Armament. « Je pense que c’était essentiellement un mariage arrangé, en fait », a-t-elle déclaré. Parade en 2021. Ce premier mariage s’est terminé par un divorce précoce et Glenn est partie pour William & Mary en Virginie, où elle a dit qu’elle « avait vraiment commencé à être moi-même, à prendre vie ».

James Marlas

Deux ans après sa première nomination aux Oscars pour Le monde selon Garp en 1982, Glenn a épousé un homme d’affaires James Marlas. Ils ont divorcé trois ans plus tard et on ne sait pas grand-chose de leur relation.

David Shaw

Glenn allait épouser un ingénieur en biotechnologie David Shaw lors d’une petite cérémonie dans le Maine en 2006. Après neuf ans de mariage, ils ont décidé de se séparer. « Le divorce était mutuel », a déclaré le représentant de Glenn E ! Nouvelles à l’époque en 2015. « Elle n’a pas divorcé. »

Jean Stark

Au moment où Glenn a effrayé le public avec son incroyable interprétation dans Attraction fatale en 1987, elle était en couple avec un producteur de cinéma John Stark, qu’elle avait rencontré sur le tournage de Le monde selon Garp. Le couple a eu une fille, Annie, en 1988. Ils se sont séparés au début des années 1990 mais sont restés les champions de la coparentalité pour Annie, qui est également actrice. « Je remercie mes parents de m’avoir gardé les pieds sur terre et d’avoir gardé les choses normales », a déclaré Annie Personnes en 2018. « J’ai toujours mes plus vieux amis depuis le lycée. C’était un endroit merveilleux pour grandir.

