Tout savoir sur ses 8 enfants – Hollywood Life

Crédit d’image : Peter Brooker/Shutterstock

Marie Osmond est une actrice et chanteuse surtout connue pour sa famille du show business The Osmonds.

Elle a au total huit enfants.

Marie s’est remariée avec son premier mari, Steve Craig, en 2011.

La star effectue actuellement une tournée de Noël 2022 à travers les États-Unis.

Marie Osmond63 ans, sœur cadette d’une icône de la musique Donny Osmond, 65 ans, et membre de la famille du show business The Osmonds, venait d’une grande famille, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait transmis ce sentiment à sa propre progéniture. L’actrice, qui ne faisait pas partie du groupe de chant de sa famille, mais qui est néanmoins devenue célèbre dans la musique country dans les années 70 et 80, a huit enfants au total : Étienne, Jessica, Rachel, Michael, Brandon, Brianna, Matthieuet Abigaïl. Elle est mariée à Steve Craig, avec qui elle était mariée de 1982 à 1985. Et plus tard, en 2011, les deux se sont remariés. Découvrez-en plus sur les enfants de la chanteuse ici, dont trois sont ses enfants biologiques et cinq qui sont adoptés.

Stéphane Blosil

Stephen est le fils aîné de Marie, né le 20 avril 1983 sous le nom de Stephen James Craig. Marie a accueilli Stephen avec son premier mari, Steve, un basketteur de l’Université Brigham Young, après leur mariage en 1982. Les deux ont finalement divorcé en 1985 et Marie a épousé le producteur de musique. Brian Blosil Peu après. Brian a fini par adopter officiellement Stephen.

Stephen partage ses trois enfants avec sa femme Claire, les goûts dont grand-mère Marie adore poster sur ses réseaux sociaux ! Stephen a brièvement suivi les traces de sa mère dans le show-business lorsqu’il est apparu dans le film de 1989 Ce n’était presque pas Noël aux côtés de son oncle, Wayne Osmond. Le joueur de 39 ans a également sorti un album en 2003, intitulé c’est ce que tu as.

Jessica Marie Blosil

Jessica est le premier enfant de Marie et maintenant ex-mari, Brian, adopté près de deux ans après sa naissance (17 décembre 1987). Contrairement à sa mère, Jessica a préféré rester à l’écart des projecteurs, travaillant comme policière et conseillère à Provo, dans l’Utah.

En 2009, Jessica est devenue bisexuelle et a épousé sa petite amie de longue date, Sara, dix ans après. Marie a longtemps soutenu sa fille, célébrant leur union le 7 juillet 2019 avec une douce photo sur Instagram. “Félicitations à ma fille chérie Jessica et sa nouvelle épouse Sara !” s’exclama-t-elle. “Je suis tellement content d’avoir pu prendre l’avion pour la journée pour être à l’écart d’une si heureuse occasion ! Je ne pourrais pas vous aimer plus tous les deux ! Bienvenue dans notre famille!”

Rachel Lauren Blosil

Rachel était le premier enfant biologique de Marie et Brian, né le 19 août 1989. Bien que Marie ait révélé qu’elle et Rachel étaient «très similaires à bien des égards», par Plus proche hebdomadaire, Rachel n’a finalement pas suivi les traces de chanteuse de sa mère, optant plutôt pour être costumière et coiffeuse. Rachel a épousé son mari, Gabriel Krugerlors d’une petite cérémonie à Park City, Utah en 2013, et ils partagent deux enfants ensemble, Fusée Jade et Loup.

Michel Blosil

Michael était le prochain enfant adopté de Marie et Brian, né le 4 mai 1991. Malheureusement, il est décédé d’un suicide en 2010, car Marie a révélé que son fils avait été victime d’intimidation en grande partie en raison de sa sobriété. La mère accablée de chagrin a publié un doux hommage à son défunt fils le jour de son anniversaire en 2017, partageant qu’il est né le jour de l’anniversaire de sa grand-mère. “Je t’aime mon ange!” elle a légendé le message doux-amer.

Brandon Warren Blosil

Marie et Brian ont adopté Brian quand il était bébé, et son anniversaire se révèle être en novembre 1996. Bien que Brandon ait suivi les traces de sa mère quelque peu en se lançant dans le business de la musique, son groupe, Navarre, n’est pas exactement à la Osmond Family. Le groupe, qui est basé à Las Vegas, Nevada, se décrit comme « metalcore » et a un son rock plus avant-gardiste.

Brianna Patricia Blosil

Brianna, une autre enfant adoptée, est née le 19 novembre 1997 et travaille actuellement comme maquilleuse. Brianna est mariée à David Schwep et le couple partage deux enfants ensemble, Maude Bailey Moon Schwep et Mabel Amarantha-Rayne Schwep. Brianna a fait face à des défis avec Maude, sa première, qui a été placée aux soins intensifs pour enfants à sa naissance en 2019, par PERSONNES. Heureusement, le nouveau-né s’en est sorti et Brianna a donné naissance à Mabel le 9 août 2020. Grand-mère Marie a partagé un post Instagram touchant à son arrivée, notant que le nouveau-né était un «rappel» que la vie consistait à avoir de la joie.

Matthieu Richard Blosil

Matthew est le deuxième enfant biologique de Marie avec Brian et est né le 6 juillet 1999. Matthew est très musical comme sa mère, ayant déjà voyagé à travers le pays en tant que saxophoniste dans son groupe de lycée, se produisant au Carnegie Hall et au Macy’s Day. Parade. Matthew est le plus jeune fils du chanteur de “Meet Me in Montana”, ayant célébré son 22e anniversaire en 2021. “Joyeux anniversaire !!! Vous avez 22 ans ! Je t’aime tellement !!!!”, s’est extasié Marie dans un post Instagram.

Abigail Olive May Blosil

La plus jeune de l’équipage de Marie est Abigail, qui est née le 5 septembre 2002. Contrairement à ses frères et sœurs aînés, Abigail profite toujours de ses jeunes années, terminant récemment sa dernière année de lycée en 2021. Bien qu’elle n’ait peut-être pas autant de responsabilités que sa Frères et sœurs pour le moment, Abigail a fait face à des tensions au sein de la famille vers 2007, lorsque Marie et Brian ont décidé de se séparer.

Comme mentionné précédemment, Marie a fini par se remarier avec son premier mari, Steve, qui remplit assez bien le rôle de beau-père, selon le chanteur de “Paper Roses”. “Je sais que je ne trouverai jamais personne que j’aime ou respecte plus que Steve. Je suis tellement heureuse et j’ai hâte de partager ma vie avec Stephen, qui est un homme incroyable ainsi qu’un père formidable pour mes enfants », a-t-elle déclaré précédemment. Plus proche hebdomadaire.

