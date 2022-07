Tout savoir sur ses 2 mariages – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Paul Newmann a l’incroyable histoire d’amour avec sa deuxième femme Joanne Woodward à l’affiche dans le nouveau documentaire en six parties Les dernières stars du cinéma. Le film de HBO, réalisé par Ethan Hawke, se penche sur la relation des légendes hollywoodiennes qui a duré un demi-siècle. “Je suis tombé plus amoureux d’eux au fur et à mesure que je l’ai fait”, a déclaré Hawke Films classiques de Turner héberger Ben Mankiewiczpar Nouvelles de CBS. “Et plus vous vous souciez d’eux, plus vous voulez rendre justice à l’histoire.”

Alors que Paul est devenu une idole des matinées avec ses rôles emblématiques dans Butch Cassidy et The Sundance Kid, The Hustler et Cat on a Hot Tin Roof, c’est son mariage durable avec Joanna qui a suscité l’intérêt des fans car il a brisé la norme pour les couples de Tinseltown. Cependant, avant de pouvoir appeler Joanne sa femme, il devait mettre fin à son premier mariage avec Jackie Witte. Découvrez-en plus sur ces femmes incroyables qui ont volé le cœur du défunt idole, ci-dessous.

Jackie Witte

Paul est né le 26 janvier 1925 à Shaker Heights, une banlieue de Cleveland, Ohio. Après avoir fréquenté l’Université de l’Ohio pendant un moment, il s’est enrôlé dans la marine, où il a servi comme opérateur radio pendant la Seconde Guerre mondiale. Après ses fonctions, il rentra chez lui et épousa sa première femme, Jackie, le 27 décembre 1949. Le couple était tous deux acteurs et a travaillé sur leur métier avant d’accueillir son fils. Scott en 1950, fille Suzanne en 1953 et une autre fille nommée Stéphanie un an plus tard.

Tout en luttant pour trouver du travail au début de sa carrière, Paul a finalement décroché l’or lorsqu’il a décroché quelques rôles à Broadway. L’un de ses premiers, jouant comme doublure sur Pique-nique, c’est là qu’il a rencontré pour la première fois Joanne, également actrice. Leur histoire d’amour conduira finalement Paul et Jackie à divorcer en 1958.

Joanne Woodward

Née le 27 février 1930 en Géorgie, Joanne étudiera le théâtre à la Louisiana State University avant de déménager à New York où elle poursuivra ses études à l’Actor’s Studio. Elle est rapidement devenue la coqueluche du petit écran, jouant dans des productions télévisées telles que Goodyear Playhouse et Hitchcock présente. Ses compétences stellaires ont été transférées au cinéma, où elle a étonné le public et les critiques pour avoir dépeint une femme aux multiples personnalités dans les années 1957. Les trois visages d’Ève. Le rôle vaudrait à Joanne un Oscar de la meilleure actrice, pour lequel elle a été nominée trois fois de plus.

Après la finalisation du divorce de Paul avec Jackie, lui et Joanne se sont mariés le 29 janvier 1958. Le couple a continué à jouer ensemble dans un certain nombre de films, à commencer par le drame Le long été chaud. Autres inclus Rassemblez-vous autour du drapeau, les garçons ! (1958), De la terrasse (1960), Paris Blues (1961), et Un nouveau genre d’amour (1963).

Au plus fort de leur carrière, le couple puissant a accueilli trois filles ensemble : Elinor Teresa “Nell” (1959), Mélissa Stewart (1961), et Claire Olivia « Cléa » (1965). Ils défieraient le statu quo des couples hollywoodiens et resteraient mariés pendant 50 ans jusqu’à la mort de Paul d’un cancer du poumon le 26 septembre 2008. Joanne réside actuellement à Westport, Connecticut.