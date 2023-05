Tout savoir sur Maureen Blumhardt – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Hahn Lionel/ABACA/Shutterstock

Charles Barkley a été 11 fois All-Star NBA

Le natif de l’Alabama est devenu un célèbre analyste sportif à la télévision après sa carrière de basket-ball professionnel

Il s’est marié en 1989 et a un enfant

Charles Barkley ne peut s’empêcher de devenir plus aimé par les fans de la NBA année après année. Le natif de l’Alabama, né en 1963, est devenu un héros sportif en tant qu’attaquant de pointe et 11 fois All Star tout en jouant pour les Philadelphia 76ers, les Phoenix Suns et les Houston Rockets. Après sa retraite sportive, « Sir Charles » a ensuite été accueilli dans les salons américains en tant qu’analyste sportif télévisé hilarant sur TNT et CBS Sports.

L’homme, le mythe et la légende seraient tout aussi aimés de sa femme, Maureen Blumhardt. Le couple est marié depuis plus de trois décennies et est toujours aussi fort. Rencontrons la magnifique dame, qui n’a pas de présence sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, mais qui peut être vue icidessous.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Que fait Maureen ?

Lorsque Charles a rencontré Maureen, apparemment après l’un de ses matchs, elle sortait d’une carrière de mannequin réussie. Après leur mariage, elle s’est beaucoup impliquée dans des efforts humanitaires tels que la Fresh Start Women’s Foundation, selon leur site Web.

Quand se sont-ils mariés

Charles et Maureen ont eu une brève période de fréquentation et l’ont officialisée en 1989. Ils ont également accueilli leur unique enfant cette année-là, sa fille Christiana Barley.Le fier papa avait précédemment révélé que le prénom de sa fille avait été inspiré par Christiana Mall dans le Delaware, dans un épisode de son podcast, Le Hammam. « Il y a un centre commercial Christiana dans le Delaware que je fréquentais toujours. C’est ainsi qu’elle a obtenu son nom, Christiana », a-t-il déclaré. Quand Ernie lui a demandé : « Pourquoi ? », il a répondu de façon hilarante : « Je ne sais pas. J’aime juste le centre commercial.

Le secret de leur mariage

Rester ensemble pendant plus de 3 décennies est tout un exploit pour les gens d’Hollywood. Charles a même plaisanté en disant que le seul « secret » de son long mariage réussi est qu’il est parti tout le temps. «Eh bien, n ° 1, je suis souvent parti. Cela aide toujours », a-t-il plaisanté dans un 2021 Sports illustrés interview, avant d’ajouter: « Je pense que la raison principale est qu’elle accepte mes défauts et tout. Elle ne me juge pas, m’accepte comme je suis, c’est une mère formidable.

Plus Nouvelles des célébrités

Madonna est presque venue entre eux

Maureen Blumhardt, épouse de Charles Barkley : 5 faits rapides que vous devez savoir – https://t.co/rNIDYjmNIM pic.twitter.com/k3cEjVjrjz – Bonne journée 24 (@CryptoTech24) 11 mai 2017

Comme les super fans le savent, leur romance a été presque contrecarrée par les rumeurs d’une aventure entre Charles et Madonna ! Lors de la finale de la NBA en 1993, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Sir Charles flirtait avec la superstar Madone. Même après que Charles l’ait nié, la rumeur ne partirait pas. À un moment donné, la star a cru que l’incident avait causé une crise cardiaque à sa belle-mère. selon le Tribune de Chicago. « Elle (sa belle-mère) a eu beaucoup de stress à cause des blagues sur moi et Madonna (sortir ensemble) et a été harcelée par des gens (médias) appelant la maison », a déclaré Charles au point de vente en juin 1993. « Elle est ne va pas bien en ce moment et c’est une préoccupation majeure. Je ne l’ai rencontrée (Madonna) qu’une seule fois lorsqu’elle était à Phoenix. Nous ne sortons pas ensemble. Nous n’avons pas de relation. »

« Ils devraient laisser ma femme et ma fille tranquilles. Quand ma femme sort, ils jouent des chansons de Madonna, ils appellent ma belle-famille. Ce truc est ridicule, incroyable. Rien ne s’est passé. J’essaie de me concentrer sur la finale, mais c’est du harcèlement pour moi et ma famille. Charles et les Phoenix Suns perdraient contre Michael Jordan et les Chicago Bulls.

Lien connexe En rapport: Christiana, la fille de Charles Barkley : rencontrez son unique enfant

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.