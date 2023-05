Tout savoir sur Magic: The Gathering’s Lord of the Rings Set

Magic: The Gathering apporte certains des personnages les plus emblématiques de l’histoire fantastique à son jeu de cartes à collectionner. Les sorciers, les elfes et les chevaliers font partie de MTG depuis des décennies, mais des personnages comme Gandalf, Galadriel et Eowyn apparaîtront pour la toute première fois dans le prochain set du Seigneur des Anneaux : Contes de la Terre du Milieu de Magic.

Le nouveau crossover Lord of the Rings est la dernière entrée de la série Magic’s Universes Beyond, qui amène des personnages d’autres franchises dans le jeu de cartes. Certains des croisements d’univers au-delà ont été inattendus – The Walking Dead et Street Fighter, par exemple – mais Le Seigneur des anneaux semble être une opportunité évidente, compte tenu de l’énorme stature des livres et des films de fiction fantastique.

Comme d’habitude, les nouvelles cartes seront disponibles dans une gamme de styles de cartes différents et de produits différents. Voici un bref aperçu des différentes façons de collecter les cartes magiques du Seigneur des Anneaux lors de leur sortie le 23 juin.

Kit de démarrage

Grand fan du Seigneur des Anneaux, mais vous n’avez jamais joué à Magic auparavant ? Le Kit de démarrage MTG Seigneur des Anneaux vous offre deux decks prêts à jouer – l’un sur le thème d’Aragorn et d’Arwen, et l’autre sur le thème de Sauron. Ouvrez simplement le kit de démarrage, lisez les règles de base et vous êtes prêt à partir.

Sorciers de la côte

Sorciers de la côte

Boosters de draft, set et collector

Ce sont vos principaux produits Magic. Amplificateurs de brouillon sont votre référence pour les événements de brouillon et scellés, en construisant des decks avec les cartes que vous sortez de quelques paquets. Set boosters vous permettent d’ouvrir des packs avec un peu plus de variété dans la rareté et les traitements. Et boosters de collection vous donnent accès à plus de cartes brillantes et de cartes avec des traitements spéciaux, et c’est le seul endroit où vous pouvez éventuellement trouver le 1 de 1 Anneau carte, qui n’aura qu’une seule impression.

Les cartes à cadre Ring spéciales montrent des personnages à des moments cruciaux de l’histoire. Sorciers de la côte

Les trois types de boosters seront également disponibles dans des présentoirs de boosters (boîtes de 12 à 36 boosters, selon le type) et des lots de boosters. Notez que Le Seigneur des Anneaux : Contes de la Terre du Milieu sera un ensemble légal moderne, ce qui signifie qu’il ne fera pas partie de la rotation standard.

Ponts Commandant

L’un des formats Magic les plus populaires, Commander propose des decks surdimensionnés sans cartes répétées, dirigés par un personnage légendaire désigné comme votre commandant. Ce format est idéal pour jouer avec plusieurs personnes en même temps, ou pour tous ceux qui aiment jouer avec des cartes plus puissantes.

Galadriel est à la tête d’un deck Commander sur le thème des elfes. Sorciers de la côte

Eowyn peut vous aider à diriger votre propre armée dans son deck Commander. Sorciers de la côte

Les decks Commander du Seigneur des Anneaux sont disponibles en quatre decks différents, chacun ayant pour thème différents personnages :

Nourriture et fraternité (Frodon et Sam).

Conseil Elfique (Galadriel).

Cavaliers du Rohan (Eowyn et les Rohirrim).

Les Hôtes du Mordor (Sauron).

Début de saut

Vous voulez vous lancer dans un jeu rapide ? Vous pouvez mélanger deux boosters Jumpstart et commencer immédiatement à jouer. Les packs Jumpstart sont un excellent moyen d’obtenir la saveur d’un brouillon avec un seul autre ami.