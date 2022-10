Tout savoir sur Matthew Alan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mark Von Holden/Invision/AP/Shutterstock

Camille Luddington est une actrice préférée des fans de la longue série L’anatomie de Grey. L’actrice d’origine anglaise est un incontournable de la série depuis 2012 dans le rôle principal du Dr Jo Wilson. Outre le drame hospitalier classique, Camilla, 38 ans, est également connue pour avoir interprété le célèbre personnage de jeu vidéo Lara Croft dans le classique Pilleur de tombe série.

Plus à propos Camille Luddington

Son rôle sur L’anatomie de Grey n’est pas son seul engagement à long terme. Camilla est mariée à Matthieu Alain, 42 ans, depuis trois ans, et ils semblent tellement amoureux. En savoir plus sur Matthew et le mariage de l’actrice ici !

Comment Camilla et Matthew se sont-ils rencontrés ?

Alors que Camilla est une actrice bien-aimée pour son rôle dans Grey’s et Matthew est un acteur établi, le couple s’est en fait rencontré bien avant qu’ils n’aient tous deux leurs grandes pauses. L’actrice a révélé que les deux premiers se sont croisés lorsqu’ils travaillaient dans un restaurant lors d’une interview en 2018 sur Aujourd’hui. “Il y a longtemps, nous avons en fait attendu des tables ensemble lorsque nous sommes arrivés à Los Angeles”, a-t-elle déclaré. Bien qu’il ne soit pas clair si c’est à ce moment-là qu’ils se sont rencontrés pour la première fois, ils remontent définitivement ensemble. Le couple s’est fiancé en 2018, peu de temps après que Matthew ait fait une apparition sur L’anatomie de Grey.

Matthieu est aussi acteur

Comme mentionné précédemment, Matthew est également acteur. Bien qu’il n’ait pas eu de rôles de longue date qui aient duré aussi longtemps que le mandat de sa femme sur Grey’s, il est apparu dans un certain nombre de séries acclamées par la critique. Plus particulièrement, il a joué Seth Massey dans le drame Netflix 13 raisons pour lesquelleset il a également eu des rôles récurrents dans les émissions Chute de neige et Château de Pierre. Plus récemment, il a joué l’officier Joseph Gabrish dans le Jeffrey Dahmer mini-série Monstre.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Ils se sont mariés en 2019

Après des années de fréquentation, le couple s’est officiellement marié lors d’une cérémonie le 17 août 2019. Camilla avait annoncé que Matthew avait proposé dans une publication Instagram de janvier 2018. “Sooo c’est arrivé le soir du Nouvel An. Je ne suis même pas sûr d’avoir laissé Matt passer sa proposition avant de commencer à crier OUI OUI OUI !! Bien sûr, c’était un oui ! a-t-elle écrit, partageant une photo de sa fille cherchant la bague.

Camilla a partagé de nombreuses photos de leur mariage avec une vue magnifique sur l’océan Pacifique sur son Instagram. Elle a parlé du mariage dans une interview avec Personnes. “La chose que j’ai toujours dit à Matt, c’est que je voulais juste voir l’océan”, a-t-elle déclaré. «Nous nous sentons déjà mariés parce que nous avons un enfant de 2 ans. Mais il y a quelque chose de romantique pour nous dans le fait de solidifier cette unité familiale en organisant la cérémonie et en faisant en sorte que Hayden soit présent. Pour être honnête, je suis juste ravi d’entrer dans cette nouvelle normalité de la vie conjugale.

Lien connexe Lié: Les enfants d’Ellen Pompeo : tout ce qu’il faut savoir sur les 3 petits de la star de “Grey’s Anatomy”

Qu’a dit Camilla à propos de son mari ?

Camilla partage régulièrement des photos de son mari et de ses enfants sur son Instagram, et il est clair qu’ils ont une relation amoureuse. Même s’ils semblent totalement amoureux, Camilla a révélé que Matthew était devenu un peu jaloux lorsque son personnage s’est marié le L’anatomie de Grey dans une interview de septembre 2018 avec Divertissement ce soir. «Je partais ce matin-là et il m’a dit: ‘Bye! Bonne chance avec votre mariage à quelqu’un d’autre », a-t-elle plaisanté. “Nous avons tourné notre mariage télévisé dans un endroit appelé Calamigos Ranch à Malibu, en Californie, et Matt est venu visiter le plateau et il est monté dessus et nous nous sommes dit : ‘Merde !’ Parce que c’était tellement magnifique et qu’ils organisent des mariages là-bas et il a dit: “Nous aurions pu le faire ici, mais maintenant, vous et Alex l’avez pris!”

Matthew et Camilla ont deux enfants

Camilla se réfère régulièrement à elle et à son mari comme “maman et papa” sur son Instagram, en partie parce qu’ils ont deux enfants. Le couple a annoncé avoir accueilli leur première fille Hayden, 5, dans une publication Instagram en avril 2017. Camilla a plaisanté en disant que Hayden pense qu’elle est un «super-héros» dans une interview de 2022 avec Elle. Camilla a annoncé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant en mars 2020. Elle a partagé qu’elle avait donné naissance à son fils Lucas, 2, en août de cette année. “Matt et moi sommes TELLEMENT heureux d’annoncer la naissance de notre adorable bébé BOY Lucas, autrement connu comme mon petit lion”, a-t-elle écrit sur Instagram.