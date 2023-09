Tout savoir sur ses 2 enfants – Hollywood Life

Crédit d’image : Photo parfaite/Shutterstock

Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness ont deux enfants.

Ils ont adopté leur fils Oscar et leur fille Ava.

Hugh et Deborra ont annoncé leur séparation après 27 ans de mariage le 15 septembre.

Hugh Jackman54 ans, et Deborra Lee Furness, 67 ans, ont toujours parlé ouvertement de leur famille avant leur rupture choquante. Le couple, qui a annoncé le 15 septembre qu’il mettait fin à son mariage à l’amiable après 27 ans, n’a pas pu avoir d’enfants seul après que Deborra-Lee ait subi deux malheureuses fausses couches. Ils décident donc d’adopter leurs deux enfants, oscar23, et Ava18 ans. Lorsqu’ils ont annoncé leur séparation, Hugh et Deborra-Lee ont déclaré que leur « famille a été et sera toujours notre plus haute priorité ».

Hugh et Deborra-Lee ont toujours été des parents aimants envers leurs enfants. « Je ne les considère pas comme des enfants adoptés, ce sont nos enfants », a déclaré l’acteur australien. Le soleil héraut en 2011. « Nous pensons que les choses se sont passées comme elles étaient censées se produire. De toute évidence, biologiquement, ce n’était pas la façon dont nous étions censés avoir des enfants.

Oscar et Ava sont tous deux métis. « Nous avons spécifiquement demandé un enfant métis parce qu’il y avait un plus grand besoin. Les gens attendront 18 mois pour adopter une petite fille blonde ; pendant ce temps, les enfants biraciaux sont refoulés », a gracieusement déclaré Hugh. Personnes en 2007.

Continuez à lire pour en savoir plus sur la vie d’Oscar et d’Ava Jackman.

Oscar Jackman

Né en 2000, l’aîné de Hugh a actuellement 23 ans. Il est d’origine afro-américaine, caucasienne, hawaïenne et cherokee.

Oscar embrasse clairement son héritage. « Quand mon fils était plus jeune, il a découvert qu’il était en partie bosniaque, alors nous sommes allés chercher ce livre de cuisine croate/bosniaque et il était très fier de l’avoir avec lui quand il avait 7 ans », a déclaré sa mère Deborra. Personnes en 2020.

Oscar semble être un homme à femmes ! « Une fois, il était sur la plage. Il parlait à une fille, il avait environ 13 ans, il parlait à une fille, qui, je suppose, avait environ 15 ans, et il a commencé à marcher vers moi. X Men la star a dit Divertissement hebdomadaire en 2018. «Il s’est approché de moi et il a commencé à marcher devant la fille, et il a dit : ‘Papa, papa, papa, elle arrive.’ Je lui ai dit que tu étais Wolverine, vas-y. Je me disais : « Je suis l’ailier de mon garçon de 13 ans. »

Oscar a quitté le lycée en 2019 et poursuit actuellement ses études dans la région de New York, selon Plus proche chaque semaine. Apparemment, une fois devenu adulte, Oscar est devenu plus provocateur envers son père. « Chaque fois que je lui demande de faire quelque chose ou de m’écouter, il me dit simplement : « Je suis un adulte maintenant. Je peux faire ce que je veux », a déclaré Hugh, selon Le courrier quotidien.

Ava Jackman

Apparemment entrée au lycée vers 2019, Ava est d’origine moitié mexicaine et moitié allemande. Elle a également suivi des cours de danse pendant son adolescence. « Ma fille danse et je vais la regarder », a déclaré Hugh. Plus proche chaque semaine. « Mais après Le plus grand showman J’avais 60 jeunes filles en tutus qui s’approchaient de moi et ma fille m’a dit : « Tu ne viens plus danser ! » » De toute évidence, la plus jeune fille de Hugh n’est pas en phase avec le statut de superstar de son père.

Hugh et Ava sont souvent photographiés ensemble. En septembre 2020, les deux hommes se sont promenés à New York tout en promenant leurs chiens et en portant une tenue décontractée, selon Le courrier quotidien. On dirait qu’Ava aime passer du temps de qualité avec son père !