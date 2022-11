Tout savoir sur les relations – Hollywood Life

Crédit d’image : Mediapunch/Bei/Shutterstock

La bande-annonce du nouveau film Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic a des fans qui se demandent exactement ce qui s’est passé entre les stars Bizarre Al Yankovic et Madone. Alors que le film explore l’ascension hollywoodienne du natif de Californie (de son vrai nom Alfred Matthieu Yankovic) avec ses parodies de chansons populaires, il passe aussi pas mal de temps avec Al, joué avec brio par Celui d’Harry Potter Daniel Radcliffeet sa relation avec la Material Girl, interprétée avec le même entrain par Evan Rachel Bois. Les personnages se connectent même dans une scène!

Malgré de nombreuses autres stars majeures jouant des rôles majeurs dans la vie de Weird Al tout au long du film – Rainn Wilson comme Dr Démento, Jack Black comme Wolfman Jack, Quinta Brunson comme Oprah Winfrey, Conan O’Brien comme Andy Warhol et Lin-Manuel Miranda en tant que médecin d’Al – les fans semblent se concentrer sur Al et Madonna, et rechercher la vérité, car de nombreux aspects du biopic sont fantastiques pour l’amour de la comédie (voir où Weird Al rencontre le tristement célèbre baron de la drogue colombien Pablo Escobar). Allons plus loin pour découvrir tout ce qu’il faut savoir sur la relation entre Weird Al et Madonna, ci-dessous !

Madonna voulait une “bosse Yankovic” dans le film

Le film aborde la « bosse de Yankovic », qui est un terme utilisé dans l’industrie de la musique pour décrire le phénomène d’une augmentation temporaire des ventes de disques d’un artiste après que Weird Al ait parodié la chanson originale.

Dans le film, Weird Al dépeint Madonna comme venant vers lui à la poursuite de la “bosse”. Lors de sa visite à Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon le 1er novembre, Weird Al a déclaré: «Madonna devient en quelque sorte la« méchante »du film. Elle fait tout ce qu’elle peut pour me faire faire une parodie de son nouveau single afin qu’elle puisse obtenir ce Yankovic Bump.

Weird Al a tweeté à propos de la scène sexy de Madonna après la sortie de la bande-annonce

Cela m’amuse énormément que ce soit actuellement la recherche Google n ° 3 sous mon nom. pic.twitter.com/oBp8Ii6AST — Al Yankovic (@alyankovic) 3 septembre 2022

Après la sortie de la bande-annonce du biopic, les abonnés se sont tournés vers les médias sociaux pour essayer de déchiffrer si Weird Al et Madonna étaient tous chauds et lourds à l’époque. Le chanteur “Eat It” en a eu vent et a décidé de se joindre à la fête sur son Twitter, écrivant: “Cela m’amuse énormément que ce soit actuellement la recherche Google n ° 3 sous mon nom.” Des captures d’écran de la recherche étaient jointes au message, y compris “bizarre al et madonna”.

Il a d’abord taquiné les “pépites de vérité” sur la relation avec Madonna

Quand Weird Al a fait une apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon le 1er novembre et le sujet de sa relation avec Madonna a été abordé, il a commencé sa réponse en disant timidement: “Eh bien, il y a quelques petites pépites de vérité parsemées tout au long du biopic.”

Weird Al a finalement renversé le thé

Bien que le Cherche Susan désespérément vétérinaire n’a pas encore pesé publiquement sur le bavardage, Weird Al a semblé mettre fin à toute rumeur d’une aventure lors de sa tournée promotionnelle pour le film, après sa première allumeuse.

“Il est évident qu’il se passe quelque chose entre moi et Madonna dans la bande-annonce”, a partagé Weird Al sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon. “Alors tout le monde se dit:” Est-ce vraiment arrivé? Weird Al et Madonna ont-ils eu quelque chose?

Il a poursuivi: «Notre relation est platonique. La seule fois où je l’ai rencontrée, c’était en 1985. Je lui ai parlé pendant peut-être 45 secondes dans les coulisses. Voilà donc l’étendue de la relation.

Malgré cela, Weird Al a confirmé, en riant, que «[Madonna] est une énorme partie du film!