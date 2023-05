Tout savoir sur ses 3 enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Dennis Quaid est surtout connu comme acteur.

Il a trois enfants.

Dennis est marié à Laura Savoie depuis 2020.

Il a récemment déclaré publiquement qu’il aimerait faire du Texas le nouvel Hollywood.

Dennis Quaid a construit une carrière en jouant le « papa » de certaines de nos stars préférées : AnnaSophia Robb, Jake Gyllenhaalet pas moins de deux Lindsay Lohans dans le film de Disney de 1998, Le piège des parents ! Mais il n’y a que trois personnes sur Terre qui peuvent appeler Dennis « papa » dans la vraie vie – ses trois enfants ! Et deux d’entre eux, tout comme Le piège des parents, sont jumeaux.

Dennis, qui a récemment fait la une des journaux pour avoir déclaré qu’il aimerait faire du Texas la capitale mondiale du cinéma, s’est marié quatre fois et est même sorti avec Travis Barkerl’ex-femme de Shanna Moakler pendant une courte période en 2001. Après un mariage avec Scream Queen Semelles PJ (de Jean Charpentierest emblématique Halloween) a pris fin en 1983, Dennis a épousé la chérie des années 90 Meg Ryan de Il y a un courrier pour vous. Le couple a eu leur fils Jack en 1992. Malheureusement, lui et Meg se sont séparés en 2001, et il a épousé l’agent immobilier Kimberly Buffington en 2004. Kimberly et Dennis ont heureusement accueilli des jumeaux fraternels ensemble en 2007 via une mère porteuse – un garçon et une fille. Dennis est maintenant marié à un brillant Ph.D. étudiant Laura Savoie. Voici ce que vous devez savoir sur les trois enfants de Dennis !

Jack Quaid

L’aîné des enfants de Dennis Jack Henry Quaid a suivi les traces d’acteur de son père et de sa mère avec une carrière similaire ! Jack est né à Los Angeles en 1992 et a fréquenté la Tish School of the Arts de NYU. Jack est apparu pour la première fois dans un petit rôle en tant que Marvel dans Les jeux de la faim en 2012 mais a éclaté pour de vrai en tant que Hughie Campbell dans la série sur le thème des super-héros d’Amazon Prime Video Les garçons. Il est apparu dans la série télévisée HBO Vinyle en 2016 et dans Steven Soderbergh Logan chanceux en 2017.

Et il semble que Jack soit toujours sur la voie rapide pour ressembler à son père et à son oncle oscarisé Randy Quaid. Il a été choisi comme doubleur dans la série animée CBS All Access Star Trek : ponts inférieurs ; a un rôle dans la cinquième Crier film aux côtés des piliers de la franchise Courtney Cox et Neve Campbell; et apparaîtra dans Christophe Nolandrame historique Oppenheimer en 2023!

Zoé Grace Quaid

Trois ans après que Dennis se soit marié avec un agent immobilier du Texas Kimberly Buffingtonle couple est devenu parent d’une paire parfaite de jumeaux fraternels. Zoé Grace Quaid est la fille unique de l’acteur, et à en juger par ses photos avec elle, elle est devenue la fille à papa !

Née aux côtés de Thomas sous le soleil de Santa Monica, en Californie, le 8 novembre 2007, Zoe a eu un accident médical lorsqu’elle a reçu par erreur une forte dose d’héparine anticoagulante. Elle s’est remise de l’incident très public et est aujourd’hui une adolescente en bonne santé; on ne sait pas encore si elle vendra des maisons ou deviendra une actrice célèbre.

Thomas Quaid

Thomas Boone Quaid est également né le 8 novembre 2007 au St. John’s Health Center de Santa Monica, en Californie. Lui aussi a été affecté par l’incident de l’héparine à seulement 10 jours. Bien que Dennis Quaid et la mère de Thomas, Kimberly Buffington, se soient séparés, Thomas est maintenant aussi un adolescent actif !

