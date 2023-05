Tout savoir sur ses 5 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Harrison Ford est un acteur célèbre, surtout connu pour Guerres des étoiles et Indiana Jones.

Il a cinq enfants de ses trois mariages.

Il a adopté son plus jeune enfant avec sa femme Calista Flockhart.

Acteur Harrison Ford est connu pour avoir dirigé certaines grandes franchises cinématographiques comme Guerres des étoiles et Indiana Jones, sauvant le monde une mission à la fois. Mais lorsque le Dr « Indiana » Jones raccroche son chapeau emblématique, il tourne son attention vers sa famille. L’acteur de 80 ans a été marié trois fois et a quatre enfants biologiques, Ben55, Villard54, Malcom35, et Géorgie32 ans, plus un enfant adopté, Liam22.

Découvrez-en plus sur ses enfants, du plus âgé au plus jeune ci-dessous!

Ben Ford

Ben, né en septembre 1967, est le premier des deux enfants que Harrison partage avec sa première femme, Marie Marquart. Harrison et Mary se sont mariés de 1964 jusqu’à leur divorce en 1979. Ben s’est avéré être un chef et un restaurateur assez accompli, copropriétaire du pub gastronomique Ford’s Filling station à Los Angeles, en Californie. Il a également écrit un livre, Apprivoiser le festin, qui présente des illustrations et des photos étape par étape pour « cuisiner avec le feu et nourrir une foule ». Ben a deux enfants, Waylon et Éthanavec sa femme Emilie.

Willard Ford

Le deuxième enfant de Harrison avec Mary, Willard, est né le 14 mai 1969. Tout comme son frère, Willard est devenu un entrepreneur à part entière, créant la Ludwig Clothing Company ainsi que le Strong Sports Gym. Malheureusement, en raison de la pandémie, Willard a été contraint de fermer le gymnase en écrivant : « Sans nulle part où aller, nous l’appelons d’arrêter », dans un post Instagram du 24 juin 2020. « Merci à tous pour votre fidèle patronage et votre amitié. ”

Bien que la salle de sport ait fermé ses portes, Willard a encore beaucoup de raisons d’être reconnaissant, s’occupant de deux enfants, Guiliane et Eliel.

Malcom Ford

Malcom est le troisième enfant de Harrison, né le 3 octobre 1987. Malcom est le premier des deux enfants que Harrison partage avec sa deuxième épouse, la défunte scénariste. Mélissa Mathison. Comme Harrison aime garder sa vie de famille assez privée, il a essayé de donner à ses enfants une enfance aussi normale que possible, Malcom fréquentant l’école de Jackson Hole, Wyoming.

Même avec son éducation semi-normale, Malcom s’est tout de même lancé dans le show business, apparaissant dans le film De l’eau au vin (2004) et à la tête du groupe indépendant à succès, The Dough Rollers. Le groupe a travaillé avec de grands noms de l’industrie musicale comme Jack White et Queens of the Stone Age. En conversation avec Entretien magazine en 2013, Malcom a noté qu’il n’avait pas « grandi avec la musique à la maison », mais qu’il était tombé amoureux du punk dès son plus jeune âge. « Ma mère avait parfois du Wagner, mais je me suis d’abord lancé dans la musique punk », a-t-il partagé. « Ma première cassette était Green Jellÿ. C’était le groupe dans lequel j’étais vraiment.

Géorgie Ford

Harrison a eu un autre enfant avec Melissa, une fille nommée Georgia, née le 30 juin 1990. Bien qu’elle ne soit pas aussi active à Hollywood que son père, Georgia a joué dans quelques films, notamment Histoire vraie et Le visiteur. Harrison a été particulièrement ouvert sur l’expérience de Georgia avec l’épilepsie, partageant avec le Nouvelles quotidiennes, « Elle se joint à moi pour remercier FACES (Find a Cure for Epilepsy and Seizures). J’admire beaucoup de choses chez elle. J’admire son talent, sa force. C’est mon héros. Je l’aime. »

Il a poursuivi: «Lorsque vous avez un être cher qui souffre de cette maladie, cela peut être dévastateur. Vous savez comment cela affecte leur vie, leur avenir, leurs opportunités et vous voulez désespérément trouver une atténuation. Vous voulez trouver un moyen de leur permettre de vivre une vie confortable et efficace.

Liam Ford

Harrison partage son quatrième enfant, Liam, avec sa femme actuelle Calista Flockhart, 58 ans. Harrison et Calista ont commencé à sortir ensemble après s’être rencontrés aux Golden Globes de 2002 et Harrison est officiellement devenu le père de Liam (Liam a été adopté par Calista avant de rencontrer Harrison). Le couple a fini par se marier en 2010 et continue de s’occuper de leur fils qui, pour la plupart, reste à l’écart des projecteurs. Liam est diplômé de l’Amherst College le 28 mai 2023 et ses deux parents étaient là pour le soutenir. Harrison a fièrement enroulé son bras autour de Liam alors que Calista se précipitait pour un gros câlin après la cérémonie.

